Sono queste le azioni in cui ha investito l’uomo più ricco di Italia: patrimonio da 42,8 miliardi. Chi è

C’è un nuovo nome in cima all’Olimpo della ricchezza italiana. Il sorpasso è avvenuto nel silenzio quasi assoluto, tipico di chi preferisce i codici binari ai tappeti rossi: Andrea Pignataro è ufficialmente l’uomo più ricco d’Italia.

Con un patrimonio che tocca la cifra astronomica di 42,8 miliardi di dollari, il fondatore di Ion Group ha scalzato Giovanni Ferrero dal trono di Forbes, segnando l’inizio di un’era dove l’oro non si scava in miniera, ma si estrae dai dati finanziari.

Pignataro rappresenta l’antitesi del miliardario presenzialista. Bolognese, classe 1970, è un “fantasma” della finanza globale: pochissime foto, zero mondanità e una mente matematica forgiata all’Imperial College di Londra.

Chi ha incrociato il suo cammino parla di un genio dei numeri capace di processare variabili quantitative a una velocità sovrumana, una dote che lo ha portato dai desk di Salomon Brothers alla creazione di un impero tecnologico che oggi tiene in pugno i nervi scoperti dei mercati mondiali.

Ion Group: il software che fa girare i mercati del mondo

Se la finanza globale fosse un computer, il sistema operativo sarebbe probabilmente firmato da Pignataro. Fondata nel 1999, Ion Group non è solo un’azienda tecnologica, ma l’architrave su cui poggiano gli scambi di azioni, obbligazioni e derivati a ogni latitudine.

Non è un caso che tra i suoi clienti figurino giganti del calibro di Amazon e Microsoft, ma il vero dato impressionante riguarda la fiducia istituzionale: circa il 30% delle banche centrali del pianeta utilizza i suoi sistemi per gestire la stabilità monetaria.

L’ascesa di Ion è stata un crescendo di acquisizioni strategiche e collaborazioni d’oro, come quella con MTS per la gestione dei titoli di Stato. Questo ha permesso a Pignataro di sedersi al tavolo dei grandi istituti mondiali, gestendo asset per un valore stimato di 30 miliardi di dollari.

Un potere invisibile ma pervasivo, che ha trasformato un matematico bolognese nell’arbitro silenzioso dei flussi di capitale internazionali.

Il legame con l’Italia

Nonostante il quartier generale sia tra Londra e la Svizzera, Pignataro non ha mai staccato il cordone ombelicale con l’Italia. Tra il 2021 e il 2024, ha iniettato quasi 6 miliardi di dollari nel Belpaese, spaziando dal settore bancario (con quote in MPS e Illimity) fino allo sport, entrando nel capitale di Macron.

Investimenti pesanti che dimostrano una scommessa continua sul sistema Italia, pur mantenendo un profilo internazionale.