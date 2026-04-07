Oro in calo e petrolio in rally: perché il mercato sta mandando un segnale ambiguo

Da quando è iniziata la crisi in Iran, il petrolio è salito con decisione, mentre l’oro ha fatto il percorso opposto. Un movimento che sorprende perché, in presenza di tensioni geopolitiche, il metallo giallo è storicamente considerato un rifugio naturale. E invece questa volta il mercato ha scelto un’altra direzione.

Il crollo del rapporto tra oro e petrolio

Nel giro di poche settimane, il rapporto tra oro e petrolio è sceso da oltre 78 a meno di 45. Un calo superiore al 40%, che riporta questo indicatore sui livelli più bassi degli ultimi mesi. Storicamente, questo rapporto viene utilizzato per interpretare lo stato dell’economia globale. Quando sale molto, segnala avversione al rischio e rallentamento economico. Quando scende rapidamente, suggerisce invece un contesto di crescita o domanda forte di materie prime. Ma il punto è proprio questo: il segnale oggi sembra essere fuorviante. Non siamo davanti a un boom economico, ma a una distorsione generata da dinamiche molto diverse.

Perché il mercato sta mandando un segnale ambiguo

Il rialzo del petrolio non è legato a un aumento della domanda, ma a uno shock sull’offerta. Le tensioni geopolitiche hanno reso più complessa la produzione e la distribuzione, facendo salire i prezzi. Allo stesso tempo, l’oro non sta beneficiando del clima di incertezza perché il mercato obbligazionario sta cambiando equilibrio. Con rendimenti più alti, gli investitori trovano più interessante detenere titoli che generano flussi, piuttosto che un asset come l’oro, che non produce cedole. Il risultato è un apparente paradosso: petrolio in salita e oro in discesa, in un contesto che invece dovrebbe favorire il contrario.

Il precedente degli anni Settanta e cosa insegna oggi

Situazioni simili si sono già viste. Durante la crisi petrolifera degli anni Settanta, il rapporto tra oro e petrolio si mosse in modo irregolare, riflettendo più le aspettative sui tassi che la realtà economica. Dopo il primo shock del 1973, il mercato non scontò immediatamente una stretta monetaria. Con la seconda crisi del 1979, invece, cambiò atteggiamento, rifugiandosi nell’oro in anticipo rispetto alle decisioni delle banche centrali. Il punto centrale è sempre lo stesso: i mercati anticipano, ma non sempre nella direzione corretta.

Cosa può succedere adesso

Il crollo del rapporto tra oro e petrolio oggi potrebbe indicare un rischio diverso da quello che appare. Non una fase di crescita, ma la possibilità di una stagflazione, dove prezzi energetici alti si combinano con un rallentamento economico. In questo scenario, le prossime mosse delle banche centrali diventano decisive. Se i tassi resteranno elevati, l’oro potrebbe continuare a faticare. Se invece dovesse emergere una nuova fase di incertezza finanziaria, il metallo giallo potrebbe tornare al centro.