Borse in recupero, Wall Street azzera le perdite del conflitto e Piazza Affari resta sui massimi da 25 anni

Le Borse hanno ritrovato slancio e il ritorno dell’appetito per il rischio sta riportando gli indici su livelli che fino a pochi giorni fa sembravano meno scontati. Il clima resta prudente, ma il mercato ha iniziato a prezzare uno scenario meno teso sul fronte geopolitico.

Il segnale più evidente arriva dagli Stati Uniti, dove Wall Street ha assorbito le perdite accumulate nella fase più acuta della guerra, mentre in Europa l’attenzione si concentra anche sulla tenuta di Piazza Affari, che continua a muoversi su livelli che non si vedevano da oltre venticinque anni.

Non è ancora il momento delle certezze, perché i mercati restano molto sensibili a ogni aggiornamento politico e diplomatico. Però la reazione delle ultime sedute racconta bene un passaggio: dopo settimane di tensione, gli investitori stanno tornando a guardare con più decisione a crescita, utili e rotazione settoriale.

Wall Street recupera terreno e cancella le perdite

La spinta principale del rimbalzo arriva da Wall Street, dove i listini hanno progressivamente recuperato il terreno perso nella fase iniziale del conflitto. Il mercato americano ha mostrato ancora una volta una forte capacità di riassorbire gli shock, sostenuto dalla profondità della liquidità, dal peso dei grandi titoli tecnologici e dalla convinzione che una fase di tensione estrema possa lasciare spazio a un percorso più gestibile.

Il ritorno degli acquisti non significa che il rischio sia sparito. Significa però che una parte degli operatori ritiene oggi meno probabile uno scenario di ulteriore escalation. Quando la percezione del rischio si riduce, anche solo parzialmente, gli investitori tornano a privilegiare gli asset più esposti alla crescita e questo si riflette subito sugli indici azionari.

Piazza Affari resta sui massimi dal 2000

In Europa, il mercato che continua a distinguersi è Piazza Affari. L’indice milanese si mantiene su valori che riportano la memoria all’inizio degli anni Duemila, un dato che ha un impatto anche simbolico oltre che finanziario. Restare in quell’area significa confermare una forza relativa costruita nel tempo e non limitata a un semplice rimbalzo di breve periodo.

Il listino italiano beneficia di una combinazione favorevole. Da una parte c’è il peso di comparti che hanno continuato a offrire solidità, come bancari, energia e industriali. Dall’altra c’è una maggiore attenzione internazionale verso i mercati europei che presentano valutazioni considerate ancora interessanti rispetto ad altri listini più tirati.

Per gli investitori italiani, vedere Milano su questi livelli rappresenta un segnale importante perché rafforza la percezione di un mercato meno fragile rispetto al passato. Naturalmente i record non bastano da soli a garantire continuità, ma indicano che il quadro attuale viene letto con una fiducia crescente.

Geopolitica meno pesante, ma il mercato resta selettivo

Alla base del miglioramento c’è soprattutto il raffreddamento della tensione tra Stati Uniti e Iran. I mercati, come spesso accade, non aspettano la fine formale di una crisi per muoversi: basta l’idea che il peggio possa essere alle spalle per innescare una rapida revisione delle posizioni difensive costruite nelle settimane precedenti.

Questa dinamica si è vista bene nelle ultime sedute. La discesa della pressione geopolitica ha permesso agli investitori di concentrarsi di nuovo su dati macroeconomici, trimestrali societarie e aspettative sulle banche centrali. In altre parole, il mercato sta provando a uscire dalla logica dell’emergenza e a tornare a una lettura più ampia dello scenario.

Cosa guardare adesso

La fase resta delicata e molto dipenderà dalla tenuta del quadro diplomatico. Un nuovo deterioramento del contesto internazionale potrebbe riportare volatilità e prese di profitto, soprattutto dopo il recupero veloce delle ultime giornate. Allo stesso tempo, se il clima dovesse restare più disteso, il mercato potrebbe cercare ulteriore spazio per consolidare il rimbalzo.