Paulo Dybala, altro che Roma: investimento milionario (5 milioni) per l’attaccante argentino

Paulo Dybala sta costruendo in silenzio un percorso parallelo fatto di investimenti concreti e scelte che guardano oltre il calcio.

Negli ultimi anni, il tema della diversificazione economica è diventato centrale per molti sportivi di alto livello. Non si tratta più soltanto di guadagni e contratti, ma della capacità di costruire una stabilità che duri anche dopo il ritiro. In questo scenario si inserisce la scelta dell’attaccante argentino, che ha deciso di puntare su un settore solido e radicato come quello agricolo.

L’operazione risale al 2019, quando Dybala ha acquistato una vasta proprietà rurale nel nord della provincia di Córdoba, sua terra d’origine. Il valore dell’investimento si aggira intorno ai 5 milioni di dollari, una cifra che racconta la portata dell’operazione.

La tenuta, conosciuta come “La Selva”, si estende per circa 700 ettari e rappresenta molto più di un semplice appezzamento di terra. Al suo interno convivono strutture storiche, aree agricole e spazi destinati all’allevamento, in una combinazione che riflette perfettamente il tessuto economico della regione.

La posizione, tra Sarmiento e Cañada de Río Pinto, lungo il tradizionale Camino Real, aggiunge ulteriore valore al progetto. Non è solo una questione geografica: è un contesto che unisce tradizione, produttività e possibilità di sviluppo.

Non solo terra: un progetto strutturato

Dietro l’acquisto non c’è un investimento passivo. Il progetto è stato pensato per essere operativo e produttivo, con un focus su due pilastri: coltivazioni agricole e allevamento.

A gestire le attività quotidiane è il fratello del calciatore, coinvolto direttamente nell’amministrazione e nel coordinamento dell’azienda. Una scelta che indica la volontà di mantenere il controllo familiare su un investimento così rilevante, evitando una gestione distante o puramente finanziaria.

Accanto alla componente agricola, emerge anche un elemento più personale: all’interno della proprietà è stato previsto uno spazio dedicato al calcio, con la richiesta di costruzione di un campo. Non si tratta solo di un dettaglio simbolico, ma di un modo per mantenere un legame diretto con lo sport anche fuori dai riflettori.

Il caso di Dybala si inserisce in una tendenza sempre più evidente. Molti atleti stanno orientando i propri capitali verso settori tangibili e durevoli, come l’agricoltura, il real estate o l’energia.

La logica è chiara: ridurre i rischi legati a una carriera breve e spesso imprevedibile, costruendo basi economiche più solide nel tempo. In questo senso, l’investimento in una grande azienda agricola non è soltanto una scelta legata alle origini, ma una vera e propria strategia finanziaria.

La terra, soprattutto in paesi come l’Argentina, rappresenta ancora oggi un asset stabile, capace di generare reddito e valore nel lungo periodo. E per chi, come Dybala, ha vissuto quel territorio prima di arrivare ai vertici del calcio europeo, il ritorno assume anche un significato personale.

Un profilo riservato, un progetto concreto

Nonostante la notorietà internazionale, Dybala ha mantenuto un profilo discreto su questo investimento. Le immagini della proprietà sono poche, i dettagli emergono con parsimonia. Ma ciò che si conosce è sufficiente per delineare un progetto ambizioso e ben strutturato.

Lontano dai riflettori dello stadio, prende forma un’altra partita, fatta di strategie, territorio e visione a lungo termine. Una dimensione meno visibile, ma sempre più centrale nella carriera degli sportivi contemporanei.

E mentre il pubblico continua a seguirlo per ciò che accade sul campo, è altrove che si sta costruendo una parte decisiva del suo futuro.