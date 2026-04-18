Bond retail Unicredit: dal quarto anno cedola agganciata al BTp decennale

Unicredit ha lanciato dal 17 al 30 aprile un nuovo bond retail per il mercato italiano. Il titolo viene collocato al 100% del valore nominale, ha una durata di dieci anni, un taglio minimo da 1.000 euro e una struttura che, dal quarto anno in poi, aggancia la cedola all’andamento del BTp a 10 anni.

Il prezzo d’ingresso è alla portata di molti. Meno semplice, invece, il meccanismo che regola il rendimento.

Il titolo sarà negoziabile sul MOT e su Bond X – EuroTLX di Borsa Italiana. La prima parte dell’offerta è chiara: per i primi tre anni paga una cedola lorda annua del 6,50%. Poi però entra in scena il meccanismo che lo rende più simile a uno strumento strutturato che a una normale obbligazione.

Ecco come funziona il bond di Unicredit

Dal quarto anno in avanti, il premio dipenderà dal Solactive BTP 10Y Compounded Yield Index, l’indice che replica l’andamento del rendimento del BTp decennale. Se, alle date di osservazione previste, l’indice sarà pari o superiore al 4,30%, la cedola verrà pagata. Se invece resterà sotto quella soglia, l’investitore non prenderà nulla per quel periodo.

È questo il cuore dell’emissione. Il rendimento futuro non è stabilito in partenza, ma dipende da una variabile di mercato che riflette tassi, inflazione attesa, mosse della Bce e percezione del rischio sul debito italiano. In pratica, chi compra oggi punta su uno scenario preciso: che nei prossimi anni il rendimento del BTp a 10 anni torni, o resti, sopra una certa soglia.

Maxi cedola all’inizio, poi pesa la soglia del 4,30%

Nei primi tre anni il quadro è semplice: il 6,50% lordo annuo assicura un flusso cedolare certo, almeno sulla base dell’impegno dell’emittente. Dal 2029 in poi, però, tutto cambia. E cambia parecchio. Il pagamento dipenderà infatti dal superamento della barriera del 4,30%.

Secondo i dati richiamati nel testo dell’offerta e rielaborati da fonti di mercato, il rendimento del BTp decennale oggi si muove attorno al 3,80%. Tradotto: ai livelli attuali, la soglia non verrebbe centrata. L’ultima volta che l’indice aveva toccato o superato il 4,30% risale all’autunno del 2023.

Se la barriera non scatta: il confronto con un BTp resta aperto

Se dal quarto al decimo anno l’indice restasse sempre sotto la barriera, l’investitore incasserebbe solo le prime tre cedole. Il totale arriverebbe al 19,50% lordo in dieci anni. Al netto della tassazione del 26%, circa 14,43%, cioè una media annua vicina all’1,44%.

A quel punto il confronto con un BTp tradizionale viene quasi naturale. Oggi un titolo di Stato italiano a dieci anni offre, in termini netti, rendimenti più alti, attorno al 3,35%, con una struttura molto più facile da leggere. Il paragone, però, va maneggiato con cautela: il bond di Unicredit incorpora un’opzione, non è una classica obbligazione plain vanilla.

Se lo scenario gira bene, il rendimento sale. Ma resta il rischio prezzo

Nel caso opposto, cioè con indice sempre sopra il 4,30% a ogni osservazione, il rendimento medio annuo netto salirebbe fino a circa 4,81%. Per chi sottoscrive, sarebbe un risultato migliore rispetto a molte alternative oggi presenti sul mercato obbligazionario in euro.

C’è però un aspetto da non trascurare. Se i rendimenti dei BTp salgono, i prezzi delle obbligazioni già emesse di solito scendono. Quindi lo stesso movimento che favorirebbe il pagamento delle cedole variabili potrebbe anche penalizzare chi decidesse di vendere il titolo prima della scadenza. Da una parte un vantaggio, dall’altra una possibile perdita.

Il nodo vero: tassi, spread e mosse della Bce

Il destino del prodotto dipende in sostanza da due fattori: politica monetaria e rischio sovrano. Se la Bce dovesse tenere i tassi alti più a lungo del previsto, oppure se il mercato chiedesse un premio più elevato per comprare debito italiano, il rendimento del BTp decennale potrebbe salire fino ad avvicinarsi o superare la barriera.

Ma non è uno scenario lineare. Le attese sui tassi cambiano in fretta, a volte nel giro di poche settimane, e risentono di inflazione, crescita debole e tensioni geopolitiche. “È un prodotto che va capito bene prima di firmare”, osserva un consulente finanziario interpellato a Milano, spiegando che la cedola iniziale “attira”, ma che il profilo rischio-rendimento va letto fino in fondo.

A chi può interessare davvero il nuovo titolo di Unicredit

Formalmente il collocamento è rivolto alla clientela retail, quindi ai piccoli risparmiatori. Nei fatti, però, il bond sembra più adatto a chi ha già una certa familiarità con i meccanismi dei rendimenti obbligazionari e accetta l’idea di un risultato finale non scontato.

Il taglio minimo da 1.000 euro lo mette alla portata di molti, questo sì. Ma accessibile non significa semplice. Ed è proprio questo il punto: la maxi cedola iniziale rende il prodotto attraente, ma la fase successiva lega il guadagno a una traiettoria dei BTp che oggi il mercato non riesce a prevedere con precisione.