Basta spendere 1000€: Altroconsumo svela i 3 smartphone che valgono il triplo di quel che costano

Comprare uno smartphone oggi è diventato paradossalmente più complicato di qualche anno fa. L’offerta si è allargata, i prezzi si sono mossi in tutte le direzioni, le schede tecniche sembrano promettere meraviglie a ogni lancio.

Poi però, nella vita vera, conta altro: come scatta le foto la sera, quanto dura davvero la batteria, se regge bene dopo ore di utilizzo, se il prezzo richiesto ha un senso oppure no. È qui che il concetto di miglior smartphone qualità-prezzo smette di essere uno slogan e diventa una scelta concreta.

Secondo i test comparativi di Altroconsumo, ci sono tre modelli che nel 2026 riescono a distinguersi in modo netto, ciascuno in un ambito preciso. Non sono necessariamente i migliori in assoluto nelle rispettive categorie, ma sono quelli che oggi offrono il compromesso più convincente tra prestazioni, prezzo e uso quotidiano. Ed è una differenza non da poco.

La classifica di Altroconsumo

Il primo nome è quello del Motorola Razr 60 Ultra, indicato come riferimento tra i pieghevoli per rapporto qualità-prezzo. In un segmento che continua a essere affascinante ma ancora costoso, Motorola riesce a portare sul mercato un dispositivo che combina impatto estetico, compattezza e prestazioni da fascia alta senza spingere il listino verso cifre proibitive come accade spesso con altri foldable.

Il display OLED da 7 pollici, una volta aperto, offre un’esperienza ampia e immersiva, mentre da chiuso lo smartphone resta maneggevole e pratico. Nei test, la fluidità generale è risultata elevata, anche grazie a una dotazione hardware generosa.

Non mancano però i compromessi: l’autonomia è buona ma non da primato, e il display interno richiede inevitabilmente un po’ più di attenzione rispetto a un telefono tradizionale. Resta comunque uno dei modelli più interessanti per chi vuole entrare nel mondo dei pieghevoli senza fare un salto nel vuoto.

Diverso il discorso per il Google Pixel 9, che si ritaglia il suo spazio come smartphone qualità-prezzo per le foto. Qui Google gioca una partita che conosce bene. La fotocamera da 50 megapixel, nei test, si è fatta notare soprattutto in condizioni difficili, dove molti concorrenti iniziano a perdere dettaglio, equilibrio e naturalezza.

Il Pixel 9, invece, mantiene una resa convincente e costante, restituendo immagini solide senza costringere a spendere quanto un top di gamma ultra-premium. È un telefono pensato per chi usa davvero la fotocamera e non vuole inseguire soltanto il numero dei megapixel in brochure.

Lo schermo risponde bene, le prestazioni sono all’altezza dell’uso intenso, ma il punto debole resta l’autonomia, inferiore alla media. È il classico smartphone che dà molto, ma chiede in cambio una certa tolleranza verso la ricarica più frequente.

Sul fronte opposto c’è l’Oppo A6 Pro 5G, che emerge come scelta più equilibrata per chi mette al primo posto la durata della batteria. Nei test raggiunge circa 55 ore di autonomia, un dato che lo rende particolarmente interessante per chi usa il telefono tutto il giorno, lavora fuori casa, viaggia spesso o semplicemente non vuole vivere con l’ansia del caricabatterie.

Lo schermo OLED da 6,6 pollici garantisce una buona esperienza visiva, mentre le prestazioni sono corrette per l’uso quotidiano: social, messaggistica, navigazione, video, gestione delle app più comuni. Non è il modello da scegliere per la fotografia avanzata o per prestazioni spinte, ma è proprio questo il punto: l’Oppo A6 Pro 5G non promette più di quello che deve fare, e lo fa bene.

Alla fine, scegliere il miglior smartphone qualità-prezzo nel 2026 significa partire da una domanda molto semplice: come lo usi davvero? Chi cerca innovazione può guardare a Motorola, chi vuole fotografie affidabili ha nel Pixel 9 una risposta molto seria, chi punta tutto sull’autonomia trova nell’Oppo una soluzione concreta. Il resto, spesso, è solo rumore di mercato.