Dal 2027 le imprese italiane che pagano abbonamenti a software cloud potranno recuperare fino al 30% della spesa sotto forma di credito d’imposta. Il credito d’imposta cloud 2027 è una delle misure contenute nel DDL Bilancio 2027, approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso al Parlamento il 30 ottobre 2026. L’agevolazione, prevista dall’articolo 12 del disegno di legge, copre un triennio — dal 2027 al 2029 — con una dotazione annua di 30 milioni di euro per ciascun anno. Non si tratta di un’anticipazione vaga: le linee operative sono già definite, anche se i decreti attuativi arriveranno successivamente.

Perché nasce questo incentivo: il vuoto lasciato dall’iper-ammortamento

Per capire la logica della misura, bisogna partire da un problema concreto che molte imprese conoscono bene. L’iper-ammortamento — e poi il credito d’imposta per beni immateriali 4.0 — ha sempre favorito l’acquisto di licenze software (CAPEX, cioè spese in conto capitale). Chi invece sceglieva il modello in abbonamento (OPEX, cioè spese operative ricorrenti) restava escluso dall’agevolazione, pur sostenendo costi equivalenti o superiori nel tempo.

Il mercato, però, si è spostato in modo deciso verso il cloud in abbonamento: le PMI preferiscono pagare un canone mensile o annuo piuttosto che acquistare una licenza perpetua. Questo cambiamento strutturale rendeva il vecchio schema di incentivi sempre meno efficace. Il nuovo bonus colma esattamente questo spazio, portando le sottoscrizioni cloud alla pari fiscale con i tradizionali acquisti di licenze.

A quali spese si applica il credito d’imposta cloud 2027

Non tutti i software in abbonamento rientrano nell’agevolazione. Il credito si applica ai canoni per soluzioni cloud che ricadono nel catalogo dei beni immateriali 4.0, il registro di riferimento già utilizzato per le precedenti agevolazioni sugli investimenti digitali. In concreto, le categorie ammesse comprendono:

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Gestione della produzione : software per pianificazione, controllo dei processi produttivi e gestione operativa dell’impresa.

: software per pianificazione, controllo dei processi produttivi e gestione operativa dell’impresa. Intelligenza artificiale : soluzioni che integrano algoritmi di machine learning o automazione cognitiva nei processi aziendali.

: soluzioni che integrano algoritmi di machine learning o automazione cognitiva nei processi aziendali. Cybersecurity: strumenti per la protezione delle infrastrutture digitali, la gestione degli accessi e la sicurezza dei dati.

Restano fuori, almeno in base a quanto noto dalla formulazione attuale, i software generici di produttività (posta elettronica, suite per documenti) e le piattaforme non riconducibili al catalogo 4.0. Il confine preciso tra ciò che rientra e ciò che non rientra sarà chiarito dai decreti attuativi, che definiranno anche le modalità di verifica e certificazione delle spese.

Chi può accedere al bonus e come funziona la fruizione

Il testo del DDL Bilancio 2027 individua come beneficiari le imprese che sostengono spese per abbonamenti cloud nelle categorie ammesse nel corso del triennio 2027-2029. I dettagli sui requisiti dimensionali o settoriali non sono ancora stati definiti in modo esaustivo nei testi disponibili: si attende la normativa secondaria per avere un quadro completo su eventuali esclusioni o priorità.

Sul piano della fruizione, le regole sono già chiare su alcuni punti fondamentali:

Il credito si usa esclusivamente in compensazione tramite modello F24, non è rimborsabile in denaro.

tramite modello F24, non è rimborsabile in denaro. È cumulabile con altri incentivi , a condizione che la somma dei benefici non superi il costo effettivamente sostenuto.

, a condizione che la somma dei benefici non superi il costo effettivamente sostenuto. Non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

ai fini delle imposte sui redditi. Non entra nella base imponibile IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive).

Quest’ultimo punto vale la pena sottolinearlo: il fatto che il credito sia fiscalmente neutro — cioè che non generi ulteriore tassazione — lo rende uno strumento netto, senza effetti di ritorno che ne erodano il valore reale.

Quanto vale concretamente: un esempio di calcolo

Supponiamo che una PMI manifatturiera sottoscriva abbonamenti annui a software cloud per la gestione della produzione e per la cybersecurity, sostenendo una spesa complessiva di 20.000 euro nel 2027. Con l’aliquota massima del 30%, il credito d’imposta maturato sarebbe pari a 6.000 euro, utilizzabili in compensazione con i debiti fiscali e previdenziali tramite F24.

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Se la stessa impresa beneficia già di un altro incentivo che copre, ad esempio, il 10% della medesima spesa, potrà comunque usare il bonus cloud fino al limite del costo sostenuto, purché la somma totale dei benefici non superi i 20.000 euro. In pratica, i due strumenti si sommano senza annullarsi, ma il tetto rimane il costo reale.

Con 30 milioni di euro annui di dotazione complessiva, la misura è dimensionata per le PMI: non è un fondo da miliardi, ma un incentivo mirato che — se ben distribuito — può raggiungere migliaia di aziende di piccola e media dimensione, le più esposte al passaggio verso modelli cloud in abbonamento.

Cosa fare adesso, prima che il bonus entri in vigore

Il DDL Bilancio 2027 è ancora in fase di esame parlamentare: la conversione in legge è attesa entro la fine del 2026, secondo i tempi ordinari della sessione di bilancio. Questo significa che le imprese hanno qualche settimana per prepararsi.

I passaggi pratici da considerare sin da ora:

Verificare il catalogo 4.0 : controllare se i software cloud già in uso o in valutazione rientrano nel catalogo dei beni immateriali ammessi. Il riferimento ufficiale è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che gestisce gli elenchi aggiornati.

: controllare se i software cloud già in uso o in valutazione rientrano nel catalogo dei beni immateriali ammessi. Il riferimento ufficiale è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che gestisce gli elenchi aggiornati. Tenere traccia delle spese per categoria : dal 1° gennaio 2027 sarà utile separare contabilmente i canoni cloud ammissibili da quelli non ammissibili, per facilitare il calcolo del credito maturato.

: dal 1° gennaio 2027 sarà utile separare contabilmente i canoni cloud ammissibili da quelli non ammissibili, per facilitare il calcolo del credito maturato. Monitorare i decreti attuativi : le istruzioni operative — moduli, scadenze, eventuali portali di accesso — arriveranno nei mesi successivi all’approvazione della legge.

: le istruzioni operative — moduli, scadenze, eventuali portali di accesso — arriveranno nei mesi successivi all’approvazione della legge. Valutare la cumulabilità con eventuali altri incentivi già attivi in azienda, per ottimizzare il beneficio senza superare i limiti previsti.

Chi ha già pianificato investimenti in digitalizzazione per il prossimo anno farebbe bene a riorientare le scelte verso soluzioni che rientrano nel perimetro del bonus: la differenza tra un software certificato 4.0 e uno non certificato, a parità di funzionalità, potrebbe valere fino al 30% del canone annuo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.