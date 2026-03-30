Declino di Worldcoin: fattori del crollo e prospettive future

Worldcoin crolla dopo la vendita della World Foundation

ha subito un brusco declino in seguito a una significativa vendita da parte della World Foundation. Questa vendita, avvenuta over-the-counter (OTC), ha coinvolto l’equivalente di 65 milioni di dollari in token, corrispondenti a circa 239 milioni di unità. Tale operazione ha avuto luogo a un prezzo medio di 0,2719 USDT, scatenando vendite a catena sul mercato e portando il prezzo del token a toccare un nuovo minimo storico. Tale movimentazione è stata interpretata dagli investitori come un segnale di crisi, contribuendo a un’importante perdita di fiducia nel progetto. Questo evento ha segnato una diminuzione del prezzo del 97% rispetto al suo massimo storico registrato nel 2024, all’epoca di 11,97 USDT. La discesa dei prezzi non solo ha causato un terremoto tra gli investitori, ma ha anche sollevato dubbi sulla sostenibilità a lungo termine del progetto stesso. La capitalizzazione di mercato si è ridotta sensibilmente, collocando Worldcoin alla posizione 58 nel ranking globale delle criptovalute. Questo ricollocamento non solo riflette il calo di valore nominale, ma segna anche una sostanziale erosione della reputazione di mercato del token. Sullo sfondo, la comunità cripto si interroga sulle motivazioni alla base di tale vendita massiccia e sui piani futuri della World Foundation.

Vendite interne e timori di mercato

I timori legati alla stabilità di Worldcoin sono stati amplificati dalle vendite interne che hanno suscitato incertezze e panico tra gli investitori. Di particolare rilievo è il fatto che dei 65 milioni di dollari derivanti dalla vendita, 25 milioni siano stati sottoposti a un lock-up di sei mesi. Questo implica che una parte considerevole di token non può essere immediatamente caricata sul mercato, temperando leggermente la pressione ribassista. Tuttavia, i restanti 40 milioni di token risultano immediatamente liquidi e potenzialmente disponibili per ulteriori vendite, creando un rischio di volatilità persistente. Ancora più preoccupante è l’imminente unlock programmato per luglio 2026, periodo in cui oltre il 50% della supply sarà gradualmente rilasciata sul mercato. Questo rilascio progressivo rappresenta una minaccia costante per il valore del token, intensificando i timori che il mercato possa subire ulteriori pressioni al ribasso. Gli investitori temono che tali vendite possano non solo deprezzare ulteriormente il valore di Worldcoin ma anche destabilizzare l’intero ecosistema associato. Questo quadro complesso alimenta una narrativa di sfiducia che i gestori del progetto dovranno affrontare con soluzioni strategiche e interventi efficaci.

Sesto mese consecutivo di ribasso per Worldcoin

L’andamento di Worldcoin di recente apparizione negativa non è del tutto inatteso, segnando infatti il sesto mese consecutivo di ribassi. Sul grafico settimanale, la cripto mostra una traiettoria discendente che risale all’ultimo massimo significante di dicembre 2024, pari a 3,74 USDT. Da quel picco, il token ha subito una sequenza di swing e una fase di congestione seguita da successive impennate negative. Poco dopo un leggero movimento positivo, una ricaduta ai livelli del flash crash di ottobre lo ha riportato vicino a 0,2640 USDT. Questo andamento non lascia indifferenti gli investitori, accrescendo i timori di una continua degressione del trend che potrebbe permanere ancora per diversi trimestri. I dati indicano che nelle ultime 27 settimane le chiusure settimanali in positivo sono state solo cinque, una dimostrazione ulteriore della sfida che il token deve affrontare nel tentativo di riprendersi significativamente. Nonostante alcune speranze di rimbalzo, il contesto attuale suggerisce un andamento prolungato di crescente sfiducia e avversioni nei confronti del rischio associato all’investimento in Worldcoin.

Nuovo minimo storico di marzo 2026

A marzo 2026, Worldcoin ha subito un altro duro colpo raggiungendo un nuovo minimo storico di 0,2433 USDT. Questo avvenimento si colloca dopo un tentativo di ripresa iniziale che aveva visto un incremento del prezzo fino a 0,6625 USDT, solo per incorrere nuovamente in una significativa leg ribassista. Tale rialzo effimero è stato presto oscurato dalla realtà di un calo persistente, punteggiato da un breve rimbalzo che tuttavia non è riuscito a invertire la tendenza complessiva. Al di sopra di questo sfondo, due linee di resistenza annuali definiscono gli attuali scenari commerciali, con un livello di prima resistenza situato in area 0,40 USDT e una resistenza chiave successiva in area 0,4520 USDT. Sebbene attualmente i movimenti di mercato non lasciino molto spazio all’ottimismo, questi livelli rappresentano obiettivi cruciali che potrebbero offrire una via di fuga dal momento negativo se superati. Tuttavia, il contesto tecnico e fondamentale deve migliorare significativamente per permettere a Worldcoin di riguadagnare solida posizione sul mercato.

Analisi dello scenario a breve termine di Worldcoin

Sul fronte dello scenario a breve termine, gli operatori di mercato osservano da vicino l’accelerazione ribassista subita da Worldcoin a metà marzo. Tale momento è stato caratterizzato dal contatto con la media mobile semplice (SMA) a 50, facendo registrare un nuovo minimo storico. Segnali incoraggianti sono arrivati nell’ultima fase quando ha chiuso positivamente, tentando un leggero rimbalzo. Tuttavia, la situazione resta precaria, con una resistenza di primo livello posizionata in area 0,3250 USDT, necessaria da testare e superare per ipotizzare un recupero più robusto. A breve termine, una delle speranze principali risiede nel superamento della SMA 50, ora in area 0,36 USDT. Altro indicatore chiave è l’RSI, attualmente in uscita dall’area di ipervenduto. Anche se segnali di recupero appaiono all’orizzonte, il mercato rimane in bilico, e il MACD permane ampiamente negativo, indicando un permanere delle forze ribassiste. Nonostante il tentativo di rimbalzo, le prossime settimane saranno cruciali per valutare se Worldcoin potrà almeno stabilizzare il suo declino vigente.