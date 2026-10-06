Rapporto Invalsi 2026: matematica e italiano in difficoltà, 4 bambini su 10 sotto il livello base

Il rapporto Invalsi 2026 rivela che 4 bambini su 10 non raggiungono il livello base in matematica alla primaria e il 55% degli studenti ha difficoltà in italiano alle med

Il rapporto Invalsi 2026, pubblicato a luglio di quest’anno dall’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione), restituisce un’istantanea preoccupante delle competenze di base degli studenti italiani: quasi quattro bambini su dieci non raggiungono il livello minimo in matematica alla scuola primaria, mentre in terza media più della metà degli alunni mostra difficoltà significative in italiano. Il campione analizzato è imponente — 2,4 milioni di studenti, dalla primaria alle superiori — il che rende i dati statisticamente solidi e difficili da ignorare.

Matematica alla primaria: un problema strutturale

Il dato più allarmante del rapporto riguarda le scuole elementari. Quasi il 40% dei bambini in età di scuola primaria non supera la soglia del livello base in matematica: significa che quasi quattro alunni su dieci non riescono a svolgere operazioni e ragionamenti considerati minimi per la loro fascia d’età.

Non si tratta di un problema circoscritto a singole aree geografiche o a situazioni familiari particolari. Le difficoltà in matematica alla primaria sono trasversali e particolarmente acute proprio in questa fascia scolastica, come sottolinea esplicitamente il rapporto. È qui che si formano le fondamenta del pensiero logico-numerico: lacune a questo livello tendono a consolidarsi negli anni successivi, rendendo il recupero progressivamente più difficile.

Concretamente, parliamo di centinaia di migliaia di bambini — su un campione totale di 2,4 milioni — che arrivano alla fine della scuola primaria senza padroneggiare competenze come il calcolo, la comprensione dei numeri o la risoluzione di semplici problemi. Per le famiglie, per gli insegnanti e per il sistema scolastico nel suo complesso, questo rappresenta una pressione reale e immediata.

Italiano alle medie: il dato del 55% in terza media

Se la matematica è il punto critico della primaria, l’italiano lo è delle scuole medie. Secondo il rapporto Invalsi 2026, in terza media il 55% degli studenti presenta difficoltà in italiano. Un numero che va letto con attenzione: non si tratta di una quota marginale o di casi limite, ma della maggioranza assoluta degli alunni all’uscita del primo ciclo di istruzione.

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Questo significa che più di uno studente su due arriva alla soglia delle scuole superiori con una padronanza della lingua italiana insufficiente rispetto ai parametri attesi. Le ricadute pratiche sono immediate: difficoltà nella comprensione dei testi, nella produzione scritta, nella capacità di argomentare — competenze trasversali che condizionano l’apprendimento in tutte le discipline, non solo nelle ore di italiano.

C’è però un segnale positivo da registrare. Le performance in italiano migliorano al livello delle scuole superiori: il recupero avviene, ma tardi. Il sistema riesce a recuperare parte del terreno perduto solo negli ultimi anni del percorso scolastico, quando sarebbe più utile intervenire prima.

Dove il sistema tiene: inglese, digitale e dispersione scolastica

Il quadro complessivo del rapporto Invalsi 2026 non è fatto solo di criticità. Alcuni ambiti mostrano risultati incoraggianti, e sarebbe scorretto ignorarli.

Immagine generata con AI

Le competenze in lingua inglese e le competenze digitali registrano risultati positivi. È un segnale che le politiche di rafforzamento di queste aree — più recenti rispetto all’insegnamento tradizionale di matematica e italiano — stanno producendo effetti misurabili.

Sul fronte della dispersione scolastica, la tendenza è in miglioramento: meno ragazzi abbandonano la scuola rispetto agli anni precedenti. Si tratta di un dato rilevante, perché la dispersione scolastica rappresenta uno degli indicatori più pesanti di esclusione sociale e difficoltà economica futura.

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Il Sud Italia mostra segnali di recupero proprio sul fronte della dispersione, ma fatica ancora a chiudere il divario aperto dalla pandemia, in particolare a livello elementare. Le conseguenze del periodo di chiusure scolastiche e didattica a distanza continuano a pesare, soprattutto nelle aree dove le reti di supporto familiare e le infrastrutture digitali erano meno solide.

Cosa dicono i numeri sul sistema scolastico italiano

Mettere insieme tutti i dati del rapporto Invalsi 2026 porta a una lettura chiara: il sistema scolastico italiano riesce a trattenere più studenti al suo interno (la dispersione cala), ma non riesce ancora a garantire a tutti le competenze di base nelle materie fondamentali.

Due dinamiche diverse, ma con un punto in comune: entrambe indicano che il problema non è la quantità di istruzione erogata, ma la sua qualità e la sua distribuzione. Restare a scuola è necessario, ma non sufficiente se al termine del percorso elementare il 40% dei bambini non sa fare matematica, o se alla fine delle medie la maggioranza degli studenti non padroneggia l’italiano.

Il campione di 2,4 milioni di studenti coinvolti nelle rilevazioni rende questi dati rappresentativi dell’intera popolazione scolastica nazionale. Non si tratta di sondaggi parziali o di singole regioni: è una fotografia del paese.

Per chi vuole approfondire la metodologia e i dati completi, il rapporto è disponibile sul sito ufficiale dell’INVALSI. I numeri sono pubblici, dettagliati per ordine scolastico e area geografica: uno strumento utile non solo per i decisori politici, ma anche per insegnanti e famiglie che vogliono capire dove il sistema funziona e dove no.

Il miglioramento delle competenze digitali e in inglese dimostra che quando si investe in modo mirato e continuativo su aree specifiche, i risultati arrivano. La stessa logica, applicata a matematica nella primaria e italiano nelle medie, potrebbe cambiare significativamente i numeri del prossimo rapporto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.