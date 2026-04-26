Indicizzazione, uscite anticipate e nuove liquidazioni: i tre motori che spingono la spesa pensionistica

La spesa per le pensioni continuerà a crescere ancora a lungo, e non è solo una questione di popolazione che invecchia. Nel Documento di finanza pubblica, il governo indica tre fattori concreti che stanno già spingendo i conti previdenziali: la rivalutazione degli assegni con l’inflazione, gli effetti lasciati dalle uscite anticipate e il continuo ricambio tra nuove pensioni, cessazioni e ricalcoli.

Nel 2026 la spesa pensionistica è attesa a 352,4 miliardi di euro, pari al 15,2% del Pil, con una crescita che, secondo le stime, porterà il rapporto fino al 17,1% nel 2041. Per capire perché questa curva continui a salire bisogna guardare ai meccanismi che la alimentano, anno dopo anno, ben oltre gli slogan del dibattito pubblico.

Inflazione e assegni, quanto pesa davvero la rivalutazione

Il primo motore è l’indicizzazione, cioè l’adeguamento delle pensioni al costo della vita. Quando l’inflazione corre, l’effetto sui conti pubblici non si esaurisce nel giro di pochi mesi: si trascina negli anni, perché una base di spesa più alta continua poi a generare altra spesa. È quello che è successo dopo il picco dei prezzi tra 2022 e 2023, quando la rivalutazione degli assegni ha alzato in modo stabile il livello della spesa pensionistica. Anche nel 2026, con una rivalutazione prevista dell’1,4%, questo resta uno dei principali fattori di crescita. Il punto, in sostanza, è semplice: l’adeguamento difende il potere d’acquisto dei pensionati, ma a livello nazionale incide direttamente sui conti pubblici, soprattutto in un Paese dove il numero degli assegni resta molto alto. Quando si parla di bilancio dello Stato, tasse o spazio per nuove misure sociali, questa è una delle voci più difficili da toccare, perché legata a diritti già maturati e a meccanismi automatici.

Quota 100 lascia il segno: il conto delle uscite anticipate

Il secondo fattore riguarda le uscite anticipate, a partire da Quota 100 e dagli altri canali che negli ultimi anni hanno permesso di lasciare il lavoro prima dei requisiti ordinari. L’effetto, però, non si misura solo nel momento in cui la misura entra in vigore. Il peso resta nel tempo: più pensionamenti anticipati significano più assegni da pagare per più anni e, allo stesso tempo, un rapporto meno favorevole tra chi lavora e chi è già in pensione. Secondo il Dfp, proprio questa dinamica ha contribuito ad aumentare l’incidenza della spesa sul Pil e continuerà a farsi sentire mentre arrivano alla pensione le generazioni del baby boom. In concreto, il sistema regge una doppia pressione: aumentano le prestazioni da pagare e si riduce il peso relativo di chi versa contributi. Ed è qui che il tema smette di essere solo tecnico e diventa politico, perché ogni nuova finestra di uscita anticipata può portare consenso subito, ma presenta il conto per molti anni. Per chi oggi è ancora al lavoro significa anche convivere con regole di accesso meno stabili, spesso ritoccate proprio per limitare l’impatto di queste scelte.

Nuove pensioni e ricalcoli, così si muove ogni anno la spesa

Il terzo motore è meno visibile, ma decisivo. La spesa pensionistica non cresce soltanto perché aumentano gli importi: cresce anche per il saldo tra nuove liquidazioni, cessazioni e ricostituzioni delle pensioni già in essere. Ogni anno entrano nuovi pensionati, altri escono dal sistema per ragioni anagrafiche e una parte degli assegni viene ricalcolata per contributi aggiuntivi, integrazioni o aggiornamenti normativi. La dinamica finale nasce dall’incrocio di tutti questi elementi, insieme all’andamento dell’occupazione e ai requisiti di accesso. Per questo il Dfp parla di una “gobba” destinata a toccare il punto più alto nel 2041: in quella fase il pensionamento massiccio dei baby boomer farà aumentare il numero delle prestazioni più in fretta di quanto il mercato del lavoro riesca a compensare. Solo più avanti, con l’applicazione sempre più ampia del sistema contributivo e con l’uscita graduale delle generazioni più numerose, la curva dovrebbe iniziare a scendere. Fino ad allora il tema non resterà confinato agli addetti ai lavori, perché dentro questi numeri si giocano spesa pubblica, tenuta del welfare e regole che toccano direttamente l’età in cui si potrà smettere di lavorare.