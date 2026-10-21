Scopri i costi del riscaldamento 2026-27 e come risparmiare sulla bolletta del gas con interventi concreti sulla caldaia e il termostato.

Con l’arrivo dell’autunno, la domanda che si ripresenta puntuale ogni anno è sempre la stessa: quanto costerà riscaldare casa questa stagione, e soprattutto, cosa si può fare concretamente per tenere sotto controllo la bolletta? I costi riscaldamento 2026-27 preoccupano molte famiglie italiane, strette tra prezzi dell’energia ancora volatili e abitazioni spesso poco efficienti. La buona notizia è che esistono interventi — alcuni gratuiti, altri a basso costo, altri più strutturali — capaci di fare una differenza reale già a partire dai prossimi mesi.

Quanto vale davvero un grado in meno sul termostato

Partiamo dal dato più concreto e verificabile. Abbassare il termostato di un solo grado — passare, per esempio, da 21 a 20 gradi — può generare un risparmio di circa 95 euro per stagione, secondo simulazioni elaborate da Facile.it. Non è una cifra simbolica: su una bolletta annua del gas che per molte famiglie supera i mille euro, si tratta di un risparmio vicino al 10% ottenuto con un gesto che non richiede alcun investimento.

Il meccanismo è semplice. Ogni grado in meno riduce il lavoro che la caldaia deve compiere per mantenere la temperatura target. Meno combustione, meno gas consumato, meno spesa. Lo stesso principio si applica alla riduzione delle ore di accensione: programmare il riscaldamento per accendersi un’ora dopo o spegnersi un’ora prima rispetto all’abitudine genera risparmi cumulativi significativi nel corso di una stagione intera.

La normativa italiana fissa già dei limiti: la temperatura massima consentita negli ambienti abitativi è di 20 gradi (con una tolleranza di 2 gradi), e le ore di accensione variano per zona climatica. Stare dentro questi limiti non è solo un obbligo di legge, ma anche una scelta economica razionale.

Gestione intelligente della caldaia: piccoli accorgimenti, effetti concreti

La caldaia è il cuore del sistema di riscaldamento e spesso anche la principale fonte di spreco. Una manutenzione annuale obbligatoria — la revisione da parte di un tecnico abilitato — non è solo un adempimento burocratico: una caldaia regolata correttamente consuma meno combustibile a parità di calore prodotto.

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Alcuni accorgimenti pratici che non costano nulla:

Programmare il cronotermostato in modo che il riscaldamento sia attivo solo quando la casa è occupata. Riscaldare mentre si è al lavoro è uno degli sprechi più comuni.

in modo che il riscaldamento sia attivo solo quando la casa è occupata. Riscaldare mentre si è al lavoro è uno degli sprechi più comuni. Ridurre la temperatura nelle ore notturne di 3-4 gradi rispetto al giorno: il corpo umano durante il sonno tollera temperature più basse, e la differenza in bolletta si sente.

di 3-4 gradi rispetto al giorno: il corpo umano durante il sonno tollera temperature più basse, e la differenza in bolletta si sente. Sfiatare i termosifoni a inizio stagione. L’aria intrappolata nei radiatori riduce la circolazione dell’acqua calda e abbassa l’efficienza del sistema. L’operazione richiede pochi minuti e un piccolo chiave di sfiato.

a inizio stagione. L’aria intrappolata nei radiatori riduce la circolazione dell’acqua calda e abbassa l’efficienza del sistema. L’operazione richiede pochi minuti e un piccolo chiave di sfiato. Posizionare i mobili in modo da non ostruire i termosifoni: un divano addossato al radiatore disperde il calore verso il muro invece di irradiarlo nell’ambiente.

Se la caldaia ha più di quindici anni, vale la pena valutare una sostituzione. I modelli a condensazione di ultima generazione hanno rendimenti nettamente superiori rispetto alle tecnologie di una decina di anni fa, e possono accedere agli incentivi fiscali attualmente disponibili.

Confronto tra sistemi di riscaldamento: gas, pompa di calore, pellet e legna

Scegliere il sistema di riscaldamento giusto è una decisione che incide sui costi riscaldamento 2026-27 non solo nell’immediato, ma per molti anni a venire. Il confronto tra le opzioni principali — metano, pompa di calore, pellet e legna — dipende da diversi fattori: il tipo di abitazione, la zona climatica, la disponibilità di impianti esistenti e il profilo di consumo della famiglia.

