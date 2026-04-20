BTP Italia 2032: attenzione al rateo, ecco perché conviene aspettare i coefficienti di maggio

Chi sta seguendo il BTP Italia 2032 in questi giorni, tra Piazza Affari e piattaforme bancarie, deve tenere d’occhio un aspetto tecnico che tecnico, in realtà, lo è solo fino a un certo punto: fino a quando non usciranno i nuovi coefficienti di maggio, chi vende sul mercato secondario rischia di portare a casa un rateo più basso di quello che l’andamento reale dell’inflazione farebbe immaginare.

Il titolo è il BTP Italia con scadenza 2032, ISIN IT0005648255, collocato tra maggio e giugno del 2025 con una cedola reale annua dell’1,85%, cioè 0,925% per semestre, indicizzata all’indice FOI al netto dei tabacchi. È l’ultimo titolo retail indicizzato all’inflazione italiana emesso dal Tesoro, arrivato in una fase in cui il caro-prezzi stava rallentando e l’interesse dei piccoli risparmiatori, di conseguenza, si era un po’ raffreddato.

La prossima cedola è ancora in sospeso

La prima cedola, pagata a dicembre 2025, era stata fissata all’1,1581%. Dentro c’erano la parte reale dello 0,925% e una rivalutazione dello 0,231%, legata alla crescita dei prezzi nel semestre di riferimento.

Per la prossima cedola, quella di giugno 2026, il dato definitivo ancora non c’è. Ed è qui che si concentra il problema. Il meccanismo del BTP Italia segue l’andamento dell’inflazione misurata con l’indice FOI, ma il Tesoro, per motivi operativi, si muove con un ritardo tecnico di circa due mesi. In pratica, i coefficienti ufficiali non recepiscono subito i movimenti più recenti dei prezzi.

Il ritardo dei coefficienti pesa sui conti

A dicembre scorso l’indice di riferimento al 4 del mese era pari a 100,2232, dopo il ribasamento Istat con base 2025. Il cambio di base ha sollevato più di qualche dubbio tra i risparmiatori. Ma, nei fatti, il criterio non cambia: conta la variazione dell’indice nel semestre, non il numero assoluto.

Il punto è che, secondo i dati già disponibili, a marzo l’inflazione aveva ripreso a salire. Le stime elaborate sui FOI indicano una crescita che, a fine mese, portava la rivalutazione accumulata oltre l’1,2% rispetto al livello iniziale del semestre. Eppure chi oggi vende il titolo non si vede riconosciuto un coefficiente allineato a quel dato.

Chi vende ora rischia di lasciare qualcosa sul tavolo

Sul mercato secondario il prezzo del BTP Italia 2032 si muoveva nei giorni scorsi attorno a 102,80. Ma non c’è solo la quotazione da guardare. Conta anche il coefficiente di rivalutazione applicato al capitale e quindi il rateo maturato da riconoscere al venditore.

Secondo i coefficienti fin qui utilizzati, la rivalutazione riconosciuta si fermerebbe intorno allo 0,492%. Molto meno di quanto i dati più recenti sull’inflazione farebbero pensare. In concreto, chi vende adesso lascia al compratore una parte di rivalutazione che nei fatti c’è già, ma che non è ancora entrata nei conteggi ufficiali.

Non è un’anomalia formale. È un effetto tecnico. Però incide. E incide ancora di più in una fase in cui i prezzi, dopo mesi più tranquilli, hanno ricominciato a salire anche per effetto del rincaro dell’energia e delle tensioni internazionali, a partire dalla crisi mediorientale.

Maggio può rimettere in ordine i valori

Solo con i nuovi coefficienti attesi a maggio il mercato avrà una base più aggiornata per calcolare il rateo. A quel punto, salvo sorprese sul fronte dei prezzi, il disallineamento dovrebbe ridursi e il valore riconosciuto in caso di vendita dovrebbe avvicinarsi di più alla rivalutazione davvero maturata.

Chi compra oggi, invece, parte con un piccolo vantaggio. Acquista un titolo che potrebbe assorbire solo più avanti una quota di inflazione già emersa nei dati, ma non ancora trasferita nei coefficienti ufficiali. Chi vende, al contrario, si espone al rischio opposto.

Rendimento, prezzi e protezione dall’inflazione

Facendo i conti dall’emissione, il bond ha comunque mostrato una buona tenuta. Alla prima cedola dell’1,1581% potrebbe aggiungersi, a giugno, una seconda cedola attorno al 2,2%, se l’andamento dei prezzi resterà in linea con i dati visti finora. In più c’è una quotazione sopra la pari, intorno al 2,8% oltre il prezzo di collocamento.

Nel complesso, per chi avesse comprato in emissione e rivenduto ai prezzi recenti, il rendimento lordo supererebbe il 5%, con un netto vicino al 4,4%. Se invece il titolo viene semplicemente tenuto in portafoglio, senza incassare la plusvalenza sul prezzo, il guadagno si riduce e torna vicino alla funzione tipica del prodotto: proteggere, più che battere, l’inflazione.

Alla fine il punto è tutto qui. Il BTP Italia 2032 continua a fare il suo lavoro, ma chi pensa di uscire ora farebbe bene a non guardare soltanto la cedola promessa o il prezzo che compare sullo schermo.