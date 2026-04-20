Da oggi cambia tutto per il Pos: obbligo attivo e sanzioni per chi non si adegua

Da oggi, 20 aprile 2026, il collegamento tra Pos e registratore telematico non è più un adempimento rinviabile: chi non ha completato l’abbinamento rischia di esporsi a sanzioni pesanti.

Il tema riguarda negozi, bar, ristoranti e attività che incassano con strumenti elettronici. Non basta avere un Pos funzionante e nemmeno un registratore di cassa telematico correttamente attivo: i due sistemi devono risultare collegati, così da rendere coerenti i dati dei pagamenti digitali con quelli dei corrispettivi trasmessi al Fisco.

È questo il passaggio che, nelle ultime settimane, ha spinto molti operatori a controllare in fretta la propria posizione. La finestra iniziale concessa per mettersi in regola si chiude proprio oggi e, da questo momento in avanti, il collegamento diventa un tassello ordinario nella gestione dell’attività.

Perché la data di oggi conta davvero

La novità nasce dalla legge di Bilancio 2025 ed è diventata operativa sulle transazioni effettuate dal 1° gennaio 2026. Per i dispositivi già in uso all’inizio dell’anno era stato previsto un periodo transitorio, utile a consentire agli esercenti di completare l’adeguamento senza partire subito con il regime pieno. Quel margine però si esaurisce oggi.

Il senso della misura è chiaro: rafforzare la tracciabilità degli incassi e ridurre le incongruenze tra quanto viene pagato con carte o altri strumenti elettronici e quanto viene certificato fiscalmente. In altre parole, il legislatore punta a rendere più stretto e immediato il collegamento tra il momento del pagamento e quello della memorizzazione del corrispettivo.

Come si fa l’abbinamento tra Pos e registratore telematico

L’operazione è digitale e passa dall’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. L’esercente, anche tramite un intermediario, deve associare la matricola del registratore telematico ai dati identificativi del Pos utilizzato per incassare i pagamenti.

Non si tratta quindi di un intervento che modifica fisicamente il registratore di cassa nel punto vendita, ma di un abbinamento informatico che ha un peso sostanziale. Proprio per questo molte attività, specie quelle che usano più terminali o soluzioni di pagamento differenti, stanno verificando in queste ore che tutti i dispositivi risultino correttamente censiti e collegati.

Cosa cambia dopo il 20 aprile

Chi oggi si mette in regola chiude la prima fase. Ma da qui in avanti il meccanismo diventa stabile. Per ogni nuovo Pos che verrà attivato, il collegamento non potrà più essere rimandato liberamente: dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo all’entrata in funzione e comunque entro la fine di quel mese.

Questo significa che l’adempimento entrerà nella normale gestione amministrativa dell’attività. Ogni nuovo dispositivo di pagamento dovrà essere monitorato non solo sul piano operativo e bancario, ma anche su quello fiscale, perché l’abbinamento con il registratore telematico diventa parte integrante della regolarità del sistema.

Le sanzioni da non sottovalutare

Il punto che sta creando maggiore attenzione è naturalmente quello delle conseguenze. Chi non rispetta l’obbligo può andare incontro a una sanzione da 1.000 a 4.000 euro, importo che basta da solo a spiegare perché oggi venga considerato l’ultimo giorno utile per evitare problemi seri.

Accanto alla multa, nei casi più delicati o ripetuti, possono arrivare anche misure accessorie che incidono direttamente sull’attività. Ed è proprio questo aspetto a rendere la scadenza meno formale di quanto possa sembrare: non si parla di un semplice dettaglio tecnico, ma di una regola che tocca la continuità operativa dell’esercente.

Per chi incassa con il Pos non è più tempo di rinvii

Il messaggio, a questo punto, è molto semplice. Chi utilizza pagamenti elettronici e non ha ancora verificato il corretto collegamento con il registratore telematico deve farlo subito. Dal 20 aprile in poi il sistema entra a regime e il rischio non è soltanto teorico.

Per molte attività commerciali questa giornata segna quindi uno spartiacque concreto, perchè il caro e vecchio Pos, non è più soltanto uno strumento di incasso, ma un elemento che deve dialogare in modo coerente con la macchina fiscale dell’esercente.