Mastercard sceglie Solana tra i partner crypto: perché SOL potrebbe sorprendere il mercato

Quando un colosso globale dei pagamenti decide di inserire una blockchain tra i partner strategici di un nuovo programma internazionale, il mercato tende a prestare molta attenzione. È quello che sta accadendo con Solana, entrata ufficialmente nel nuovo Crypto Partner Program lanciato da Mastercard, una delle aziende più influenti al mondo nel settore dei pagamenti digitali.

L’iniziativa coinvolge oltre 85 aziende provenienti dai settori crypto, fintech e infrastrutture di pagamento. Tra queste figurano nomi di primo piano come PayPal, Binance, Ripple, Circle, Gemini e Paxos. In altre parole, molte delle piattaforme che oggi rappresentano la spina dorsale dell’economia degli asset digitali.

L’ingresso di Solana in questo ecosistema non è soltanto una notizia di settore. Per molti analisti è un segnale di come le blockchain ad alte prestazioni possano diventare una componente chiave dell’infrastruttura finanziaria globale nei prossimi anni.

Ma cosa significa davvero questa collaborazione e quali potrebbero essere le conseguenze per il prezzo di SOL?

Il nuovo programma crypto di Mastercard

Mastercard ha lanciato il proprio Crypto Partner Program con un obiettivo molto chiaro: accelerare l’integrazione tra il mondo delle criptovalute e i sistemi di pagamento tradizionali.

Il settore è oggi dominato da Visa, che secondo diverse stime gestisce circa il 90% dei pagamenti con carta collegati alle criptovalute, grazie al vantaggio acquisito negli anni precedenti. Mastercard sta cercando di recuperare terreno e lo fa costruendo una rete di collaborazioni con alcune delle realtà più importanti del mondo blockchain.

Il programma crea un canale diretto tra:

sviluppatori blockchain

istituzioni finanziarie

provider di pagamento globali

L’obiettivo è costruire prodotti che possano unire la velocità e la programmabilità delle blockchain con le infrastrutture tradizionali dei pagamenti, come le reti delle carte di credito e i sistemi di commercio globale.

Non si tratta soltanto di teoria. Alcuni progetti pilota sono già in fase di test reale.

Il caso del Kazakistan e la stablecoin nazionale

Uno degli esempi più concreti di questa integrazione arriva dal Kazakistan. La banca centrale del Paese ha lanciato una stablecoin ancorata al tenge, sviluppata sulla blockchain di Solana.

Mastercard sta lavorando per rendere questa stablecoin utilizzabile anche nei pagamenti tramite carta all’interno della sandbox normativa del Paese.

Questo significa che, almeno in fase sperimentale, le transazioni potrebbero essere regolate tramite blockchain ma utilizzate attraverso strumenti di pagamento tradizionali.

Parallelamente si stanno testando:

pagamenti con stablecoin tramite carte

carte collegate a wallet crypto self-custodial

regolamenti blockchain integrati nei circuiti tradizionali

Se questi esperimenti dovessero avere successo, potrebbero rappresentare uno dei primi veri ponti tra il sistema finanziario classico e quello basato su blockchain.

Perché Solana è stata scelta

Solana è spesso citata tra le blockchain più performanti del settore. Il motivo principale è la sua capacità di gestire un numero molto elevato di transazioni con costi ridotti.

La rete utilizza un meccanismo di consenso chiamato Proof of History, combinato con il tradizionale Proof of Stake. Questo sistema consente alla blockchain di elaborare migliaia di transazioni al secondo mantenendo commissioni molto basse.

Per applicazioni come i pagamenti digitali, queste caratteristiche sono fondamentali.

Le blockchain tradizionali, come Bitcoin o Ethereum nelle versioni iniziali, spesso soffrono di limiti di scalabilità che rendono difficile utilizzarle per sistemi di pagamento globali con milioni di utenti.

Solana è stata progettata proprio per risolvere questo problema, e per questo motivo viene spesso considerata una delle infrastrutture più promettenti nel settore delle applicazioni finanziarie decentralizzate.

Previsioni sul prezzo di Solana

Dal punto di vista del mercato, il prezzo di SOL negli ultimi mesi ha mostrato una dinamica interessante.

Attualmente il token scambia intorno agli 86 dollari. Il grafico tecnico mostra una struttura caratterizzata da minimi crescenti, un segnale che molti trader interpretano come una fase di accumulo.

La resistenza più importante nel breve periodo si trova intorno ai 92 dollari. Proprio su questo livello il prezzo ha recentemente subito un rifiuto, tornando in una fase di consolidamento.

Secondo alcune analisi tecniche, il mercato potrebbe attraversare una fase correttiva con possibili test dei supporti a:

80 dollari

75 dollari

70 dollari come supporto strutturale

Questi livelli rappresentano zone chiave prima di un eventuale nuovo movimento rialzista.

Solana può davvero diventare infrastruttura dei pagamenti?

La domanda che molti investitori si pongono riguarda il ruolo futuro di Solana nel sistema finanziario globale.

L’ingresso nel programma di Mastercard non garantisce automaticamente un’esplosione del prezzo, ma rappresenta comunque un segnale importante.

Se i test di integrazione tra blockchain e circuiti di pagamento dovessero funzionare su larga scala, Solana potrebbe diventare una delle infrastrutture tecnologiche utilizzate per gestire pagamenti digitali, stablecoin e applicazioni finanziarie decentralizzate.

Il mercato crypto ha già dimostrato più volte quanto velocemente possano cambiare gli equilibri del settore.

Per ora il prezzo di SOL rimane in fase di consolidamento. Ma il vero elemento da osservare nei prossimi mesi sarà lo sviluppo concreto delle partnership con le grandi aziende dei pagamenti.

Se l’integrazione tra blockchain e circuiti finanziari tradizionali dovesse accelerare, Solana potrebbe trovarsi in una posizione strategica all’interno della nuova economia digitale.