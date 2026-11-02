Quanto vale, in termini concreti, il gesto di andare in farmacia e comprare un antidolorifico o un antinfiammatorio senza passare prima dallo studio del medico? Secondo uno studio pubblicato nell’ottobre del 2026 da TEHA Group su commissione di Federchimica Assosalute, la risposta è misurabile con precisione: l’automedicazione responsabile genera un beneficio complessivo stimato in quasi 3 miliardi di euro all’anno per il Servizio Sanitario Nazionale, per i cittadini e per l’economia nel suo insieme. Un numero che cambia radicalmente la prospettiva con cui si guarda ai farmaci da banco, spesso considerati un mercato secondario rispetto alla medicina prescritta, ma che in realtà svolgono una funzione strutturale nel sistema sanitario italiano.

Il peso economico dell’automedicazione sul sistema sanitario

Il Servizio Sanitario Nazionale italiano è da anni sotto pressione: liste d’attesa sempre più lunghe, pronto soccorso congestionati, medici di famiglia oberati di richieste. In questo contesto, la ricerca di TEHA Group per Federchimica Assosalute arriva a quantificare un contributo che finora era rimasto largamente implicito: quello dei farmaci acquistati direttamente dal cittadino, senza ricetta, per gestire disturbi lievi o moderati in autonomia.

Il valore economico stimato dallo studio si attesta su una cifra che si avvicina ai 3 miliardi di euro annui. Non si tratta di una stima campata in aria: TEHA Group è una delle principali società di ricerca e consulenza strategica in Italia, e l’analisi è stata commissionata da Federchimica Assosalute, l’associazione di categoria che rappresenta i produttori di farmaci per l’automedicazione. Il perimetro dell’analisi include i benefici diretti per il SSN, i vantaggi per i cittadini in termini di tempo e costi, e le ricadute più ampie sull’economia.

Tradotto in pratica: ogni volta che un paziente sceglie consapevolmente un farmaco OTC (dall’inglese over-the-counter, cioè venduto senza ricetta) per trattare un mal di testa, un raffreddore o un dolore muscolare, evita di occupare una risorsa sanitaria che potrebbe servire a qualcuno con un bisogno più urgente. Moltiplicato per milioni di episodi all’anno, questo comportamento individuale diventa un fattore macroeconomico rilevante.

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Farmaci da banco: non solo risparmio, ma decongestione del sistema

Il dato dei 3 miliardi di euro non è solo una questione contabile. Dietro quella cifra c’è un meccanismo di redistribuzione delle risorse sanitarie che riguarda concretamente l’esperienza quotidiana di medici, pazienti e strutture ospedaliere.

Quando i farmaci da banco vengono utilizzati in modo appropriato — cioè per patologie lievi, ben riconoscibili, che non richiedono diagnosi specialistica — il sistema guadagna capacità. Un medico di famiglia che non deve gestire decine di accessi per tosse, febbre lieve o dolori articolari comuni può dedicare più tempo a pazienti cronici o a situazioni complesse. Un pronto soccorso meno affollato può rispondere più rapidamente alle emergenze reali.

Federchimica Assosalute rappresenta un settore che in Italia vale miliardi di euro, con prodotti distribuiti capillarmente attraverso le farmacie. L’associazione ha commissionato lo studio proprio per dare basi quantitative a un argomento che spesso viene discusso in modo qualitativo: il ruolo dell’automedicazione responsabile nella sostenibilità del SSN. Il risultato è un documento che ora fornisce agli operatori del settore, ai decisori politici e ai cittadini un quadro numerico solido su cui ragionare.

Cosa si intende per automedicazione “responsabile”

Lo studio di TEHA Group non promuove l’uso indiscriminato dei farmaci senza ricetta. Il concetto chiave è quello di automedicazione appropriata o responsabile: il cittadino riconosce un sintomo noto, valuta che non richieda attenzione medica urgente, e sceglie il prodotto adatto tra quelli disponibili senza prescrizione.

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Questo tipo di comportamento presuppone alcune condizioni:

Una buona alfabetizzazione sanitaria di base, che permetta di distinguere un disturbo lieve da uno che richiede visita medica

L’accesso a informazioni chiare e affidabili, anche attraverso il consiglio del farmacista

La disponibilità di farmaci da banco di qualità, con indicazioni terapeutiche trasparenti e profili di sicurezza documentati

di qualità, con indicazioni terapeutiche trasparenti e profili di sicurezza documentati La consapevolezza dei limiti: l’automedicazione non sostituisce la diagnosi medica per sintomi persistenti, gravi o inusuali

Il farmacista, in questo schema, gioca un ruolo centrale. È il professionista sanitario più accessibile sul territorio — spesso senza appuntamento e con orari estesi — e può orientare il paziente verso il prodotto più adatto o, quando necessario, indirizzarlo verso il medico. Questa funzione di triage informale contribuisce in modo significativo all’efficienza complessiva del sistema.

Le implicazioni per la politica sanitaria

I risultati dello studio TEHA Group per Federchimica Assosalute arrivano in un momento in cui il dibattito sulla sostenibilità del SSN è particolarmente acceso. La spesa sanitaria pubblica è sotto pressione da più fronti: invecchiamento della popolazione, costo crescente delle terapie innovative, carenza di personale medico. In questo scenario, ogni leva che consenta di liberare risorse senza ridurre la qualità delle cure assume un valore strategico.

Un risparmio stimato nell’ordine dei 3 miliardi di euro annui non è una cifra marginale. Per dare un termine di paragone, si tratta di una somma paragonabile al budget annuale di interi comparti della sanità pubblica regionale. Se queste risorse vengono effettivamente liberate dall’uso consapevole dei farmaci da banco, il sistema potrebbe reindirizzarle verso aree cronicamente sottofinanziate: salute mentale, medicina territoriale, liste d’attesa per esami diagnostici.

Lo studio di TEHA Group offre dunque uno strumento concreto per chi deve prendere decisioni di politica sanitaria. Promuovere l’educazione all’automedicazione responsabile — attraverso campagne informative, formazione dei farmacisti, comunicazione istituzionale — non è solo un favore all’industria del settore. È una scelta con un ritorno economico misurabile per la collettività. I dati, ora, ci sono. Spetta alle istituzioni decidere come utilizzarli.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.