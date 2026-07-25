Rc Auto, il Ddl Concorrenza riduce il peso territoriale: come cambiano le tariffe dal 2026

Il Ddl Concorrenza 2026 riforma il calcolo dei premi RC Auto, riducendo l'incidenza del fattore territoriale e spostando il focus sul comportamento di guida e sulla lotta

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RC Auto e Ddl Concorrenza 2026: cosa cambia nel calcolo dei premi

Il problema è noto a chiunque ababiti al Sud o in alcune province del Centro Italia: pagare la polizza RC Auto significativamente di più rispetto a chi vive in Lombardia o in Trentino, a parità di anni di guida, di sinistri e di veicolo assicurato. La colpa, secondo il sistema attuale, è del codice postale. Con il Ddl Concorrenza 2026, il governo intende cambiare questa logica, riducendo il peso del fattore territoriale nel calcolo dei premi e spostando l’attenzione su criteri più legati al comportamento individuale del guidatore e alla lotta alle frodi assicurative.

Il disegno di legge è attualmente all’esame del Parlamento — siamo a luglio 2026 — e l’articolo 13 è quello specificamente dedicato alla RC Auto e alla riforma del pricing assicurativo. Non è ancora legge definitiva, ma le sue linee guida sono già chiare e hanno già raccolto giudizi favorevoli da parte delle associazioni dei consumatori.

Il nodo del fattore territoriale: perché il sistema attuale è contestato

Oggi, le compagnie assicurative calcolano il premio RC Auto tenendo conto di una molteplicità di variabili: classe di merito, tipo di veicolo, età del conducente, anni di patente. Tra queste, però, il territorio di residenza ha storicamente avuto un peso determinante, spesso sproporzionato rispetto al rischio reale del singolo assicurato.

Il meccanismo è comprensibile nella sua logica attuariale: se in una certa provincia si registra un numero elevato di sinistri, truffe o frodi assicurative, le compagnie distribuiscono quel rischio sull’intera platea degli assicurati di quella zona. Il risultato pratico, però, è che un automobilista con una fedina assicurativa impeccabile, residente in una provincia “a rischio”, paga cifre molto superiori rispetto a un collega con un profilo simile che vive in una zona statisticamente più tranquilla. Una penalizzazione che non dipende dal suo comportamento, ma dalla sua residenza.

Questa distorsione è al centro della riforma prevista dall’rc auto ddl concorrenza 2026: ridurre l’incidenza del codice postale come variabile determinante, per rendere il mercato più equo e trasparente.

I nuovi criteri: comportamento di guida e prevenzione delle frodi

La riforma non elimina il fattore territoriale, ma ne riduce il peso specifico. Al suo posto, acquistano centralità due elementi:

Il comportamento di guida individuale : il profilo del singolo automobilista — la sua storia assicurativa, i sinistri effettivamente causati, le abitudini al volante — diventa la variabile principale su cui calibrare il premio.

: il profilo del singolo automobilista — la sua storia assicurativa, i sinistri effettivamente causati, le abitudini al volante — diventa la variabile principale su cui calibrare il premio. La lotta alle frodi assicurative: uno dei fattori che storicamente ha gonfiato i premi in alcune aree geografiche è la presenza di fenomeni fraudolenti — sinistri gonfiati, incidenti simulati, richieste di risarcimento false. Il Ddl Concorrenza punta a rendere questo elemento separato e gestito in modo sistematico, senza scaricare il costo delle frodi in modo indiscriminato su tutti gli assicurati di una provincia.

È una logica diversa rispetto al passato: invece di punire collettivamente una zona geografica, si cerca di premiare il comportamento virtuoso del singolo e di isolare il problema delle frodi come questione da affrontare strutturalmente, non come variabile da spalmare sui premi di tutti.

Un mercato più competitivo e meno penalizzante

L’obiettivo dichiarato del provvedimento è rendere il mercato assicurativo più trasparente e competitivo, e meno penalizzante per gli automobilisti che vivono in aree con tariffe storicamente elevate. Lo afferma chiaramente la documentazione collegata al disegno di legge, e lo confermano le fonti che hanno analizzato il testo.

In pratica, questo significa che due automobilisti con lo stesso profilo di rischio individuale — stessa classe di merito, stesso veicolo, stessa anzianità di patente, nessun sinistro — dovrebbero vedere un avvicinamento dei rispettivi premi, indipendentemente da dove abitano. Non una parificazione totale, ma una riduzione delle forbici oggi esistenti tra le province più care e quelle più economiche.

L’articolo 13 del Ddl Concorrenza e il giudizio di ADOC

La disposizione specifica che riguarda la RC Auto è contenuta nell’articolo 13 del Ddl Concorrenza. Su questo punto, ADOC, l’Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori, ha espresso un giudizio iniziale favorevole. L’associazione ha sottolineato l’importanza di seguire con attenzione l’iter parlamentare, riconoscendo nelle misure sull’RC Auto un passo nella direzione giusta per la tutela dei consumatori.

