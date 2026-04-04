Rottamazione quater, la guida salva-portafoglio: come inviare le domande senza errori

Nel 2026 il sistema della rottamazione delle cartelle fiscali si fa nuovamente protagonista per migliaia di contribuenti, richiamando l’attenzione su un calendario fittissimo di scadenze e adempimenti.

Il rischio di incorrere in errori è concreto, eppure, seguendo attentamente le date stabilite dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), è possibile approfittare delle agevolazioni previste senza incorrere in sanzioni o perdere benefici. La questione è tutt’altro che semplice: ogni scadenza si intreccia con altre, e non sempre gli stessi criteri si applicano in egual misura a tutti i contribuenti.

Le principali scadenze della Rottamazione-quater e quinquies

Aprile è il mese che segna l’inizio delle operazioni per il 2026, con il termine per la presentazione della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, fissato al 30 aprile. Si tratta di un atto preliminare che non implica ancora alcun pagamento, ma è fondamentale per l’accesso alla misura.

La presentazione tardiva comporterebbe l’impossibilità di usufruire della definizione agevolata, un errore che potrebbe compromettere l’intero percorso fiscale. La risposta dell’Agenzia arriverà entro il 30 giugno, segnando l’inizio ufficiale del piano di pagamento agevolato per chi ha presentato correttamente la domanda.

A maggio si intensificano gli impegni: il 31 maggio è la data limite per il versamento della 12ª rata della Rottamazione-quater. Gli interessati dal Decreto Alluvione, tuttavia, vedranno la stessa scadenza coincidere con l’11ª rata.

Non meno importante è il pagamento della 4ª rata della riammissione. Qui entra in gioco una norma cruciale: per tutte le scadenze che cadono di sabato o nei giorni festivi, è previsto un termine di tolleranza di cinque giorni. In sostanza, la data di pagamento effettiva slitta all’8 giugno, un dettaglio che potrebbe fare la differenza per molti contribuenti.

Le date decisive di luglio e settembre: senza margine di errore

Luglio rappresenta un punto critico, con una scadenza che non ammette eccezioni. Il 31 luglio va versata la prima rata della Rottamazione-quinquies, un pagamento senza margine di tolleranza. Per questa misura, infatti, non è previsto alcun rinvio, e il pagamento dovrà avvenire rigorosamente entro quella data.

La stessa giornata segna anche il pagamento della 13ª rata della Rottamazione-quater e della 5ª rata della riammissione, ma queste ultime beneficiano del termine dilazionato fino al 5 agosto, grazie alla tolleranza di legge.

Arrivati a settembre, il calendario prevede un’altra data importante: il 30 settembre segna la scadenza della seconda rata della Rottamazione-quinquies, con il termine tassativo che non concede giorni aggiuntivi.

Già il 31 agosto, tuttavia, si concentrano altri versamenti, tra cui la 12ª rata della Rottamazione-quater per i soggetti legati al Decreto Maltempo, con una nuova opportunità di versamento entro il 7 settembre grazie alla tolleranza.

Ultima parte dell’anno: una maratona di scadenze

L’autunno, in particolare il mese di ottobre, vede il consolidamento degli impegni per i contribuenti. Il 31 ottobre si concentra il pagamento della 13ª rata della Rottamazione-quater per i soggetti del Decreto Alluvione, ma anche in questo caso si applica il termine di tolleranza, spostando la data effettiva al 9 novembre.

Le ultime scadenze dell’anno si concentrano tra ottobre e novembre, con il 30 novembre che rappresenta una delle giornate più intense. In questa data si accavallano la 3ª rata della Rottamazione-quinquies, la 14ª rata della Rottamazione-quater e la 6ª rata della riammissione. Mentre per la Rottamazione-quinquies il termine resta rigido, per le altre due misure il termine viene esteso al 7 dicembre grazie ai cinque giorni di tolleranza previsti.

Le difficoltà nella gestione delle scadenze 2026

Le scadenze della rottamazione 2026 non sono uniformi e richiedono un’attenta gestione. Ogni contribuente dovrà essere consapevole dei singoli impegni, senza confondersi tra le diverse procedure e le relative tolleranze.

Non solo è fondamentale sapere quando effettuare i pagamenti, ma anche riconoscere quali scadenze siano più rigide e quali possano beneficiare di margini temporali. Un approccio scrupoloso e tempestivo è essenziale per evitare che un errore banale vanifichi anni di fatica per saldare i propri debiti con l’Erario.