Servizio Civile Universale: scadenza 28 agosto 2026 per 947 posti a 519 euro mensili

Il tempo stringe per chi vuole partecipare al servizio civile universale 2026: la scadenza per presentare la domanda è fissata al 28 agosto 2026 alle ore 14:00, e i posti disponibili sono 947, distribuiti su 71 progetti dedicati all’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili. Chi viene selezionato riceve un compenso mensile di 519,47 euro. Un’opportunità concreta, con una data precisa e un impegno sociale reale.

Di cosa si tratta: il bando e i progetti disponibili

Il bando è promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, l’ente governativo che gestisce questo strumento a livello nazionale. I 71 progetti attivi in questo ciclo riguardano esclusivamente attività di assistenza e accompagnamento a favore di persone con disabilità visiva grave e di grandi invalidi civili.

Il protagonista assoluto di questo bando è la UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che da sola mette a disposizione 833 posti su 947 totali. Questo significa che la stragrande maggioranza dei candidati selezionati opererà all’interno della rete territoriale dell’UICI, affiancando persone non vedenti o ipovedenti nelle attività quotidiane, negli spostamenti e nelle pratiche di vita autonoma.

I restanti posti, fuori dalla quota UICI, fanno capo ad altri enti aderenti al bando e si inseriscono comunque nell’ambito dell’assistenza ai grandi invalidi. Non si tratta quindi di un bando generico: il profilo richiesto è quello di un operatore volontario orientato al supporto diretto alla persona, con una vocazione al lavoro di cura e accompagnamento sul campo.

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Il compenso: 519 euro al mese, come funziona

Ogni operatore volontario selezionato percepisce un assegno mensile di 519,47 euro, erogato per tutta la durata del servizio. Non si tratta di uno stipendio in senso stretto, ma di un rimborso forfettario previsto per legge per chi partecipa al servizio civile universale 2026.

Questo importo è lo stesso per tutti i progetti e per tutti gli enti coinvolti: non varia in base alla sede, alla città o alla tipologia di attività svolta all’interno del bando. È una cifra uniforme, stabilita a livello centrale dal Dipartimento competente.

Per molti giovani, specialmente quelli che vivono ancora con la famiglia o che stanno cercando un primo contatto con il mondo del lavoro sociale, quei 519 euro rappresentano un contributo reale alle spese mensili, oltre all’esperienza acquisita sul campo. Non è una somma che copre un reddito da lavoro, ma è un supporto economico non trascurabile per chi affronta un anno di impegno civile.

Come candidarsi entro il 28 agosto 2026

Immagine generata con AI

La scadenza è tassativa: le domande devono essere presentate entro le ore 14:00 del 28 agosto 2026. Superato questo orario, il sistema non accetta più candidature, senza eccezioni. È un dettaglio che vale la pena sottolineare: non basta inviare la domanda entro la mezzanotte, ma entro le 14 dello stesso giorno.

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Le candidature per il servizio civile universale 2026 si presentano attraverso la pagina ufficiale del bando UICI, dove è possibile consultare l’elenco completo dei 71 progetti, le sedi disponibili su tutto il territorio nazionale e i dettagli specifici di ciascuna posizione. Prima di compilare la domanda, conviene leggere con attenzione le schede progetto: ogni sede ha caratteristiche proprie, orari e ambiti di intervento diversi.

Alcune indicazioni pratiche per non arrivare impreparati:

Consultare l’elenco dei progetti disponibili e scegliere la sede in base alla propria residenza o disponibilità a spostarsi.

Verificare i requisiti richiesti dall’ente specifico per il progetto scelto, che possono variare da progetto a progetto.

Presentare la domanda con largo anticipo rispetto alla scadenza del 28 agosto 2026 , per evitare problemi tecnici dell’ultimo momento.

, per evitare problemi tecnici dell’ultimo momento. Tenere a portata di mano i documenti di identità e il codice fiscale, necessari per completare la registrazione.

Perché questo bando è diverso dagli altri

Il servizio civile universale 2026, nella sua edizione dedicata all’assistenza a invalidi e ciechi, si distingue per la forte concentrazione su un unico ambito di intervento. Non è un bando multisettoriale che spazia dall’ambiente alla cultura: qui il focus è preciso, il contesto è quello della disabilità sensoriale e motoria grave, e il lavoro richiesto è diretto, quotidiano, a stretto contatto con le persone.

Questo implica anche una selezione orientata alla motivazione reale. Gli enti, e in particolare l’UICI con i suoi 833 posti, cercano volontari che abbiano una predisposizione genuina al lavoro di cura, non semplicemente chi è alla ricerca di un’occupazione temporanea. L’esperienza che si acquisisce in questo tipo di progetto — accompagnamento, orientamento, supporto all’autonomia — è riconosciuta e spendibile in percorsi professionali nel sociale, nella sanità e nell’educazione.

Con 947 posti disponibili e una scadenza che si avvicina rapidamente, chi sta valutando questa opportunità non ha molto tempo per decidere. La data del 28 agosto 2026 alle 14:00 è l’unico riferimento che conta: tutto il resto — motivazione, progetto scelto, sede preferita — va definito prima di quella soglia.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.