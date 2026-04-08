Lavoro Scolapasta e pentola non battuti: cassiera licenziata, la decisione del giudice

Scolapasta e pentola non battuti: cassiera licenziata, la decisione del giudice

Scolapasta e pentola non battuti: cassiera licenziata, la decisione del giudice
di Christian Camberini
8 Aprile 2026 19:00

La decisione presa nei confronti di una cassiera sembra severa, ma a quanto pare il giudice non fa passi indietro.

Una vicenda che ha attirato attenzione nel settore del lavoro si è conclusa con una decisione di primo grado che conferma la legittimità del licenziamento di una dipendente con oltre vent’anni di servizio come cassiera in un supermercato di Modena. Il caso riguarda la sottrazione di due articoli per un valore complessivo di poco superiore ai 30 euro, ma la valutazione del giudice si è concentrata su un elemento diverso: la violazione del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. 

La decisione del tribunale non si è limitata a confermare il provvedimento disciplinare, ma ha anche disposto il pagamento delle spese legali da parte della lavoratrice, quantificate in circa 1.500 euro. 

I fatti contestati: il ruolo delle immagini di videosorveglianza 

Secondo quanto ricostruito nel corso del procedimento, la lavoratrice avrebbe evitato la registrazione di uno scolapasta e di una pentola wok durante le operazioni di cassa. L’azienda ha sostenuto che il comportamento fosse intenzionale e non riconducibile a una semplice

cassiera licenziata
Cassiera licenziata (www.finanza.com)

distrazione. 

A supporto della ricostruzione sono stati utilizzati i filmati dell’impianto di videosorveglianza, che avrebbero mostrato una gestione anomala dei prodotti. Le immagini evidenzierebbero uno spostamento dei beni dal nastro trasportatore e il loro successivo posizionamento fuori dal normale flusso di lettura del codice a barre. 

Al termine delle operazioni, il controllo effettuato dal personale di vigilanza avrebbe confermato l’assenza dei due articoli nello scontrino, determinando l’avvio della procedura disciplinare. 

La decisione del giudice: comportamento rilevante oltre il valore economico 

Nel motivare la decisione, il tribunale ha chiarito che il valore economico della merce non rappresenta l’elemento decisivo nella valutazione della legittimità del licenziamento. Il punto centrale è stato individuato nella condotta della lavoratrice, ritenuta incompatibile con il rapporto di fiducia richiesto per lo svolgimento delle mansioni. 

Secondo il giudice, dalle immagini emerge un comportamento non occasionale, ma caratterizzato da azioni specifiche che escluderebbero l’ipotesi di errore involontario. Questo elemento ha inciso in modo determinante sulla valutazione complessiva del caso. 

La dipendente aveva deciso di impugnare il licenziamento, contestando la ricostruzione dei fatti e sostenendo l’assenza di dolo. Tuttavia, il tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo fondate le motivazioni dell’azienda. 

La sentenza ha quindi confermato l’interruzione del rapporto di lavoro, sottolineando come il rapporto fiduciario rappresenti un presupposto essenziale, soprattutto in ruoli che prevedono la gestione diretta di beni e transazioni economiche. 

Il contesto giuridico: il peso del vincolo fiduciario 

Nel diritto del lavoro, il vincolo fiduciario costituisce un elemento fondamentale, in particolare nelle mansioni che implicano responsabilità dirette su denaro o merci. Anche comportamenti che coinvolgono valori economici limitati possono assumere rilevanza disciplinare se incidono sulla fiducia del datore di lavoro. 

La decisione del Tribunale di Modena si inserisce in questo quadro, evidenziando come la valutazione giudiziaria non si limiti all’entità del danno, ma consideri la qualità della condotta e il contesto operativo. 

Essendo una pronuncia di primo grado, la decisione può essere oggetto di impugnazione nei successivi gradi di giudizio. Questo aspetto lascia aperta la possibilità di ulteriori sviluppi, con eventuali nuove valutazioni da parte degli organi competenti. 

Nel frattempo, il caso contribuisce a definire un orientamento interpretativo in cui la tutela del rapporto fiduciario assume un ruolo centrale nella gestione delle controversie tra lavoratori e aziende, soprattutto in ambiti caratterizzati da una responsabilità diretta nella gestione delle operazioni di vendita. 

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