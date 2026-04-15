Il circolo miliardario di Bitcoin: come gli investitori finanziano la corsa di Strategy a BTC

Il successo di Strategy, la società guidata da Michael Saylor, e delle sue azioni privilegiate STRC sta portando, il 15 aprile 2026, nuovi investitori a muoversi tra piattaforme crypto e mercati tradizionali. Al centro c’è un meccanismo preciso: raccogliere capitali per comprare altro Bitcoin.

Più che di semplice speculazione, oggi si parla di un caso utile a capire che cosa sta succedendo tra finanza tradizionale e mondo crypto. Un titolo nato nei mercati classici sta trovando spazio anche nella DeFi, la finanza decentralizzata. In mezzo ci sono rendimenti, tokenizzazione e una richiesta sempre più forte di strumenti che diano un’esposizione indiretta a BTC, senza doverlo comprare direttamente.

STRC, le azioni di Strategy che attirano chi cerca rendimento

Le azioni preferred STRC sono titoli emessi da Strategy, la società già conosciuta per la sua politica di accumulo di Bitcoin. Secondo quanto riportato nel testo di partenza, offrono un dividendo annuo dell’11,50%, pagato ogni mese. È soprattutto questo il punto che ha richiamato una parte degli investitori, anche fuori dai circuiti azionari più tradizionali.

Il ragionamento, almeno sulla carta, è semplice. Chi compra STRC cerca un rendimento periodico. Strategy, incassando denaro dal mercato, usa poi quelle risorse per aumentare le sue riserve di Bitcoin. Un circuito che finora ha sostenuto sia l’interesse attorno al titolo sia il racconto costruito negli anni attorno alla società di Saylor.

Perché anche il mondo crypto guarda a Strategy

Negli ultimi mesi il confine tra TradFi e DeFi si è assottigliato. Prima i fondi monetari tokenizzati, poi le azioni, poi ancora prodotti più complessi legati ad asset tradizionali. L’attenzione su STRC si inserisce proprio in questo passaggio, ancora in evoluzione ma sempre più concreto.

Per una parte del mercato crypto, il titolo piace per due motivi. Da una parte c’è il rendimento da dividendo. Dall’altra c’è l’esposizione, indiretta ma chiara, alla strategia di acquisto di Bitcoin portata avanti da Michael Saylor. In molti, nel settore, la riassumono così: “profuma di Bitcoin”. Il senso è esattamente quello.

STRC sbarca on-chain: la spinta della tokenizzazione

La novità è che oggi l’accesso a STRC non passa più solo dai canali della finanza tradizionale. Stanno nascendo protocolli e servizi che provano a offrire versioni tokenizzate di questi strumenti, cioè rappresentazioni digitali da usare dentro l’infrastruttura crypto.

Nel testo di riferimento vengono citati due casi. Il primo è Saturn, protocollo che — secondo la ricostruzione disponibile — propone una stablecoin garantita da Treasury Usa tokenizzati, chiamata USDat, e una versione legata a STRC, indicata come sUSDat, pensata per trasferire agli utenti l’esposizione ai dividendi del titolo. Il secondo è xStocks, sistema già noto nel settore per la tokenizzazione di azioni, che consentirebbe di acquistare repliche di STRC anche tramite exchange o applicazioni decentralizzate.

Investire cambia pelle: accesso più facile, ma non senza incognite

Qui il punto non è soltanto tecnico. La tokenizzazione delle azioni abbassa, almeno in teoria, alcune barriere all’ingresso: tagli più piccoli, accesso continuo, possibilità di usare quei titoli dentro ambienti DeFi. Ma i nodi aperti restano. A partire dalla liquidità reale di questi prodotti, fino alla struttura dei diritti economici riconosciuti a chi investe.

Nel caso delle versioni tokenizzate di STRC, per esempio, il modo in cui vengono distribuiti i rendimenti può cambiare. In certi modelli il dividendo arriva come flusso periodico. In altri si traduce in un aumento della quantità di token o di titoli rappresentati. Il risultato può sembrare simile, ma la struttura è diversa. E non è un dettaglio da poco.

Saylor al centro del gioco: così Strategy continua a comprare Bitcoin

Al centro resta Michael Saylor, presidente esecutivo di Strategy, che da anni lega il destino della società a Bitcoin. La logica è nota: raccogliere capitali con strumenti societari e usarli per comprare altro BTC, aumentando così l’esposizione complessiva dell’azienda.

Secondo la ricostruzione rilanciata dall’articolo di partenza, questa settimana Strategy potrebbe perfino superare BlackRock per quantità di Bitcoin detenuti. Un dato che però andrebbe verificato con comunicazioni ufficiali aggiornate delle due società. Per ora resta un’indicazione di mercato, seguita con attenzione dagli operatori.

Il rischio dietro il circuito tra dividendi, investitori e BTC

Il meccanismo, per quanto lineare possa sembrare, si regge su un equilibrio delicato. Strategy deve continuare a rendere appetibili i suoi strumenti, compresi quelli ad alto dividendo, e nello stesso tempo sostenere il costo di queste emissioni. Solo così il “volano”, come viene spesso definito dall’azienda, può continuare a girare.

C’è poi un altro punto. Chi compra STRC non compra direttamente Bitcoin, ma un titolo societario con regole proprie, rischi propri e una forte dipendenza dalle scelte finanziarie dell’emittente. In mezzo si aggiungono anche i protocolli crypto che tokenizzano quei titoli. Un livello ulteriore di complessità. E quindi anche di rischio operativo, normativo e di mercato.

Che cosa racconta davvero il caso Strategy-Bitcoin-STRC

Più che una moda del momento, la corsa verso azioni tokenizzate, dividendi nel mondo crypto e strumenti come STRC racconta un cambiamento più ampio. La finanza tradizionale cerca nuovi canali per distribuire i suoi prodotti. Il settore crypto, invece, prova a portarsi dentro asset più riconoscibili, così da allargare il pubblico e dare più stabilità ai flussi.

È proprio in questo incrocio che oggi si muove il caso Strategy-Bitcoin-STRC. Un circuito che può sembrare chiuso, quasi autosufficiente: investitori che comprano un titolo, la società che usa quei soldi per comprare Bitcoin, altri investitori che si espongono allo stesso titolo tramite token. Ma è anche una fotografia abbastanza fedele della fase attuale dei mercati. Più ibridi, più accessibili. E, a volte, anche più complicati da decifrare.