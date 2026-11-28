Il 20 novembre 2026 la Banca Centrale Europea ha pubblicato i risultati dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), il processo annuale di revisione e valutazione prudenziale: 108 banche della zona euro hanno superato l’esame sulla solidità patrimoniale, ma il verdetto non è privo di ombre. Sul fronte della sicurezza informatica banche, il quadro che emerge è preoccupante: il 92% degli istituti esaminati presenta carenze legate alla sicurezza digitale, ai fornitori esterni o ai controlli sui sistemi informatici. Una percentuale che rende evidente come la robustezza del capitale non basti da sola a garantire la tenuta del sistema finanziario europeo.

Lo SREP 2026: cosa ha valutato la BCE e con quali esiti

Lo SREP è lo strumento principale con cui la BCE, nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico, monitora la salute degli istituti di credito significativi. Non si limita a fotografare i livelli di capitale: analizza la governance, la gestione dei rischi, la liquidità e — sempre più — la resilienza tecnologica delle banche.

Nel ciclo 2026, la BCE ha confermato la solidità patrimoniale delle 108 banche esaminate. Gli istituti della zona euro hanno dimostrato di disporre di riserve di capitale adeguate, un risultato che riflette anni di rafforzamento dei bilanci imposto dalla regolamentazione post-crisi finanziaria del 2008 e dalle successive tornate di stress test. Questo è il dato positivo, comunicato il 20 novembre 2026 e ripreso da fonti come QuiFinanza, Benzinga Italia e Zazoom Social News.

Ma la promozione sulla solidità del capitale convive con segnalazioni precise su vulnerabilità che non possono essere ignorate. La BCE ha identificato rischi nei settori del credito e ha sottolineato con forza le criticità legate ai sistemi ICT (Information and Communication Technology) e alla cybersecurity.

Il dato che pesa: il 92% delle banche con carenze nella sicurezza informatica

La cifra più significativa dell’intero rapporto riguarda proprio la sicurezza informatica banche: il 92% degli istituti esaminati presenta lacune riconducibili alla sicurezza digitale, alla gestione dei fornitori terzi o ai controlli interni sui sistemi informatici. Tradotto in termini pratici, significa che su 108 banche controllate, quasi tutte hanno almeno un’area critica sul fronte tecnologico.

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Le carenze segnalate dalla BCE si articolano su tre livelli principali:

Sicurezza digitale interna : sistemi di protezione dei dati e delle infrastrutture non sempre aggiornati o adeguatamente presidiati.

: sistemi di protezione dei dati e delle infrastrutture non sempre aggiornati o adeguatamente presidiati. Dipendenza dai fornitori esterni : molte banche esternalizzano funzioni critiche a terzi, creando catene di fornitura tecnologica difficili da monitorare e potenzialmente vulnerabili.

: molte banche esternalizzano funzioni critiche a terzi, creando catene di fornitura tecnologica difficili da monitorare e potenzialmente vulnerabili. Controlli ICT: procedure di verifica e audit dei sistemi informatici che non raggiungono gli standard attesi dalla vigilanza europea.

La BCE ha indicato chiaramente che gli istituti devono effettuare investimenti adeguati, continui e pluriennali per migliorare la sicurezza informatica. Non si tratta di un intervento una tantum, ma di un cambio di approccio strutturale. La fiducia dei clienti — e la stabilità stessa del sistema bancario — dipende anche dalla capacità delle banche di proteggere dati, transazioni e infrastrutture critiche.

Perché la sicurezza informatica è diventata priorità di vigilanza

Il fatto che la BCE dedichi una sezione specifica dello SREP ai rischi ICT e di cybersecurity non è casuale. Negli ultimi anni, gli attacchi informatici contro istituti finanziari sono aumentati per frequenza e sofisticazione. Le banche gestiscono volumi enormi di dati sensibili e transazioni in tempo reale: un’interruzione o una violazione può avere effetti sistemici che vanno ben oltre il singolo istituto colpito.

La sicurezza informatica banche è oggi considerata un rischio operativo di primo piano, al pari del rischio di credito o di liquidità. La vigilanza europea ha recepito questa realtà, e lo SREP 2026 ne è la conferma più esplicita. Non a caso, la BCE ha esortato gli istituti a trattare gli investimenti in cybersecurity non come un costo da minimizzare, ma come una leva strategica per preservare la fiducia dei depositanti e degli investitori.

Il regolamento europeo DORA (Digital Operational Resilience Act), entrato in applicazione all’inizio del 2025, impone già requisiti stringenti sulla resilienza operativa digitale per le entità finanziarie. I risultati dello SREP 2026 suggeriscono che molte banche sono ancora lontane dalla piena conformità agli standard attesi, e che la strada per colmare le lacune richiederà tempo e risorse significative. Per chi volesse approfondire il quadro normativo di riferimento, la Banca d’Italia pubblica aggiornamenti regolari sulle disposizioni applicabili agli istituti italiani.

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Rischi di credito: il nodo dei prestiti nel contesto attuale

Accanto alle vulnerabilità tecnologiche, la BCE ha segnalato rischi sul fronte del credito. Il contesto macroeconomico degli ultimi anni — con tassi di interesse rimasti elevati a lungo e pressioni sui bilanci di famiglie e imprese — ha aumentato la pressione sui portafogli prestiti e mutui delle banche europee.

La qualità degli attivi resta un punto di attenzione per la vigilanza. Quando i tassi salgono, i mutuatari a tasso variabile si trovano a sostenere rate più alte, con un potenziale aumento delle insolvenze. Le banche devono quindi bilanciare la necessità di mantenere livelli di capitale adeguati con la gestione di un portafoglio crediti sotto pressione.

La BCE non ha fornito, nei materiali verificati relativi allo SREP 2026, cifre specifiche sulle percentuali di crediti deteriorati o sulle soglie di rischio per mutui e prestiti. Questo non significa che il problema sia marginale: significa che la vigilanza preferisce affrontarlo banca per banca, nell’ambito del dialogo prudenziale riservato, piuttosto che con comunicazioni aggregate.

Cosa devono fare le banche adesso

I risultati dello SREP 2026 non sono solo una valutazione: producono obblighi concreti. Le banche che ricevono rilievi specifici dalla BCE sono tenute a predisporre piani di rimedio, con scadenze e obiettivi misurabili. Sul fronte della sicurezza informatica banche, la BCE ha chiarito che si attende:

Investimenti pluriennali nei sistemi di protezione informatica, non soluzioni temporanee.

nei sistemi di protezione informatica, non soluzioni temporanee. Una governance più rigorosa nella gestione dei fornitori terzi , con contratti che prevedano standard di sicurezza verificabili.

, con contratti che prevedano standard di sicurezza verificabili. Audit interni più frequenti e approfonditi sui sistemi ICT, con reportistica verso i consigli di amministrazione.

Per i clienti delle banche — depositanti, mutuatari, investitori — il messaggio di fondo dello SREP 2026 è duplice: gli istituti europei reggono sul piano patrimoniale, ma la partita sulla resilienza digitale è ancora aperta. Seguire gli aggiornamenti che la BCE e le autorità nazionali di vigilanza pubblicheranno nei prossimi mesi sarà utile per capire se e come le banche risponderanno alle raccomandazioni ricevute il 20 novembre 2026.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.