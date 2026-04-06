Bonus asilo nido 2026, importanti novità per le ricevute e quando richiedere l’assistenza a domicilio

Il 2026 segna una svolta importante per le famiglie italiane con bambini piccoli: l’INPS ha introdotto una nuova modalità per richiedere il bonus asilo nido, semplificando la burocrazia e riducendo il numero di passaggi necessari per ottenere il sostegno economico.

Da quest’anno, non sarà più necessario ripresentare la domanda ogni anno, ma una sola richiesta sarà sufficiente per tutto il periodo in cui il bambino avrà meno di tre anni.

Un aiuto concreto per le famiglie

Con l’introduzione di questa novità, che riguarda il bonus asilo nido 2026, le famiglie potranno fare una sola richiesta, valida per più anni, fino al compimento dei tre anni del bambino.

Questo cambiamento, sancito dalla Circolare INPS n. 29 del 27 marzo 2026, punta a semplificare il processo per i genitori, che ora non dovranno più affrontare una nuova domanda ogni anno, ma solo confermare, di volta in volta, i mesi per i quali desiderano ricevere il contributo.

La domanda può essere presentata online tramite il portale INPS, utilizzando SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato. Resta comunque fondamentale che il genitore che effettua la richiesta sia quello che sostiene economicamente il pagamento delle rette. È importante notare che, per ciascun anno di contributo, saranno necessari i giustificativi delle spese sostenute, da caricare entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Chi può beneficiarne e per quali servizi educativi

La nuova regolamentazione si applica a tutti i genitori che pagano la retta dell’asilo o di altre strutture educative per i propri figli. Non solo gli asili nido tradizionali, ma anche altre strutture come i micronidi, le sezioni primavera, i servizi educativi domiciliari, e gli spazi gioco, purché siano autorizzati dalla regione di competenza, possono rientrare tra i beneficiari.

È fondamentale che la struttura educativa scelta rispetti la normativa regionale vigente, altrimenti il contributo non sarà erogato. L’INPS effettuerà i controlli per verificare la regolarità delle strutture, e per velocizzare la pratica è consigliabile inserire nella domanda i dati relativi all’autorizzazione della struttura.

Un sostegno economico che fa la differenza

Sul piano economico, il bonus asilo nido 2026 prevede un contributo che può arrivare fino a 3.600 euro all’anno, a seconda dell’ISEE del richiedente. In particolare, la misura considera anche l’Assegno Unico e Universale, che viene neutralizzato per calcolare l’importo spettante.

La novità è anche in relazione ai bambini con gravi patologie croniche, per i quali il contributo potrà essere utilizzato per forme di assistenza domiciliare, laddove non sia possibile frequentare una struttura educativa.

La semplificazione della domanda rappresenta un passo avanti significativo per i genitori, ma è importante non dimenticare che la richiesta dovrà comunque essere correttamente documentata e che il beneficio dipenderà dalla prova delle spese sostenute.

La nuova modalità di domanda unica rende il sistema più fluido, ma i controlli rimangono fondamentali per garantire l’accesso esclusivo alle famiglie che rispettano tutti i requisiti.

Con un massimo di 3.600 euro annui, il contributo potrebbe incidere positivamente sul bilancio di moltissime famiglie, aiutando a sostenere i costi dell’educazione dei più piccoli, ma anche a garantire un supporto nelle situazioni di difficoltà sanitaria.