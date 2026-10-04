Agricoltura: 40 milioni dal Ddl ColtivaItalia per grano duro e aiuti contro il caro fertilizzanti

Quaranta milioni di euro destinati al grano duro, con erogazione prevista a partire dal 2027: è questa una delle misure più attese dal comparto cerealicolo italiano, inserita nel Ddl ColtivaItalia, il disegno di legge da 1 miliardo e 156 milioni di euro complessivi promosso dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Per i produttori di grano duro che da anni fanno i conti con la volatilità dei mercati e il peso crescente dei costi di produzione, i grano duro finanziamenti previsti da questo provvedimento rappresentano una risposta concreta — e attesa da lungo tempo.

Il Ddl ColtivaItalia: un miliardo per il settore agricolo

Il Ddl ColtivaItalia non è una misura settoriale circoscritta: con una dotazione totale di 1 miliardo e 156 milioni di euro, si configura come uno dei più ambiziosi interventi legislativi per l’agricoltura italiana degli ultimi anni. L’obiettivo dichiarato è sostenere la filiera agroalimentare nazionale su più fronti, dalla competitività delle imprese alla tenuta dei redditi agricoli, fino alla gestione dei costi di produzione.

All’interno di questo quadro, la quota destinata al grano duro — 40 milioni di euro — assume un valore simbolico e pratico al tempo stesso. Il grano duro è la materia prima della pasta italiana, un prodotto identitario che vale miliardi di euro in export ogni anno. Eppure la sua coltivazione è sotto pressione: i margini si sono assottigliati, i costi dei fattori produttivi sono saliti e la concorrenza internazionale non accenna a rallentare.

Il tavolo frumento del 21 luglio 2026: cosa è emerso

La misura è stata discussa ufficialmente al tavolo frumento convocato il 21 luglio 2026 presso il Ministero dell’Agricoltura. Si tratta di un incontro di filiera — produttori, industria di trasformazione, rappresentanze agricole — che ha messo a fuoco le priorità del comparto e le modalità con cui il disegno di legge intende rispondervi.

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Tra i temi centrali emersi dal tavolo, due spiccano con chiarezza:

Il sostegno economico diretto al grano duro , attraverso i 40 milioni stanziati nel Ddl ColtivaItalia con erogazione dal 2027.

, attraverso i 40 milioni stanziati nel Ddl ColtivaItalia con erogazione dal 2027. Le misure contro il caro fertilizzanti, che negli ultimi anni hanno eroso in modo significativo la redditività delle aziende cerealicole italiane.

Il calendario dei tavoli di settore prosegue: il tavolo mais era programmato per il 23 luglio, mentre il tavolo riso era fissato per il 30 luglio. Un segnale che il Ministero ha scelto un approccio sistematico, affrontando comparto per comparto le specificità di ogni filiera cerealicola.

Grano duro e finanziamenti: perché il 2027 è la data chiave

Immagine generata con AI

L’erogazione dei fondi è prevista a partire dal 2027. Questo orizzonte temporale non è casuale: riflette i tempi tecnici di approvazione del disegno di legge, che deve ancora completare il suo iter parlamentare, e quelli necessari all’attuazione delle misure operative. Per le imprese agricole, significa che è il momento di tenersi aggiornati sull’evoluzione normativa, non di aspettarsi liquidità immediata.

I grano duro finanziamenti previsti dal ColtivaItalia si inseriscono in un contesto in cui il settore ha bisogno di pianificazione pluriennale. Chi semina grano duro oggi — soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, dove si concentra la produzione nazionale — deve fare i conti con costi di produzione elevati e prezzi di mercato incerti. Un sostegno strutturato e prevedibile, come quello delineato dal disegno di legge, può fare la differenza nelle decisioni di investimento.

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Il problema dei fertilizzanti: un costo che pesa su tutta la filiera

Tra le misure previste dal Ddl ColtivaItalia c’è anche il contrasto al caro fertilizzanti. Non si tratta di un problema congiunturale: l’aumento dei costi degli input agricoli — azoto, fosforo, potassio — ha colpito duramente le aziende cerealicole italiane negli ultimi anni, riducendo i margini di guadagno e in alcuni casi rendendo antieconomica la coltivazione.

Per il grano duro in particolare, i fertilizzanti azotati sono determinanti per la qualità del prodotto finale, in termini di contenuto proteico e indice di glutine. Rinunciare a una corretta concimazione per ragioni di costo significa compromettere la qualità della granella, con ricadute dirette sul prezzo spuntato al momento della vendita. Un contributo che aiuti a coprire parte di questi costi — anche se i dettagli operativi del meccanismo non sono ancora definiti nell’iter parlamentare — risponde a un’esigenza reale e documentata del comparto.

Cosa devono fare le imprese agricole adesso

Il Ddl ColtivaItalia è ancora in fase di approvazione parlamentare. Le imprese agricole che coltivano grano duro e che guardano con interesse ai grano duro finanziamenti previsti dal provvedimento devono in questo momento seguire l’iter legislativo, monitorare le comunicazioni ufficiali del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e prepararsi a rispondere ai bandi operativi che saranno pubblicati non prima del 2027.

È utile, in questa fase, verificare la propria posizione rispetto ai requisiti generali che tipicamente caratterizzano misure di questo tipo: regolarità contributiva, iscrizione al registro delle imprese agricole, documentazione sulla superficie coltivata a grano duro. Quando le modalità di accesso saranno ufficializzate, chi si trova già in ordine con la documentazione aziendale potrà rispondere con maggiore tempestività.

Con 40 milioni di euro dedicati e un disegno di legge da oltre un miliardo alle spalle, il segnale politico verso il comparto del grano duro è chiaro. L’attenzione ora si sposta sull’attuazione: la qualità delle misure si misurerà dalla velocità e dall’efficacia con cui i fondi raggiungeranno davvero le aziende agricole che ne hanno bisogno.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.