Quanto guadagna un vigile urbano in Italia? Le cifre esatte e come entrare a far parte della Polizia Municipale

Chi guarda alla Polizia locale come a una possibile carriera spesso parte da una domanda molto concreta: quanto si guadagna davvero?

La risposta non è un numero secco, ma un quadro che tiene insieme ruolo, anzianità, turni e, soprattutto, le novità contrattuali che stanno ridisegnando le retribuzioni nel 2024.

Il punto di ingresso è quello dell’agente, la figura più diffusa sul territorio. Qui lo stipendio lordo si colloca mediamente tra i 1.500 e i 1.800 euro al mese, che diventano circa 1.200–1.400 euro netti. Una base che può sembrare stabile, ma che cresce con l’esperienza e con il passaggio a ruoli superiori.

Salendo di grado, ad esempio verso posizioni come ispettore o commissario, si arriva intorno ai 2.000 euro lordi mensili, mentre nei livelli più alti – fino al comandante – si possono toccare i 2.500 euro lordi. In termini netti, questo significa arrivare anche a 1.800 euro mensili, variabili in base a indennità e contesto operativo.

È proprio qui che si gioca la differenza reale: oltre allo stipendio base, pesano straordinari, turnazioni e indennità legate al lavoro sul territorio.

Come si entra e come cresce la carriera

La struttura interna della Polizia locale è divisa in due grandi aree: la fascia C, che comprende agenti, assistenti e figure operative, e la fascia D, dove si collocano i ruoli di coordinamento e responsabilità.

L’accesso avviene tramite concorso pubblico, con requisiti chiari: maggiore età, diploma e patente B. A fare la differenza sono poi le prove, che spaziano dal diritto amministrativo al codice della strada, fino ai test fisici.

Una volta dentro, la progressione non è automatica ma legata a esperienza, formazione e nuove selezioni interne. Ed è proprio questo percorso a determinare gli scatti più rilevanti sul piano economico.

Il lavoro sul territorio ha una struttura precisa ma non rigida. L’orario medio si aggira tra le 36 e le 40 ore settimanali, distribuite su turni che possono includere mattina, pomeriggio e notte, anche se quest’ultima è limitata.

Le giornate lavorative possono arrivare fino a 12 ore, ma con un tetto massimo settimanale di 48 ore, straordinari inclusi. Sul fronte delle tutele, il sistema prevede tra 28 e 32 giorni di ferie annue e una serie di permessi retribuiti per esigenze personali e familiari.

Non è un dettaglio: questi elementi incidono direttamente sulla qualità della vita e, indirettamente, sul valore complessivo della retribuzione.

Il vero punto di svolta è legato al rinnovo del contratto nazionale del comparto funzioni locali, discusso con l’ARAN.

La proposta più concreta riguarda un aumento di circa 100 euro netti al mese, pensato per recuperare il potere d’acquisto eroso dall’inflazione. Ma non è solo una questione di stipendio base.

Sul tavolo ci sono anche interventi su indennità accessorie, detassazione di alcune voci retributive e aggiornamenti sulle condizioni di lavoro, soprattutto per il personale con maggiore anzianità o impegnato in terapie salvavita.

Un altro tema caldo riguarda la possibilità di valorizzare ferie non godute e rivedere alcune rigidità del sistema attuale. Segnali che indicano una direzione precisa: rendere la professione più sostenibile nel lungo periodo.