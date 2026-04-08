Dad e smart working da maggio: il piano contro l’emergenza energia

L’idea circola da giorni, ma più che una proposta concreta resta un segnale di allarme: la scuola potrebbe finire nel mirino delle misure di contenimento dei consumi.

A rilanciare il tema è l’Anief, il sindacato degli insegnanti, che ipotizza uno scenario estremo ma non impossibile: un ultimo mese di lezioni in modalità a distanza, a partire da maggio, accompagnato dal ritorno diffuso allo smart working nella pubblica amministrazione.

Non si tratta di una decisione già sul tavolo del Governo, né di un piano operativo imminente. Piuttosto, è la fotografia di un contesto che preoccupa: aumento dei costi del carburante, tensioni internazionali e un’inflazione che rischia di tornare a livelli difficili da gestire per famiglie e imprese.

A spiegare il senso dell’allarme è il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, che invita a considerare la scuola come l’ultima struttura da chiudere, ma non esclude che, in caso di peggioramento del quadro globale, anche il sistema educativo possa essere coinvolto in un piano di riduzione dei consumi. L’ipotesi, definita dallo stesso sindacato “eccessiva”, nasce però da una logica precisa: ridurre gli spostamenti quotidiani e alleggerire il fabbisogno energetico degli edifici pubblici.

Il ragionamento è semplice e, proprio per questo, inquietante nella sua concretezza. Se milioni di studenti e lavoratori smettessero di muoversi ogni giorno, si ridurrebbe immediatamente il consumo di carburante. Allo stesso tempo, scuole e uffici chiusi significherebbero meno energia utilizzata per illuminazione, riscaldamento e gestione delle strutture.

A pesare è soprattutto il contesto internazionale. Le tensioni nelle principali rotte energetiche globali stanno già producendo effetti visibili sul trasporto aereo e su quello su gomma. Il prezzo del diesel ha superato soglie importanti, con ripercussioni dirette sulla logistica e sui costi quotidiani. In questo scenario, anche il semplice tragitto casa-scuola diventa parte di un sistema più ampio, dove ogni spostamento incide.

Il nodo educativo: perché la scuola torna al centro

Eppure, l’idea di un ritorno alla didattica a distanza riapre una ferita ancora recente. Dopo gli anni della pandemia, molte realtà del mondo scolastico hanno lavorato per riportare al centro la presenza fisica in aula, considerata insostituibile non solo per l’apprendimento, ma anche per la crescita sociale degli studenti.

È proprio da qui che arrivano le critiche più dure. La Rete nazionale delle scuole in presenza contesta apertamente l’ipotesi, giudicandola inaccettabile sul piano educativo e civile. Secondo questa posizione, la scuola continua a essere percepita come un settore sacrificabile, il primo su cui intervenire quando si tratta di contenere i costi.

Il punto sollevato è politico prima ancora che tecnico: se davvero si devono ridurre i consumi energetici, perché partire proprio dalla scuola? La rete propone di guardare altrove, verso settori più energivori come l’industria pesante o i grandi centri commerciali, evitando di colpire un ambito considerato strategico per il futuro del Paese.

Il dibattito resta aperto e, per ora, confinato nel campo delle ipotesi. Ma il fatto stesso che se ne torni a parlare dice molto del momento che si sta attraversando. La scuola, ancora una volta, si trova al centro di un equilibrio fragile tra esigenze economiche e diritti fondamentali.

E mentre si cerca una soluzione che non penalizzi studenti e famiglie, resta una sensazione difficile da ignorare: basta poco, oggi, perché scenari che sembravano archiviati tornino improvvisamente possibili.