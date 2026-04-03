RC Auto, addio obbligo assicurativo per questi mezzi: le novità

L’assicurazione auto è uno dei pagamenti più rilevanti e importanti in assoluto per gli automobilisti: per quali veicoli scade l’obbligo.

Il nuovo decreto legislativo introduce modifiche mirate alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria, con l’obiettivo di chiarire i casi di obbligo, ampliare le esenzioni e rendere le coperture più aderenti all’uso reale dei veicoli.

Il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si inserisce nel processo di adeguamento alla normativa europea, in particolare alla direttiva (UE) 2021/2118. L’intervento riguarda il Codice delle assicurazioni private, aggiornato per rispondere a esigenze operative emerse nella pratica quotidiana.

Quando l’RC auto resta obbligatoria e quando no

Uno dei punti più rilevanti riguarda la definizione dei confini dell’obbligo assicurativo, tema che negli anni ha generato interpretazioni non sempre uniformi.

Il decreto chiarisce che la copertura è obbligatoria per i veicoli idonei alla circolazione, introducendo però una distinzione precisa. L’assicurazione non è richiesta quando il mezzo non è più in grado di circolare oppure quando il suo utilizzo è stato formalmente sospeso secondo le procedure previste.

Questa precisazione normativa punta a rendere più chiaro il quadro applicativo, evitando incertezze e garantendo una gestione più coerente su scala nazionale.

Esonero per i veicoli utilizzati in contesti chiusi

Il decreto completa inoltre una misura già prevista dalla normativa recente, introducendo l’esonero dall’obbligo assicurativo per alcune categorie di veicoli.

Si tratta di mezzi utilizzati esclusivamente in ambienti non aperti alla circolazione stradale, come ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, oltre ai carrelli elevatori. In questi contesti, il rischio legato alla circolazione è diverso rispetto a quello dei veicoli ordinari. L’intervento normativo riconosce questa differenza, adeguando l’obbligo assicurativo alla natura effettiva dell’utilizzo.

Polizze temporanee e coperture su misura

Una delle innovazioni più attese riguarda la possibilità di stipulare polizze di durata inferiore all’anno. Il decreto introduce coperture flessibili pensate per veicoli utilizzati solo in determinati periodi.

Questo modello si applica, ad esempio, a motocicli, cabrio o mezzi da diporto, consentendo di attivare l’assicurazione solo nei momenti di utilizzo effettivo. Il sistema diventa così più proporzionato rispetto all’impiego reale del veicolo.

Dal punto di vista economico, tuttavia, il vantaggio non è automatico. Le compagnie assicurative potrebbero applicare tariffe proporzionalmente più elevate o costi fissi, rendendo necessario valutare attentamente le condizioni offerte.

Veicoli storici: regole più coerenti con l’uso reale

Il decreto dedica particolare attenzione ai veicoli storici, introducendo formule assicurative più calibrate sulle loro caratteristiche. Questi mezzi sono generalmente utilizzati in modo sporadico e per finalità collezionistiche, con una minore esposizione al rischio rispetto ai veicoli impiegati quotidianamente. Le nuove disposizioni tengono conto di queste peculiarità, con l’obiettivo di offrire coperture più adeguate.

Si tratta di una risposta a una richiesta consolidata nel tempo da parte degli appassionati e degli operatori del settore. Un ulteriore ambito di intervento riguarda le gare e le manifestazioni motoristiche, per le quali viene introdotto l’obbligo di coperture assicurative specifiche.

Le nuove regole prevedono polizze adeguate ai rischi connessi a queste attività, rafforzando la tutela di piloti, team e spettatori. L’obiettivo è elevare gli standard di sicurezza in contesti caratterizzati da una maggiore esposizione al rischio.

Trasparenza e controlli: il ruolo dell’IVASS

Il decreto interviene anche sul sistema dell’attestato di rischio, strumento che raccoglie la storia assicurativa del conducente. Le nuove misure puntano a migliorare la qualità dei dati e a rendere più semplice l’accesso alle informazioni, aumentando la trasparenza complessiva del sistema. In questo contesto viene rafforzato il ruolo dell’IVASS, con poteri ampliati in materia di vigilanza.

Nel complesso, la riforma introduce un modello più articolato, che distingue in modo più preciso tra obblighi e casi di esenzione e apre a soluzioni assicurative più flessibili.

L’obiettivo è rendere la RC auto non solo un adempimento formale, ma uno strumento coerente con l’uso concreto dei veicoli. L’efficacia delle nuove disposizioni dipenderà ora dalla loro applicazione pratica e dalle condizioni offerte dal mercato assicurativo, chiamato a tradurre le regole in soluzioni operative per utenti e imprese.