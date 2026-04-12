Il nuovo Reddito è stato approvato in Italia ma sarà uguale per tutti: 1000 euro al mese (a chi ne ha diritto)

La geografia del welfare italiano si arricchisce di un tassello inedito che, partendo dal Sud, prova a scardinare la logica dell’assistenzialismo puro per abbracciare quella del potenziamento individuale.

Non si tratta di una misura nazionale estesa a pioggia, ma di un esperimento dirompente approvato dal Consiglio regionale della Calabria: il cosiddetto Reddito di Merito. La cifra è tonda, quasi simbolica nella sua nettezza: 1.000 euro al mese destinati a chi accetta di scommettere sulla propria formazione professionale.

L’impianto normativo, approvato a fine 2024, si discosta nettamente dalle precedenti esperienze di sostegno al reddito. Qui il sussidio non è un risarcimento per la condizione di inattività, ma un investimento prepagato. La Regione ha stanziato 1,5 milioni di euro per il 2025, con l’obiettivo di intercettare i giovani tra i 18 e i 35 anni che si trovano in una condizione di stallo, i cosiddetti NEET, o che semplicemente desiderano riqualificarsi in settori ad alto valore aggiunto.

Nuovo Reddito da 1000 euro: come funziona

Il meccanismo è rigoroso. Per accedere ai 1.000 euro mensili, i richiedenti devono essere residenti in Calabria da almeno sei mesi e possedere un ISEE non superiore ai 20.000 euro. L’erogazione è vincolata alla frequenza di corsi di formazione accreditati e, soprattutto, al conseguimento di risultati tangibili. È qui che emerge l’intuizione non ortodossa della misura: trattare il beneficiario non come un utente passivo, ma come un asset economico su cui la Regione acquista una sorta di “opzione di futuro”. In un certo senso, lo Stato smette di fare il benefattore e inizia a fare l’investitore di capitale umano, accettando il rischio che non tutti i talenti sboccino, ma puntando sulla massa critica.

Curiosamente, tra le pieghe del regolamento spunta un dettaglio tecnico che sembra uscito da un manuale di logistica: i laboratori convenzionati devono garantire una distanza massima dai centri abitati principali o, in alternativa, fornire un servizio di navetta se la sede formativa dista più di 30 chilometri dallo snodo ferroviario più vicino. Un dettaglio che racconta la difficoltà di operare in un territorio dall’orografia complessa, dove spesso il diritto allo studio si infrange contro la mancanza di infrastrutture viarie.

La durata del beneficio non è illimitata. Il sostegno accompagna il percorso formativo per un massimo di sei mesi, prorogabili solo in casi specifici legati alla complessità tecnica della specializzazione scelta. È un tempo breve, quasi frenetico, che impone ai partecipanti una disciplina ferrea. Se il corso non viene completato o se le assenze superano una determinata soglia, il rubinetto si chiude istantaneamente.

Questa misura potrebbe rappresentare un prototipo per una nuova stagione di politiche attive a livello nazionale. Mentre il dibattito pubblico si è spesso arenato sulla contrapposizione tra sussidio e lavoro, il Reddito di Merito suggerisce una terza via: il sussidio come carburante per raggiungere il lavoro. Non è una protezione statica contro la povertà, ma una spinta dinamica verso l’emancipazione. L’Italia osserva questo test calabrese con attenzione, consapevole che, se i numeri daranno ragione alla giunta regionale, il modello dei 1.000 euro legati al talento potrebbe diventare il nuovo standard per contrastare l’emorragia di competenze verso l’estero.