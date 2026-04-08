Bot in asta, cosa rivela davvero il primo test del Tesoro dopo la tregua USA-Iran

Il ritorno del Tesoro sul mercato con una nuova asta di Bot arriva in un momento delicato. La tregua temporanea tra Stati Uniti e Iran ha allentato la pressione sui mercati energetici, ma non ha cancellato le tensioni sui tassi. Ed è proprio questo equilibrio instabile che rende l’asta di domani un passaggio da osservare con attenzione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze colloca Bot a 3 e 12 mesi per un totale fino a 11 miliardi di euro, considerando anche l’asta supplementare. Non si tratta solo di una normale operazione di rifinanziamento: è un test reale per capire come il mercato sta rileggendo il rischio dopo le ultime evoluzioni geopolitiche.

Un’asta che va oltre il semplice collocamento

I numeri raccontano già una prima indicazione. A fronte di 7,7 miliardi di Bot in scadenza, il Tesoro punta a raccogliere fino a 11 miliardi. Questo significa aumentare l’esposizione sul breve termine, segnale che il fabbisogno di liquidità resta elevato in una fase ancora complessa.

Le aste dei titoli di Stato, come emerge anche dai comunicati ufficiali del MEF e dai dati diffusi da Banca d’Italia, riflettono direttamente le condizioni del mercato e le aspettative sulla politica monetaria della Banca Centrale Europea. Ed è proprio su questo punto che si gioca la partita.

Bot a 12 mesi tra rendimenti alti e mercato ancora prudente

La tranche principale sarà quella del Bot annuale da 7,5 miliardi, con scadenza aprile 2027. Nell’ultima asta di marzo il rendimento si era attestato al 2,373%, già in crescita rispetto al mese precedente.

Oggi, osservando il mercato secondario, i rendimenti si muovono tra 2,5% e 2,6%, dopo aver toccato livelli ancora più alti nei giorni di maggiore tensione. Questo significa che, nonostante la tregua tra USA e Iran, il Tesoro potrebbe collocare i titoli a condizioni meno favorevoli rispetto a poche settimane fa.

Il dato interessante è proprio questo: il mercato non sta ancora prezzando un ritorno alla normalità. La discesa recente dei rendimenti appare più come una pausa che come un’inversione di tendenza.

Il ritorno del Bot a 3 mesi e la ricerca di flessibilità

Accanto al titolo annuale, il Tesoro propone un Bot a 3 mesi da 2,5 miliardi, con scadenza luglio 2026. Una durata meno frequente nelle ultime emissioni, ma che torna centrale in una fase in cui gli investitori cercano flessibilità.

I rendimenti su questa parte della curva si collocano tra 2,10% e 2,15%. In termini pratici, significa ottenere un rendimento attorno allo 0,50% in tre mesi, che su base annualizzata resta sopra il 2%.

Una soluzione che continua ad attirare chi preferisce impiegare liquidità nel breve periodo, evitando vincoli più lunghi in un contesto ancora incerto.

Perché i rendimenti restano sotto pressione

Nonostante il calo del petrolio e il rientro temporaneo delle tensioni, la parte breve della curva resta sostenuta. Il motivo è legato alle aspettative sui tassi: il mercato continua a scontare possibili nuovi interventi restrittivi da parte della BCE entro fine anno.

Anche se il rischio inflazione si è parzialmente ridimensionato, non è scomparso. E questo mantiene alta l’attenzione degli investitori, che chiedono rendimenti più elevati per finanziare il debito pubblico.

I Bot, essendo direttamente legati ai tassi ufficiali, sono i primi a riflettere questi movimenti.

Cosa sta davvero dicendo questa asta

Questa emissione non è solo un’operazione tecnica. È un indicatore di come il mercato percepisce il rischio Italia in questa fase.

Se la domanda sarà solida, il Tesoro potrà gestire senza difficoltà il fabbisogno. Se invece i rendimenti resteranno elevati o la partecipazione sarà più debole, il segnale sarà diverso: la fiducia resta fragile e legata a fattori esterni.

In un contesto in cui geopolitica e politica monetaria continuano a intrecciarsi, anche un’asta di Bot può diventare una lente attraverso cui leggere qualcosa di più ampio.