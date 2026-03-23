BTp: andamento tassi dopo quasi un mese di guerra

L’impatto della guerra in Iran sui BTp

Le tensioni derivanti dal conflitto in Iran hanno prodotto un effetto tangibile sulla curva dei rendimenti dei BTp italiani. Nelle settimane immediatamente successive all’inizio delle ostilità, il mercato ha reagito con un aumento dei rendimenti, ma con una dinamica interessante: l’appiattimento della curva. Il rendimento decennale, ad esempio, è passato a circa 3,85%, in rialzo dal 3,28% registrato prima del conflitto. Parallelamente, il rendimento a due anni ha visto un incremento ancora più marcato, balzando al 2,90% rispetto al 2,14% precedente. Questo fenomeno di appiattimento non è casuale, ma riflette l’incertezza del mercato sulla sostenibilità a lungo termine dei tassi e sulle aspettative di inflazione. Le tensioni geopolitiche, soprattutto quelle che coinvolgono importanti snodi energetici come l’Iran, finiscono per influenzare non solo i rendimenti nominali, ma anche le aspettative degli investitori sul futuro economico. Le strategie di investimento si adattano rapidamente alle nuove condizioni, cercando rifugio in titoli a scadenza più breve, che possono offrire rendimenti interessanti con un rischio percepito minore rispetto a quelli a lungo termine.

Appiattimento della curva dei rendimenti

L’appiattimento della curva dei rendimenti dei BTp è un chiaro segnale di come i mercati percepiscano i rischi. In periodi di instabilità geopolitica, la risposta del mercato tende a spostarsi verso il rialzo dei rendimenti sui tratti a breve termine della curva dei BTp. Nello specifico, l’incremento meno pronunciato dei rendimenti sulle scadenze lunghe rispetto a quelle brevi rivela una sorta di ‘cauto ottimismo’ tra gli investitori sulla futura evoluzione delle condizioni economiche. Il premio richiesto per un BTp decennale oggi è inferiore rispetto all’inizio del conflitto, il che suggerisce una maggiore fiducia o, quantomeno, una maggiore necessità di liquidità immediata. Questo fenomeno è stato osservato anche in altri contesti storici, dove eventi geopolitici hanno portato alla stessa forma della curva. Gli investitori, timorosi di un’espansione inflazionistica prolungata, si concentrano sul breve termine, in attesa di segnali più chiari sulle politiche economiche e monetarie future. Le tensioni con l’Iran, quindi, non solo influenzano i mercati energetici, ma si ripercuotono anche sulla fiducia dei mercati finanziari.

Previsioni sui tassi della BCE e impatto sul mercato

Le aspettative di un rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE sono aumentate in maniera significativa, complice anche l’incertezza causata dalla situazione iraniana. Con l’aumento del rischio geopolitico, le proiezioni sul rialzo dei tassi si sono intensificate, suggerendo che la BCE potrebbe muoversi più rapidamente verso una stretta monetaria. In effetti, il governatore irlandese Gabriel Makhlouf ha apertamente parlato della possibilità di un rialzo anticipato, preannunciando una decisione che solo poche settimane prima sembrava lontana. Questo cambio di prospettiva si riflette direttamente sui titoli di Stato, influenzando i rendimenti lungo tutta la curva, con particolari effetti sulle scadenze a breve e medio termine, dove si tende a concentrare il potere di previsione delle future politiche monetarie. La guerra in Iran induce i mercati a speculare su una maggiore possibilità di inflazione, portando gli investitori a prepararsi a un incremento dei tassi. Questa situazione di attesa può creare volatilità nei mercati, man mano che la politica monetaria della BCE si adatta alla nuova congiuntura internazionale.

Comportamento delle scadenze lunghe nei BTp

In periodi di forte incertezza, osserviamo che i rendimenti delle scadenze lunghe nei BTp rimangono meno suscettibili ai rapidi cambiamenti di politica monetaria o alle reazioni immediate del mercato. Il comportamento delle scadenze a lungo termine, infatti, incarna una visione più consolidata e meno influenzata dalle contingenze di breve periodo. Gli investitori guardano ad aspetti come il rischio sovrano e le aspettative sui tassi di inflazione nel lungo periodo. Sebbene la guerra possa alimentare paure di un’inflazione galoppante, spesso si ritiene che politiche monetarie adeguate possano riportare stabilità. Storicamente, come nel caso della crisi ucraina, si è visto che gli squilibri iniziali nei prezzi al consumo possono moderarsi. Questo mantiene i rendimenti delle scadenze lunghe relativamente più stabili, in quanto sono meno guidati dai sentimenti immediati rispetto a quanto non lo siano dai fondamentali economici a lungo termine. Gli investitori in titoli a lungo termine spesso si concentrano su opportunità che possono mitigare i rischi di inflazione a lungo termine, anche in periodi di turbolenza.

Prospettive future per i rendimenti dei BTp

Guardando avanti, il destino dei rendimenti dei BTp dipende da una complessa rete di fattori economici e politici. Mentre l’appiattimento della curva potrebbe sembrare temporaneo, i futuri orientamenti politici, sia interni che globali, continueranno a influenzare le percezioni del mercato. Se la situazione geopolitica in Iran si protrae o si intensifica, ci si potrebbe aspettare una continua vigilanza da parte degli investitori e delle istituzioni finanziarie. Inoltre, le politiche adottate dalla BCE in risposta a questi sviluppi giocheranno un ruolo cruciale nella determinazione del costo del debito sovrano italiano. Storicamente, le turbolenze geopolitiche hanno dimostrato di poter influenzare i mercati in modi inattesi. Altrettanto importante sarà il comportamento economico dell’Eurozona, la sua capacità di contenere l’inflazione e sostenere la crescita in un contesto di incertezza crescente. Continuando a monitorare questi sviluppi, gli investitori potrebbero dover adattare le proprie strategie, bilanciando rischi e opportunità in un panorama finanziario sempre più imprevedibile.