Fisco Nuovo bonus da € 2500 in un anno: lo possono avere tutti, ma occhio all’errore che lo annulla

Nuovo bonus da € 2500 in un anno: lo possono avere tutti, ma occhio all’errore che lo annulla

Nuovo bonus da € 2500 in un anno: lo possono avere tutti, ma occhio all’errore che lo annulla
di Silvia Dalia
10 Aprile 2026 19:00

Il bonus  2026 è senza dubbio uno strumento molto vantaggioso, ma anche delicato. Il rischio di perdere fino a 2.500 euro per un semplice errore di tempistiche è reale.

Nel 2026 torna uno degli incentivi fiscali più utilizzati dagli italiani: il bonus mobili. Un’agevolazione che può garantire fino a 2.500 euro di risparmio in un anno, ma che nasconde una criticità spesso sottovalutata e capace di far perdere completamente il beneficio.

A fare chiarezza è la rivista ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, che ha ribadito un principio fondamentale: il tempismo delle spese è decisivo.

Come funziona il bonus da 2.500 euro

Il bonus mobili consente di ottenere una detrazione Irpef pari al 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 5.000 euro per ogni unità immobiliare. Questo significa che il risparmio massimo ottenibile è proprio di 2.500 euro, suddiviso in dieci quote annuali.

L’incentivo riguarda l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Non si tratta quindi di un bonus autonomo, ma di una misura collegata agli interventi edilizi già agevolati.

Il nuovo bonus € 2500, come non perderlo – Finanza.com

Il punto più importante — e spesso trascurato — riguarda il legame con i lavori di ristrutturazione. Per accedere alla detrazione è indispensabile che l’intervento edilizio sia già iniziato prima dell’acquisto.

Non basta aver programmato i lavori o aver avviato le pratiche burocratiche: ciò che conta è la data effettiva di inizio cantiere, che deve essere precedente alla spesa per mobili o elettrodomestici.

Questo significa che acquistare anche solo pochi giorni prima dell’avvio dei lavori può compromettere definitivamente il diritto al bonus.

L’errore che fa perdere tutto

Molti contribuenti, per approfittare di offerte o per organizzare meglio i tempi, anticipano gli acquisti. Tuttavia, questa scelta può trasformarsi in un errore fatale: se la spesa viene sostenuta prima dell’inizio dei lavori, la detrazione viene completamente annullata. Non esistono sanatorie o possibilità di recupero successivo. Anche se i lavori partono subito dopo, il beneficio fiscale non potrà essere riconosciuto. Per il bonus mobili 2026 esiste anche un ulteriore requisito temporale: i lavori di ristrutturazione devono essere iniziati non prima del 1° gennaio 2025. Tuttavia, questa condizione non sostituisce quella principale.

Anche se i lavori rientrano nel periodo corretto, resta obbligatorio rispettare l’ordine cronologico tra intervento edilizio e acquisto.

Il bonus può essere utilizzato correttamente solo se si rispettano tutte le condizioni previste. In particolare, è necessario che i lavori siano già avviati al momento dell’acquisto e che i beni acquistati siano destinati all’immobile oggetto dell’intervento. Se questi requisiti vengono rispettati, l’agevolazione rappresenta un’opportunità concreta per ridurre i costi legati all’arredamento.

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