Il fatto che un’associazione di consumatori si sia espressa positivamente già in questa fase — prima che il testo sia definitivamente approvato — è un segnale rilevante. Significa che le linee guida della riforma vanno nella direzione attesa da chi rappresenta gli automobilisti più penalizzati dall’attuale sistema.

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Resta però l’invito di ADOC a mantenere la massima attenzione durante l’iter parlamentare: i testi di legge possono cambiare, gli emendamenti possono modificare l’impianto originale, e i dettagli applicativi saranno determinanti per valutare l’impatto reale della riforma.

Il Ddl Concorrenza non riguarda solo le assicurazioni

Vale la pena inquadrare questa riforma nel contesto più ampio del provvedimento. Il Ddl Concorrenza 2026 è un disegno di legge annuale che tocca diversi settori del mercato italiano: oltre alla RC Auto, interviene anche sul comparto dei carburanti e sul telemarketing, come riportato da Il Sole 24 Ore.

Si tratta quindi di un intervento legislativo ad ampio spettro, che punta a correggere distorsioni in mercati diversi ma accomunati da problemi simili: scarsa trasparenza, posizioni dominanti, meccanismi di pricing poco leggibili per il consumatore finale. La RC Auto è forse il capitolo più atteso, perché tocca direttamente le tasche di milioni di italiani ogni anno.

Impatto atteso: chi ci guadagna e chi no

La riduzione del peso territoriale nel calcolo dei premi avrà effetti differenziati a seconda della zona di residenza. La logica è abbastanza lineare:

Gli automobilisti che vivono in province oggi caratterizzate da premi elevati — tipicamente alcune aree del Sud Italia e di alcune province campane, calabresi o siciliane — potrebbero beneficiare di una riduzione, se il loro profilo individuale è virtuoso.

Chi risiede in zone dove i premi sono già storicamente bassi potrebbe invece vedere un leggero riallineamento verso l’alto, se la media nazionale si assesta su valori diversi.

Il nodo centrale rimane la gestione delle frodi: se il sistema riesce davvero a isolare e contrastare i fenomeni fraudolenti in modo più efficace, i benefici si distribuiranno più equamente sull’intero territorio nazionale.

È importante però essere precisi su un punto: le fonti disponibili a oggi non forniscono cifre specifiche sulle percentuali di riduzione del peso territoriale, né dati quantitativi sull’impatto regione per regione. La riforma è ancora in fase parlamentare e i dettagli applicativi non sono stati ancora definiti in modo pubblico e verificabile. Qualsiasi stima numerica circolante in questo momento va trattata con cautela.

Tempi di attuazione: cosa aspettarsi nel 2026

Il disegno di legge è sotto esame parlamentare nel luglio 2026. La tempistica di approvazione definitiva e di successiva entrata in vigore delle singole disposizioni dipenderà dall’iter legislativo, che può includere modifiche, emendamenti e decreti attuativi. Non esiste ancora una data precisa — né un mese né un trimestre — comunicata ufficialmente per l’entrata in vigore delle nuove regole sul pricing RC Auto.

Chi si aspetta di vedere già nel rinnovo della prossima polizza un cambiamento concreto dovrà probabilmente attendere: le riforme strutturali al sistema tariffario richiedono tempo tecnico per essere implementate dalle compagnie assicurative, che devono adeguare i propri modelli attuariali alle nuove regole. L’anno 2026 è il riferimento temporale del provvedimento, ma l’impatto pratico sulle tariffe potrebbe manifestarsi in modo progressivo.

Cosa fare nell’attesa

Nel frattempo, gli strumenti già disponibili per ridurre il premio RC Auto restano validi: la scatola nera, che consente alle compagnie di monitorare il comportamento di guida e applicare sconti ai profili virtuosi, è già oggi uno dei modi più efficaci per svincolarsi parzialmente dalla penalizzazione territoriale. Non a caso, il principio alla base di questo dispositivo — premiare chi guida bene, non chi abita nel posto “giusto” — è lo stesso che ispira la riforma del Ddl Concorrenza.

Chi vive in una provincia storicamente cara e non ha ancora attivato una scatola nera potrebbe valutare questa opzione già ora, indipendentemente dall’esito del percorso legislativo. La riforma del rc auto ddl concorrenza 2026 va nella stessa direzione, ma i suoi effetti concreti richiederanno tempo per tradursi in polizze più eque. Seguire l’iter parlamentare dell’articolo 13 — come suggerisce ADOC — è il modo migliore per capire quando e come queste nuove regole diventeranno operative.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.