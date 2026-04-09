Il Maxi Buono Fruttifero sbarca da Poste Italiane: salva il 2026 con un rendimento super senza scadenza

Il panorama del risparmio postale italiano si arricchisce di una nuova tessera, proprio mentre le dinamiche dei tassi di interesse globali continuano a oscillare.

Dall’8 aprile 2026, Poste Italiane ha dato il via alla sottoscrizione del Buono Premium 4 anni, uno strumento che punta tutto sulla “Nuova Liquidità” per offrire un rendimento certo in un orizzonte temporale di medio periodo. Non si tratta di una proposta generica rivolta a chiunque abbia un gruzzolo nel cassetto, ma di un’operazione mirata a chi decide di iniettare capitali freschi nel circuito di Cassa Depositi e Prestiti.

La soglia del 3,00% lordo annuo a scadenza rappresenta il cuore pulsante di questa offerta. In un mercato che spesso costringe il piccolo risparmiatore a districarsi tra prodotti strutturati e rischi di mercato, la linearità del tasso fisso predefinito agisce come un porto sicuro.

Maxi Buono Fruttifero di Poste Italiane

Tuttavia, la finestra temporale per accedere a queste condizioni è stretta: le somme devono essere versate entro il 7 maggio 2026, salvo chiusure anticipate che la società si riserva di attuare qualora la raccolta raggiungesse troppo velocemente i target prefissati.

Per “Nuova Liquidità” il regolamento parla chiaro: sono considerati tali i fondi apportati tramite bonifici bancari, versamenti di assegni circolari o bancari, oppure attraverso l’accredito diretto di stipendio e pensione. È interessante notare come il meccanismo premi il dinamismo dei flussi: se i capitali arrivano su un conto corrente BancoPosta o su un Libretto Ordinario, devono poi essere spostati sul Libretto Smart tramite un girofondo per poter finalizzare l’acquisto del buono. Tutto deve avvenire al netto dei prelievi effettuati, una clausola che impedisce il semplice “riciclo” di somme già depositate per ottenere tassi più vantaggiosi.

Un dettaglio concreto, spesso ignorato nelle analisi macroeconomiche ma fondamentale per la gestione pratica, riguarda la logistica del possesso: questo titolo è sottoscrivibile esclusivamente in forma dematerializzata. Significa che non esiste più il vecchio documento cartaceo da conservare gelosamente in cassaforte, ma una registrazione contabile che garantisce la sicurezza contro furti o smarrimenti. Il taglio minimo è di appena 50 euro, rendendo l’investimento scalabile e accessibile anche a chi vuole iniziare un piano di accumulo estremamente prudente.

Forse, l’intuizione non ortodossa da seguire è che questo buono non serva tanto a “battere il mercato”, quanto a creare una riserva di valore psicologico prima che finanziario. In un’epoca di digitalizzazione estrema, l’acquisto tramite App Poste Italiane o il sito web riduce l’attrito burocratico, ma per chi preferisce il contatto umano resta valida la prenotazione del turno allo sportello per evitare le code, un retaggio che resiste nonostante l’evoluzione tecnologica.

La fiscalità resta il pilastro dell’appetibilità: l’aliquota agevolata al 12,50% sugli interessi è un vantaggio competitivo non indifferente rispetto al 26% applicato su altri prodotti finanziari. Se a questo si aggiunge l’esenzione totale dall’imposta di successione e la garanzia dello Stato Italiano, il quadro si completa. Il risparmiatore ha inoltre la facoltà di richiedere il rimborso del capitale in qualsiasi momento, anche parzialmente, senza perdere la quota capitale, mantenendo così una liquidità che molti altri investimenti vincolati invece negano. Il 2026 si apre dunque con una strategia di difesa del potere d’acquisto che punta sulla semplicità e sulla solidità di un’istituzione centenaria.