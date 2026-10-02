Carta d’identità a vita per gli over 70: dal 30 luglio 2026 la validità illimitata

Dal 30 luglio 2026 qualcosa cambia in modo concreto per milioni di italiani: chi ha già compiuto 70 anni e richiede il rinnovo della propria Carta d’Identità Elettronica ottiene un documento senza data di scadenza. La carta d’identità over 70 a validità illimitata non è una proposta in cantiere, ma una disposizione già in vigore, introdotta nell’ordinamento nazionale tramite decreto PNRR. Per chi ha passato decenni a fare i conti con rinnovi periodici, code allo sportello e appuntamenti al Comune, si tratta di un cambiamento pratico di primo piano.

Cosa prevede la norma e da quando si applica

La misura è semplice nella sua struttura: a partire dal 30 luglio 2026, i cittadini italiani che hanno compiuto i 70 anni di età ricevono, al momento del rilascio o del rinnovo della Carta d’Identità Elettronica (CIE), un documento privo di scadenza. La validità, in sostanza, diventa illimitata.

Un punto fondamentale da chiarire subito: la norma non si applica retroattivamente. Chi possiede già una carta d’identità in corso di validità non deve fare nulla e non ottiene automaticamente il documento a vita. La validità illimitata riguarda esclusivamente i nuovi documenti emessi a partire dalla data di entrata in vigore. Tradotto in pratica: solo quando si va allo sportello per un primo rilascio o per un rinnovo, e si ha già superato la soglia dei 70 anni, il documento che si riceve non avrà alcuna scadenza stampata.

La disposizione è stata introdotta nell’ambito del decreto PNRR, il pacchetto normativo collegato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che tra le sue misure di semplificazione amministrativa ha incluso anche questo intervento. L’obiettivo dichiarato è ridurre gli oneri burocratici per le fasce di popolazione più anziane, spesso le più esposte alle difficoltà pratiche legate al rinnovo periodico dei documenti.

Chi riguarda davvero e in che misura

In Italia la popolazione over 70 conta diversi milioni di persone. Si tratta di una fascia demografica ampia, che include pensionati attivi, anziani con mobilità ridotta, persone che vivono in aree con sportelli comunali distanti o con accesso limitato ai servizi digitali. Per tutti questi cittadini, il rinnovo della carta d’identità ogni dieci anni — la durata standard per gli adulti — rappresentava un appuntamento ricorrente che richiedeva spostamenti, attese e, in alcuni casi, l’assistenza di familiari o caregiver.

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Con la carta d’identità over 70 a validità illimitata, questo ciclo si interrompe. Chi compie 70 anni e rinnova il documento non dovrà più preoccuparsi di farlo scadere: quella CIE resterà valida senza limiti temporali. È una misura che colpisce positivamente anche le famiglie, che spesso si fanno carico della gestione documentale dei genitori anziani.

Come funziona il rilascio: la procedura standard al Comune

La procedura per ottenere la nuova CIE a validità illimitata segue, nella sua struttura generale, gli stessi passaggi del normale rinnovo della carta d’identità elettronica. Non esistono, allo stato attuale, canali dedicati o corsie preferenziali specifiche per gli over 70: ci si rivolge al proprio Comune di residenza, che è l’ente competente al rilascio.

In linea generale, per richiedere la CIE è necessario:

Prenotare un appuntamento presso lo sportello anagrafico del Comune (molti Comuni offrono la prenotazione online tramite il portale del Ministero dell’Interno o tramite i propri siti istituzionali).

Presentarsi con la carta d’identità scaduta o in scadenza, oppure con un documento che attesti l’identità in caso di primo rilascio.

Portare una fotografia recente in formato tessera, conforme agli standard richiesti.

Pagare i diritti di segreteria previsti dal proprio Comune, che variano da ente a ente.

Immagine generata con AI

Il documento viene stampato e spedito all’indirizzo di residenza nel giro di alcuni giorni lavorativi dalla richiesta, come avviene per tutte le CIE. È il sistema centralizzato del Ministero dell’Interno a gestire la produzione e la consegna.

Per i dettagli aggiornati sulla procedura specifica, sui documenti richiesti e sui costi applicati nel proprio Comune, è sempre opportuno consultare direttamente il sito del Comune di residenza o il portale ufficiale della Carta d’Identità Elettronica del Ministero dell’Interno.

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Carta d’identità illimitata e viaggi all’estero: cosa sapere

Un aspetto su cui è utile fare chiarezza riguarda l’uso del documento al di fuori dei confini nazionali. La Carta d’Identità Elettronica italiana è riconosciuta come documento di viaggio valido per gli spostamenti all’interno dell’area Schengen e in alcuni Paesi extra-UE con cui l’Italia ha accordi bilaterali. Questo vale in linea di principio anche per la versione a validità illimitata.

Tuttavia, è importante tenere presente che ogni Paese stabilisce autonomamente quali documenti accetta ai propri valichi di frontiera e con quali requisiti. Alcuni Stati potrebbero richiedere che il documento di viaggio non abbia una data di emissione troppo risalente nel tempo, indipendentemente dall’assenza di scadenza formale. Prima di pianificare un viaggio all’estero con la nuova CIE illimitata, conviene verificare le norme di ingresso specifiche del Paese di destinazione, consultando il sito della Farnesina o l’ambasciata competente.

Per i viaggi fuori dall’area Schengen e in Paesi che non riconoscono la CIE come documento di viaggio, il passaporto resta lo strumento necessario, con le proprie scadenze e procedure di rinnovo invariate.

Il contesto più ampio: semplificazione amministrativa e PNRR

Questa misura si inserisce in un percorso più ampio di semplificazione burocratica che il Governo italiano ha intrapreso anche grazie agli impegni assunti nell’ambito del PNRR. Ridurre il numero di adempimenti ricorrenti per i cittadini — specialmente per le categorie più vulnerabili — è uno degli obiettivi dichiarati di questo processo di riforma.

La scelta di partire dagli over 70 non è casuale: è la fascia d’età in cui la gestione dei documenti può diventare più onerosa, sia fisicamente sia logisticamente. Un documento che non scade elimina un punto di attrito ricorrente, liberando risorse — sia per i cittadini sia per gli uffici anagrafici comunali, spesso sotto pressione.

Chi ha già compiuto 70 anni e ha la carta d’identità ancora valida non ha motivo di rinnovarla prima della scadenza naturale solo per ottenere la versione illimitata: il documento in corso di validità rimane pienamente utilizzabile. Il momento giusto per fare il salto è semplicemente il prossimo rinnovo, quando la norma del 30 luglio 2026 sarà già pienamente operativa e il Comune rilascerà automaticamente un documento senza data di scadenza.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.