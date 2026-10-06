Johnson & Johnson raggiunge accordo da 5,5 miliardi per chiudere 76mila cause sul talco

Dopo oltre un decennio di battaglie legali, Johnson & Johnson ha annunciato il 28 luglio 2026 un accordo da 5,5 miliardi di dollari per chiudere circa 76.000 cause intentate da persone che accusano i prodotti a base di talco del colosso farmaceutico di aver causato tumori ovarici. È uno degli accordi stragiudiziali più rilevanti nella storia del settore consumer health, e segna un punto di svolta in una vicenda che ha trascinato J&J nelle aule di tribunale per anni, tra condanne miliardarie, appelli e tentativi ripetuti di trovare una soluzione definitiva. L’accordo sull’johnson johnson talco chiude un capitolo lungo e costoso, ma apre interrogativi concreti su responsabilità, sicurezza dei prodotti e gestione del rischio legale.

Un contenzioso che dura da oltre dieci anni

Le radici di questa vicenda affondano in un periodo in cui il Baby Powder di Johnson & Johnson era uno dei prodotti per la cura personale più diffusi al mondo. Le prime cause legali sostenevano un legame tra l’uso prolungato di talco nella zona genitale e l’insorgenza del cancro ovarico. Nel tempo, le denunce si sono moltiplicate fino a raggiungere l’attuale cifra di circa 76.000 procedimenti, distribuiti tra cause federali consolidate nel tribunale del New Jersey e procedimenti pendenti in vari tribunali statali americani.

Il caso che ha dato la scossa più forte all’opinione pubblica è quello di Jacqueline Fox, morta di cancro ovarico dopo anni di utilizzo del Baby Powder. Nel febbraio 2016, un tribunale americano condannò Johnson & Johnson a risarcire la famiglia di Fox con 72 milioni di dollari. Quella sentenza non era solo un verdetto: era un segnale che le giurie americane erano disposte a ritenere l’azienda responsabile, aprendo la strada a migliaia di altre cause.

Il talco classificato come probabile cancerogeno

Al centro di tutto c’è una questione scientifica che non è mai stata del tutto risolta in modo univoco. Il talco è stato classificato come “probabilmente cancerogeno per l’essere umano”, una categoria che indica un rischio plausibile ma non certamente dimostrato con la stessa solidità di altri agenti oncogeni. Questa classificazione ha alimentato per anni il dibattito sia nelle aule di tribunale sia nella comunità scientifica.

Per J&J, questa ambiguità ha rappresentato sia uno scudo difensivo — l’azienda ha sempre negato che i suoi prodotti causassero tumori — sia un problema strategico, perché le giurie popolari tendono a reagire emotivamente di fronte a casi concreti di malattia. Il risultato è stato un contenzioso estenuante, con sentenze contraddittorie e costi legali crescenti anno dopo anno.

L’accordo da 5,5 miliardi: cosa prevede il johnson johnson talco accordo

L’annuncio del 28 luglio 2026 mette sul tavolo 5,5 miliardi di dollari per chiudere in via stragiudiziale le circa 76.000 cause pendenti. Le vertenze coperte dall’accordo includono sia i procedimenti consolidati davanti al tribunale federale del New Jersey sia quelli ancora in corso presso i tribunali statali.

Dal punto di vista pratico, un accordo di questa portata funziona come una soluzione globale: i querelanti che aderiscono rinunciano a proseguire il contenzioso in cambio di un risarcimento. È una strada che entrambe le parti hanno interesse a percorrere — i querelanti ottengono un indennizzo certo senza i rischi e i tempi di un processo, mentre J&J elimina l’incertezza legale e mette un limite definito alla propria esposizione finanziaria.

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Per dare un senso alla cifra: 5,5 miliardi di dollari distribuiti su 76.000 cause rappresentano una media teorica di circa 72.000 dollari per causa, anche se nella realtà i risarcimenti individuali variano enormemente in base alla gravità della malattia, all’età del querelante e ad altri fattori documentati.

Un precedente che pesa sull’intero settore

Il johnson johnson talco accordo non riguarda solo un’azienda. Stabilisce un precedente su come le grandi multinazionali del settore consumer gestiscono il rischio legale legato a prodotti di largo consumo. Quando un singolo ingrediente — il talco — diventa il centro di decine di migliaia di cause, le implicazioni si estendono alle politiche di sicurezza dei prodotti, alle strategie di comunicazione del rischio e alla trasparenza verso i consumatori.

J&J aveva già ritirato il Baby Powder a base di talco dal mercato nordamericano nel 2020, sostituendolo con una versione a base di amido di mais. Una mossa che all’epoca era stata letta sia come precauzione sia come riconoscimento implicito di un problema. L’accordo da 5,5 miliardi arriva quindi dopo che il prodotto incriminato era già stato tolto dagli scaffali, a conferma che le conseguenze legali di una scelta commerciale possono trascinarsi per molti anni dopo la decisione stessa.

Il peso finanziario e la gestione del rischio legale

Per un’azienda delle dimensioni di Johnson & Johnson, 5,5 miliardi di dollari sono una somma significativa ma gestibile. Ciò che è più rilevante, dal punto di vista della governance aziendale, è la certezza che un accordo globale porta rispetto al proseguimento del contenzioso. Ogni processo individuale comporta il rischio di una condanna con danni punitivi — come accaduto nel caso Fox — che possono superare di molto il valore economico del danno effettivo.

La strategia di J&J negli anni precedenti aveva incluso anche tentativi di ricorrere alla protezione fallimentare attraverso una sussidiaria creata ad hoc, una mossa giuridicamente controversa che i tribunali avevano bloccato. L’accordo diretto con i querelanti rappresenta quindi un cambio di approccio: meno ingegneria legale, più negoziazione concreta.

Quello che rimane, una volta chiuso questo capitolo, è una lezione di lungo periodo per l’intero settore: la gestione della sicurezza dei prodotti non è solo una questione regolatoria, ma un rischio finanziario e reputazionale che può materializzarsi decenni dopo la commercializzazione, con costi che nessun modello di business aveva previsto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.