Olio d’oliva, stop alla miscelazione: nuove regole Masaf del 16 luglio 2026
Il MASAF vieta la miscelazione tra olio vergine ed extravergine. Scopri le nuove regole del 2026 per trasparenza e tutela del consumatore.
Una miscela tra olio vergine e olio extravergine di oliva non può più essere venduta con l’etichetta “olio extravergine di oliva”. È questo il cuore della Circolare n. 347821 del 16 luglio 2026, emessa dal MASAF — Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste — e pubblicata il 22 luglio 2026. Un provvedimento atteso da anni da produttori seri e associazioni di categoria, che mette finalmente un freno a una pratica capace di ingannare il consumatore e svalutare l’intera filiera olivicola italiana. La questione dell’olio extravergine miscelazione con categorie inferiori era da tempo al centro del dibattito sulla trasparenza alimentare: ora esiste una risposta normativa chiara.
Cosa vietava già la legge e cosa cambia con la circolare MASAF
Per capire la portata del provvedimento, vale la pena partire dalla distinzione di base. L’olio extravergine di oliva è la categoria più pregiata: deve rispettare precisi parametri chimici e organolettici, tra cui un’acidità libera non superiore allo 0,8%. L’olio vergine di oliva, pur essendo anch’esso ottenuto per spremitura meccanica delle olive, presenta caratteristiche qualitative inferiori — acidità fino al 2% — e un profilo sensoriale meno rigoroso.
Fino all’entrata in vigore della circolare, alcune pratiche di blending tra le due categorie potevano sfuggire a controlli sistematici o trovare spazi interpretativi nelle maglie della normativa. Il risultato era che prodotti contenenti una quota di olio vergine venivano commercializzati — e presentati sugli scaffali — come extravergine, con tutto il valore aggiunto di prezzo e reputazione che quella denominazione porta con sé. La circolare del MASAF chiude questo spazio: una miscela tra olio extravergine e olio vergine non può essere etichettata né venduta come olio extravergine di oliva.
Gli obiettivi dichiarati: trasparenza, qualità, tutela del consumatore
Il MASAF ha indicato esplicitamente le finalità del provvedimento, e sono tre, distinte ma interconnesse.
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- Protezione dei diritti del consumatore: chi acquista una bottiglia di extravergine ha diritto a ricevere esattamente quello che sta pagando, senza che la denominazione venga usata per coprire miscele di qualità inferiore.
- Trasparenza del mercato: le informazioni in etichetta devono essere corrette e veritiere. Una miscela di extravergine e vergine è un prodotto diverso dall’extravergine puro, e come tale deve essere presentato.
- Valorizzazione della categoria extravergine: proteggere la qualità dell’olio commercializzato in Italia significa anche difendere il valore economico e reputazionale di una delle eccellenze agroalimentari nazionali.
Quest’ultimo punto non è secondario. L’Italia è tra i maggiori produttori e consumatori mondiali di olio d’oliva di qualità, e la denominazione “extravergine” rappresenta un asset competitivo rilevante sui mercati internazionali. Consentire che quella denominazione venga diluita — letteralmente — da miscele con prodotti di categoria inferiore significa erodere la credibilità dell’intero comparto.
Il divieto di olio extravergine miscelazione: chi riguarda e come funziona
Il divieto si applica alla fase di etichettatura e commercializzazione. In pratica, produttori, confezionatori e distributori non possono presentare al mercato una miscela di olio extravergine e olio vergine sotto la denominazione “extravergine”. Se un prodotto contiene anche solo una quota di olio vergine, la sua denominazione deve riflettere quella componente — e quindi non può fregiarsi della categoria superiore.
Questo vale tanto per i grandi operatori industriali quanto per le realtà artigianali e i frantoi locali. La circolare non distingue per dimensione aziendale: il principio è uniforme. Chi produce o commercializza olio in Italia deve garantire che l’etichetta corrisponda esattamente alla natura del prodotto contenuto nella bottiglia.
Per i distributori al dettaglio — dalla grande distribuzione organizzata ai negozi specializzati — il provvedimento implica una verifica più attenta dei prodotti in assortimento. Un’etichetta “extravergine” su un prodotto che è in realtà una miscela con vergine non è più tollerabile, e la responsabilità della conformità si estende lungo tutta la catena.
Come riconoscere un prodotto conforme alla nuova normativa
Per il consumatore finale, la circolare si traduce in una semplice regola pratica: se un’etichetta riporta la denominazione “olio extravergine di oliva”, quel prodotto — per essere conforme — deve essere composto esclusivamente da olio extravergine, senza alcuna aggiunta di olio vergine.
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Alcuni elementi pratici da osservare in etichetta:
- La denominazione di vendita deve essere chiara e non ambigua: “extravergine” da sola, o “vergine” da sola, non miscele delle due categorie sotto la prima denominazione.
- La presenza di certificazioni DOP o IGP aggiunge un livello di controllo ulteriore, poiché i disciplinari di questi riconoscimenti impongono requisiti ancora più stringenti sulla provenienza e sulla qualità delle olive.
- I produttori che aderiscono a consorzi di tutela sono generalmente soggetti a verifiche periodiche che garantiscono la conformità del prodotto alla denominazione dichiarata.
Per chi vuole approfondire il testo integrale del provvedimento, la circolare è disponibile sul portale ufficiale del MASAF.
Una svolta attesa dal settore
Associazioni di categoria come Confagricoltura e Confartigianato hanno accolto il provvedimento come un segnale importante, definendolo in alcuni casi una “svolta storica” per il comparto olivicolo. La pratica della miscelazione tra extravergine e vergine non era un fenomeno marginale: riguardava segmenti significativi del mercato, spesso quelli a prezzo più basso, dove la pressione competitiva spingeva verso soluzioni che abbassavano i costi a scapito della qualità dichiarata.
Il provvedimento del MASAF non interviene sulla produzione in sé — mescolare oli di categoria diversa non è di per sé vietato — ma sulla denominazione con cui il prodotto viene presentato al mercato. È una distinzione fondamentale: si può continuare a produrre un olio che combina extravergine e vergine, ma quel prodotto dovrà essere etichettato e venduto per quello che è, non per la categoria superiore che non gli appartiene.
Per i produttori che hanno sempre lavorato con materia prima di qualità e rispettato la denominazione, la circolare non cambia nulla nella pratica quotidiana. Cambia, invece, il contesto competitivo: chi in passato poteva abbassare i costi mescolando categorie diverse senza conseguenze sull’etichetta, ora non può più farlo. E questo livella il campo da gioco a vantaggio di chi ha sempre scelto la strada della qualità vera.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.