In linea generale:

Il gas metano resta il sistema più diffuso in Italia, con un’infrastruttura consolidata, ma i prezzi rimangono soggetti a oscillazioni legate ai mercati internazionali.

resta il sistema più diffuso in Italia, con un’infrastruttura consolidata, ma i prezzi rimangono soggetti a oscillazioni legate ai mercati internazionali. La pompa di calore è la soluzione più efficiente sul piano energetico — produce più calore di quanta energia elettrica consuma — ed è particolarmente conveniente abbinata a un impianto fotovoltaico. Il costo iniziale di installazione è però elevato.

è la soluzione più efficiente sul piano energetico — produce più calore di quanta energia elettrica consuma — ed è particolarmente conveniente abbinata a un impianto fotovoltaico. Il costo iniziale di installazione è però elevato. Il pellet offre costi di combustibile generalmente inferiori al gas, ma richiede spazio per lo stoccaggio e una gestione più attiva dell’impianto.

offre costi di combustibile generalmente inferiori al gas, ma richiede spazio per lo stoccaggio e una gestione più attiva dell’impianto. La legna può essere la soluzione meno costosa in assoluto per chi ha accesso a una fonte locale, ma comporta emissioni e limitazioni normative in molte aree urbane.

Non esiste una risposta universale: il sistema più conveniente dipende dal contesto specifico di ogni abitazione.

Interventi sull’involucro: dove va davvero il calore

Anche il miglior sistema di riscaldamento funziona male se il calore prodotto se ne va subito fuori. Le dispersioni termiche attraverso finestre, porte, tetti e pareti mal isolate possono vanificare qualsiasi ottimizzazione sulla caldaia o sul termostato.

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Gli interventi sull’involucro edilizio — cappotto termico, sostituzione dei serramenti, isolamento del tetto — richiedono investimenti significativi, ma hanno un impatto duraturo sui consumi. Per questo tipo di lavori, è fondamentale conoscere gli strumenti di incentivazione disponibili.

Sul fronte degli incentivi, il Bonus Casa 2026 include agevolazioni fiscali per gli interventi sugli impianti termici e per le ristrutturazioni energetiche. In parallelo, il Conto Termico 3.0 — lo strumento gestito dal Gestore dei Servizi Energetici — prevede contributi a fondo perduto per chi sostituisce impianti di climatizzazione invernale con soluzioni più efficienti, come le pompe di calore o le caldaie a condensazione ad alta efficienza. Prima di avviare qualsiasi lavoro, verificare i requisiti e le procedure di accesso a questi strumenti è un passaggio essenziale per non perdere contributi a cui si ha diritto.

Le abitudini quotidiane che pesano sulla bolletta

Al di là degli impianti, molte delle voci di spesa legate ai costi riscaldamento 2026-27 dipendono da comportamenti quotidiani che è possibile modificare senza alcun costo.

Arieggiare la casa è necessario, ma farlo nel modo sbagliato disperde calore inutilmente. Aprire le finestre per pochi minuti con apertura totale — il cosiddetto ricambio rapido — è molto più efficiente che tenere le finestre socchiuse per ore, che raffredda lentamente le pareti senza garantire un ricambio d’aria adeguato.

Usare tende pesanti o pannelli termici sulle finestre nelle ore serali riduce le dispersioni notturne, specialmente negli edifici con serramenti datati. Allo stesso modo, chiudere le porte interne tra i locali riscaldati e quelli non utilizzati — una camera degli ospiti, un ripostiglio — evita di disperdere calore in ambienti che non ne hanno bisogno.

Infine, la scelta della tariffa gas merita attenzione. Con la fine del mercato tutelato, confrontare le offerte disponibili sul mercato libero attraverso il Portale Offerte dell’ARERA può portare a risparmi concreti, soprattutto per chi non ha aggiornato il proprio contratto negli ultimi anni. La tariffa giusta non abbassa i consumi, ma riduce il costo per ogni metro cubo consumato — e su una stagione intera, anche piccole differenze di prezzo si trasformano in decine di euro di risparmio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.