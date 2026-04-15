Poste Italiane e buono premium 4 anni: il rendimento che sorprende nel tempo

Poste Italiane ha rilanciato dall’8 aprile 2026 il Buono Premium 4 anni, un Buono fruttifero postale riservato a chi versa Nuova Liquidità su un Libretto di Risparmio Postale, Smart o Ordinario.

Il prodotto, annunciato sul sito del gruppo, guarda ai risparmiatori che cercano una soluzione di medio periodo, con garanzia dello Stato italiano, tassazione agevolata e possibilità di rimborso anticipato.

Buono Premium 4 anni, come funziona il nuovo prodotto di Poste

Il nuovo Buono Premium 4 anni fa parte della famiglia dei Buoni Fruttiferi Postali emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati da Poste Italiane. Il meccanismo è semplice: si può sottoscrivere solo versando Nuova Liquidità su strumenti di risparmio postale intestati alla stessa persona che acquista il buono.

Nel materiale pubblicato online, Poste Italiane lo presenta come una soluzione per chi vuole spostare nuova disponibilità nel risparmio postale senza perdere le tutele tipiche dei buoni. Ed è proprio questo il punto. Da anni questi strumenti restano tra i più scelti, soprattutto da famiglie e piccoli risparmiatori.

Garanzia pubblica, tasse agevolate e rimborso anticipato

Tra gli aspetti messi in primo piano da Poste Italiane ci sono la garanzia dello Stato italiano e la tassazione al 12,50% sugli interessi. Un regime fiscale che continua a distinguere i buoni postali rispetto ad altri prodotti finanziari. Restano inoltre assenti i costi di sottoscrizione, gestione e rimborso, al netto degli oneri fiscali previsti dalla legge.

Il capitale, si legge nella documentazione, è rimborsabile anticipatamente in qualsiasi momento. Ma c’è un punto da non trascurare: come per gli altri BFP, gli interessi maturano secondo quanto previsto nella Scheda di Sintesi e, se il rimborso arriva prima del termine minimo indicato, il rendimento potrebbe anche non esserci.

Nuova Liquidità, quali somme valgono davvero

Il cuore dell’offerta è proprio la Nuova Liquidità, cioè il denaro che permette di accedere al Buono Premium 4 anni. Secondo quanto indicato da Poste Italiane, rientrano in questa definizione le somme versate dal 3 aprile 2026 su Libretti di Risparmio Postale e/o conti correnti postali con la stessa intestazione del buono.

Le modalità ammesse sono tre: bonifici bancari, versamenti di assegni bancari e circolari, accredito di stipendio e pensione. Attenzione però a un altro passaggio: eventuali prelievi fatti sugli stessi libretti o conti, con la stessa intestazione, decurtano la Nuova Liquidità. In pratica, riducono l’importo utile per sottoscrivere il buono.

Acquisto online o in ufficio postale: ecco come fare

Per chi ha già un Libretto Smart, l’acquisto può avvenire online, dall’Area personale del sito poste.it oppure tramite App Poste Italiane, a patto che siano attive le operazioni dispositive. Chi invece possiede un Libretto Ordinario deve sottoscrivere il prodotto in qualsiasi Ufficio Postale.

C’è poi il caso di chi un libretto non ce l’ha ancora. In questo caso, spiega il gruppo, si può aprire un Libretto online direttamente su poste.it o tramite app e solo dopo procedere con l’acquisto del Buono Premium 4 anni.

Dove leggere foglio informativo e condizioni complete

Dal giorno del lancio, cioè dall’8 aprile 2026, il Foglio Informativo e la Scheda di Sintesi del Buono Premium 4 anni sono disponibili sul sito www.poste.it, nell’App Poste Italiane e in tutti gli Uffici Postali. È lì che si trovano i dettagli su rendimento, limiti operativi, fiscalità, modalità di rimborso e regole sulla nuova liquidità.

Non è una precisazione di facciata. Nei prodotti di risparmio postale, infatti, le condizioni reali dipendono sempre dalla documentazione ufficiale. Vale anche per i casi di rimborso anticipato, per l’applicazione dell’imposta di bollo e per le eventuali limitazioni legate alla sottoscrizione.

Chi emette il buono e quali tutele ci sono

Come gli altri Buoni Fruttiferi Postali, anche il Buono Premium 4 anni è emesso da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e distribuito da Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta. È la formula ormai nota al pubblico retail italiano: raccolta del risparmio con copertura pubblica, struttura semplice e presenza capillare sul territorio.

La documentazione ricorda anche un altro aspetto: i BFP diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza e, trascorsi 10 anni da quella data, si prescrivono i diritti alla restituzione del capitale e degli interessi maturati. Un dettaglio che spesso passa in secondo piano, soprattutto quando i titoli restano fermi per molti anni.

A chi guarda il nuovo Buono Premium 4 anni

Il Buono Premium 4 anni sembra rivolto a un pubblico prudente, interessato a investire liquidità nuova in uno strumento di durata contenuta e con regole facili da capire. Famiglie, pensionati, piccoli risparmiatori: il riferimento, nei fatti, resta quello tradizionale del risparmio postale.

Nel testo promozionale diffuso da Poste Italiane non viene indicato in forma sintetica il tasso nella pagina esaminata. Ed è per questo che il rinvio ai documenti ufficiali diventa ancora più importante. Per chi sta valutando la sottoscrizione, il passaggio decisivo resta uno: controllare rendimento effettivo, vincoli e condizioni prima di aderire, in ufficio postale o attraverso i canali digitali del gruppo.