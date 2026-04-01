Lusso europeo sotto pressione, ma il mercato potrebbe aver sbagliato: i titoli da osservare nel primo trimestre

Il lusso europeo sta scendendo in Borsa, ma non perché le vendite stiano crollando. È questo il paradosso che sta emergendo nelle ultime settimane, mentre gli investitori iniziano a muoversi con più cautela senza avere ancora segnali chiari di un vero rallentamento.

Il risultato è un settore che oggi vale meno rispetto a qualche mese fa, ma che continua a muoversi su livelli operativi ancora solidi. Ed è proprio questo scarto tra mercato e realtà che può diventare il punto chiave dei prossimi risultati trimestrali.

Valutazioni in calo ma domanda ancora stabile

Il punto da cui partire è semplice: il lusso oggi tratta a multipli più bassi rispetto al passato recente. Il calo delle valutazioni riflette un clima più incerto, segnato da tensioni geopolitiche e da una crescente prudenza da parte degli investitori.

Quello che però non si vede, almeno per ora, è un vero rallentamento della domanda. In particolare in Asia, uno dei mercati più rilevanti per il settore, i dati continuano a indicare una certa tenuta. Non è una crescita brillante, ma nemmeno un segnale di inversione.

Le stime parlano di un’espansione organica delle vendite intorno al 4% nel primo trimestre, leggermente inferiore rispetto alla fine del 2025 ma comunque coerente con un settore che non sembra essersi fermato.

Il punto vero è che il mercato sta anticipando uno scenario negativo che, nei numeri, non si vede ancora. Ed è una dinamica che spesso porta a reazioni rapide quando le aspettative vengono anche solo parzialmente smentite.

I titoli che possono cambiare la percezione

In questo contesto, alcuni nomi si trovano in una posizione particolare. Non tanto perché destinati a crescere più degli altri, ma perché partono da aspettative più basse, e questo cambia completamente la lettura dei risultati.

Richemont arriva a questo appuntamento con un vantaggio implicito: il mercato si è già raffreddato. Anche numeri semplicemente solidi potrebbero essere sufficienti per riattivare l’interesse degli investitori.

Per Burberry il discorso è leggermente diverso. Il titolo ha già scontato una fase complessa e si muove ora in un contesto in cui la fiducia conta quanto, se non più, dei dati stessi. Qui il rischio non è solo legato alle vendite, ma alla capacità di convincere il mercato che il peggio sia alle spalle.

LVMH resta il punto di riferimento del settore, ma anche il più esposto alle aspettative. Negli ultimi anni ha abituato a risultati solidi, e proprio per questo ogni eventuale rallentamento rischia di avere un impatto più evidente sulle quotazioni.

Il fattore che può ribaltare il quadro

Il vero elemento da osservare non è tanto la crescita in sé, ma la distanza tra aspettative e risultati. In un settore che oggi tratta a multipli più contenuti rispetto alle medie storiche, anche piccoli segnali positivi possono generare reazioni più ampie del previsto.

È qui che si gioca la partita del primo trimestre: non nei numeri assoluti, ma nella capacità delle aziende di sorprendere un mercato che si è fatto più prudente.

Un equilibrio fragile tra rischio e opportunità

Resta però un elemento difficile da ignorare. Le tensioni geopolitiche e il contesto macro continuano a influenzare il comportamento dei consumatori, soprattutto nei segmenti più esposti al turismo internazionale.

Il rischio è che il settore non stia rallentando in modo uniforme, ma che le differenze tra i singoli marchi diventino sempre più evidenti. Ed è proprio su questo che il mercato potrebbe iniziare a fare selezione.