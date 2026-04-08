Scolapasta e pentola non battuti: cassiera licenziata, la decisione del giudice

08/04/2026 17:00 Il rinnovo del contratto della scuola torna al centro del dibattito pubblico e riapre una questione che riguarda direttamente oltre un milione di lavoratori. Le cifre circolano da settimane, ma dietro gli annunci c’è un quadro più articolato, fatto di aumenti progressivi, arretrati e margini ancora da definire nella trattativa. Il punto di partenza è