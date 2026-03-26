Musk sceglie Benji Taylor per X: segnali concreti verso servizi crypto

La piattaforma X continua a muoversi lungo una traiettoria sempre più orientata all’innovazione tecnologica e ai servizi finanziari digitali. L’ingresso di Benji Taylor come nuovo Design Lead rappresenta un passaggio rilevante nella strategia guidata da Elon Musk, soprattutto in un momento in cui si moltiplicano le ipotesi sull’integrazione delle criptovalute all’interno dell’ecosistema.

La nomina arriva in una fase delicata e al tempo stesso cruciale per la piattaforma, impegnata nello sviluppo di nuove funzionalità e servizi che potrebbero ridefinire il suo ruolo nel panorama digitale globale.

Chi è Benji Taylor e il suo percorso tra DeFi e design

Benji Taylor porta con sé un’esperienza consolidata nel settore tecnologico e nel mondo delle finanze decentralizzate (DeFi). È il fondatore di Los Feliz Engineering, società acquisita nel 2023 da Aave Labs, realtà nota per lo sviluppo del protocollo di lending Aave.

All’interno di Aave Labs, Taylor ha ricoperto ruoli di primo piano, prima come Senior Vice President of Product & Design e successivamente come Chief Product Officer, incarico mantenuto fino a ottobre 2025.

Negli ultimi sei mesi ha guidato il design della rete Base di Coinbase, un’infrastruttura che rappresenta uno dei progetti più rilevanti nel panorama blockchain recente.

“Sono onorato di entrare in X per guidare il design. Credo che questa sia la piattaforma più importante al mondo e non riesco a immaginare un posto più entusiasmante in cui contribuire a plasmare il futuro”, ha scritto Taylor.

La strategia di X e il rafforzamento del team

L’arrivo di Taylor è stato fortemente voluto dal team di prodotto. Secondo Nikita Bier, responsabile prodotto di X, il processo di coinvolgimento è durato circa sei mesi, segno dell’importanza attribuita a questa figura.

“Ho conosciuto Benji sei anni fa quando ho investito nella sua app: era uno dei prodotti con il miglior design che avessi mai visto. Ho capito subito che sarebbe diventato uno dei migliori designer al mondo”, ha dichiarato.

L’obiettivo dichiarato è quello di costruire uno dei team di design più competitivi del settore, in grado di supportare l’evoluzione della piattaforma sia dal punto di vista dell’esperienza utente sia nello sviluppo di nuovi servizi.

Le ipotesi sull’integrazione crypto

L’ingresso di una figura con un background così marcato nel mondo blockchain ha alimentato nuove speculazioni su una possibile integrazione delle criptovalute all’interno di X.

Le indiscrezioni si inseriscono in un contesto già in movimento, considerando che X Money è attualmente in fase di beta test limitato dall’inizio di marzo.

Tra i primi utenti coinvolti figura anche William Shatner, che ha condiviso alcuni screenshot dell’interfaccia, offrendo uno sguardo preliminare sulle funzionalità in sviluppo.

Elon Musk ha inoltre annunciato che X Money entrerà in una fase di accesso pubblico anticipato nel mese di aprile, segnando un ulteriore passo verso l’apertura del servizio a una platea più ampia.