Spread Btp-Bund a 103 punti base: massimi da aprile 2025

Nelle prime sedute di ottobre 2026, lo spread Btp-Bund ha registrato un’impennata che ha riportato il differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi ai livelli più alti dall’aprile 2025. Una fiammata che ha messo sotto pressione i rendimenti dei Btp decennali, saliti fino al 4,64%, e che ha riacceso l’attenzione degli investitori sulla tenuta dei conti pubblici italiani in un contesto macroeconomico sempre più instabile.

La sequenza dei movimenti: cosa è successo tra il 1° e il 2 ottobre

La settimana si è aperta con una pressione crescente sui mercati obbligazionari. Il 1° ottobre 2026, lo spread Btp-Bund ha superato quota 118 punti base nel corso della seduta, secondo quanto riportato da ANSA, segnalando una tensione già significativa. Ma il giorno successivo la situazione è peggiorata ulteriormente.

Il 2 ottobre il differenziale ha toccato in intraday i 131 punti base, il livello più elevato dall’aprile 2025, per poi chiudere la sessione a 114,6 punti base, come documentato da Sky TG24. Una chiusura in parziale recupero, ma comunque ben al di sopra della soglia dei 100 punti che aveva già fatto da spartiacque nelle settimane precedenti.

In una sessione successiva, lo spread Btp-Bund ha chiuso a 103,05 punti base, dato confermato da Milano Finanza. Il quadro che emerge è quello di un differenziale entrato stabilmente in un territorio di allerta, con oscillazioni ampie e veloci che riflettono una volatilità strutturale, non episodica.

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Rendimenti Btp ai massimi da mesi: cosa significa per il debito italiano

Il rendimento del Btp decennale ha raggiunto il 4,64%, con alcune rilevazioni di fine settembre già attorno al 4,59-4,63% secondo La Mia Finanza. Numeri che, in apparenza, possono sembrare tecnici, ma che hanno conseguenze molto concrete.

Quando i rendimenti salgono, il costo con cui lo Stato italiano si finanzia sui mercati aumenta. Ogni nuovo titolo emesso a tassi più alti pesa sulla spesa per interessi del bilancio pubblico. Per un paese con un debito/PIL tra i più elevati d’Europa, questo non è un dettaglio marginale: è una variabile che incide direttamente sulle risorse disponibili per sanità, istruzione e investimenti.

Il differenziale rispetto al Bund tedesco — che rimane il riferimento risk-free dell’area euro — misura quanto gli investitori chiedono in più per detenere debito italiano anziché tedesco. Più è alto lo spread Btp-Bund, più il mercato incorpora un premio per il rischio-paese. A 103-131 punti base, siamo lontani dai livelli emergenziali del 2011-2012 (oltre 500 punti), ma il segnale di deterioramento rispetto ai minimi degli ultimi anni è inequivocabile.

Le cause del rialzo: tensioni geopolitiche, energia e debito pubblico

Immagine generata con AI

Tre fattori principali spiegano la fiammata dello spread, secondo l’analisi di Sky TG24 e TrueNumbers.

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Tensioni in Medio Oriente: l’escalation geopolitica ha spinto il prezzo del petrolio oltre i 100 dollari al barile , alimentando incertezza sui mercati globali e innescando una rotazione verso asset considerati più sicuri, come i Bund tedeschi. Quando i capitali fuggono verso la Germania, il differenziale con l’Italia si allarga automaticamente.

l’escalation geopolitica ha spinto il prezzo del petrolio oltre i , alimentando incertezza sui mercati globali e innescando una rotazione verso asset considerati più sicuri, come i Bund tedeschi. Quando i capitali fuggono verso la Germania, il differenziale con l’Italia si allarga automaticamente. Preoccupazioni sull’inflazione: il rialzo dei prezzi energetici riaccende il timore che l’inflazione rimanga persistente, complicando le aspettative sulle mosse delle banche centrali. Un contesto di tassi alti più a lungo penalizza in modo sproporzionato i paesi con debito elevato.

il rialzo dei prezzi energetici riaccende il timore che l’inflazione rimanga persistente, complicando le aspettative sulle mosse delle banche centrali. Un contesto di tassi alti più a lungo penalizza in modo sproporzionato i paesi con debito elevato. Sostenibilità del debito pubblico italiano: le preoccupazioni strutturali sul profilo fiscale dell’Italia restano sullo sfondo e tornano in primo piano ogni volta che il contesto esterno si deteriora. Non si tratta di un elemento nuovo, ma di un fattore che amplifica la reazione del mercato agli shock esterni.

La combinazione di questi tre elementi ha creato una tempesta perfetta per i Btp: vendite sui titoli italiani, acquisti sui Bund, spread in espansione.

Il confronto con aprile 2025: perché quel livello conta

Il fatto che il picco intraday del 2 ottobre — 131 punti base — rappresenti il massimo dall’aprile 2025 è significativo per capire il contesto. Nei mesi successivi alla primavera 2025, lo spread si era gradualmente compresso, scendendo sotto la soglia dei 100 punti in diverse occasioni. Quella compressione rifletteva un clima di relativa stabilità: inflazione in calo, tensioni geopolitiche più contenute, fiducia nel percorso di consolidamento fiscale italiano.

Il ritorno sopra i 100 punti — e la violazione temporanea dei 130 — segnala che quella fase di calma si è conclusa. Non necessariamente in modo permanente, ma il mercato ha chiaramente rivisto al rialzo il premio per il rischio-Italia.

Cosa osservare nelle prossime settimane

Per chi monitora lo spread Btp-Bund come indicatore di salute finanziaria del paese, i prossimi appuntamenti rilevanti riguardano l’evoluzione del quadro geopolitico in Medio Oriente, le prossime comunicazioni della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse e l’andamento dei prezzi energetici. Se il petrolio dovesse stabilizzarsi sotto i 100 dollari e le tensioni allentarsi, parte della pressione sul differenziale potrebbe rientrare. Al contrario, un’ulteriore escalation potrebbe riportare lo spread verso i massimi intraday registrati il 2 ottobre.

Per aggiornamenti in tempo reale sull’andamento del differenziale, ANSA ha seguito la vicenda con copertura continuativa fin dal 1° ottobre. Quel che è certo, guardando ai dati di questa prima settimana di ottobre, è che lo spread Btp-Bund ha smesso di essere un indicatore di routine: è tornato a essere una variabile da tenere sotto osservazione quotidiana.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.