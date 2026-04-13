Oltre 50.000 euro al giorno per il lavoro più bello di sempre: l’azienda cinese che assume anche in Italia

C’è un dato che racconta meglio di qualsiasi previsione dove sta andando il mercato del lavoro: alcune competenze oggi valgono più di interi reparti.

È il caso della robotica avanzata, dove la domanda di profili altamente specializzati sta superando di gran lunga l’offerta, spingendo le aziende a cifre che fino a pochi anni fa sarebbero sembrate fuori scala.

A fare rumore, negli ultimi giorni, è l’annuncio della società cinese UBTECH Robotics, tra i principali attori nel settore dei robot umanoidi, che ha aperto una posizione per un ruolo apicale con una retribuzione che può arrivare a circa 60.000 euro al giorno. Non una provocazione, ma il segnale di un mercato che si sta ridefinendo rapidamente.

Il lavoro che vale milioni (ma non è per tutti)

La posizione in questione è quella di Chief Scientist of Embodied Intelligence, una figura che non si limita a sviluppare tecnologie, ma è chiamata a orientare l’intera strategia aziendale nel campo dell’intelligenza artificiale applicata ai robot.

Non si tratta di scrivere codice o coordinare team, ma di costruire le fondamenta su cui si baseranno le prossime generazioni di macchine capaci di interagire con il mondo reale. Un ruolo che richiede competenze trasversali: ricerca avanzata, visione strategica, capacità di tradurre teoria in applicazioni concrete.

Ed è proprio questa rarità a determinare il valore economico. Le cifre, comprese tra circa 1,9 milioni e oltre 15 milioni di euro l’anno, riflettono uno squilibrio ormai strutturale tra domanda e offerta.

Perché la robotica paga così tanto

Non è solo una questione di tecnologia. È una questione di impatto economico. La robotica umanoide è considerata uno dei settori con il più alto potenziale di crescita nei prossimi decenni.

Oggi i numeri sono ancora contenuti, ma le previsioni parlano chiaro: dalle migliaia di unità attuali si passerà a centinaia di migliaia entro il 2030, fino a milioni nei decenni successivi. Un’espansione che richiederà competenze sempre più sofisticate lungo tutta la filiera. In questo contesto, il capitale umano diventa la risorsa più scarsa. E quindi la più preziosa.

Le aziende non competono più solo su prodotti e tecnologie, ma sulla capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti. Gli stipendi elevati diventano uno strumento strategico, non un’eccezione.

Il paradosso del lavoro: meno mansioni, più valore

Il dibattito pubblico si concentra spesso su un punto: i robot sostituiranno i lavoratori? In parte sì. Alcuni lavori ripetitivi e manuali sono destinati a ridursi.

Ma parallelamente si sta creando un nuovo mercato del lavoro, più ristretto ma molto più remunerativo. Un sistema in cui pochi professionisti altamente qualificati generano un valore enorme.

È un cambiamento che non riguarda solo l’ingegneria. Coinvolge la formazione, le politiche industriali, la capacità dei Paesi di investire in ricerca.

La Cina, in questo scenario, si muove con decisione. Investimenti massicci, centri di ricerca, politiche mirate. Ma la competizione è globale. Stati Uniti, Europa e altre economie stanno accelerando per non restare indietro. Il dato più interessante, però, non è lo stipendio record. È ciò che rappresenta.

Segnala che il futuro del lavoro non sarà uniforme. Alcuni ruoli scompariranno, altri si trasformeranno, altri ancora nasceranno con livelli di retribuzione completamente nuovi.

E chi oggi sviluppa algoritmi, modelli e sistemi robotici non sta semplicemente lavorando in un settore innovativo. Sta definendo le regole di quello che verrà dopo.