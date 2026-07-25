Rc Auto, il Ddl Concorrenza riduce il peso territoriale: come cambiano le tariffe dal 2026

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Rc Auto e Ddl Concorrenza: cosa cambia davvero nel calcolo dei premi

La domanda che si pongono milioni di automobilisti italiani è semplice: il premio RC Auto dipenderà ancora dalla provincia in cui si vive, o finalmente conterà di più come si guida? Con l’approvazione del Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026 da parte del Consiglio dei Ministri, la risposta comincia a prendere forma. Il cosiddetto rc auto ddl concorrenza introduce una delega al Governo per riformare il sistema di tariffazione dell’assicurazione obbligatoria, con un obiettivo dichiarato: ridurre il peso del fattore territoriale e spostare il focus sul comportamento reale di chi guida.

Non si tratta di un aggiustamento marginale. Il fattore territoriale è da decenni la variabile che più incide sulla forbice dei premi tra Nord e Sud Italia, tra aree urbane e province rurali, tra chi vive a Napoli e chi vive a Bolzano. Ridurne il peso significa rimettere in discussione una logica tariffaria consolidata, con effetti che si distribuiranno in modo differente su automobilisti e compagnie assicurative.

Cos’è il Ddl Concorrenza 2026 e cosa prevede per la RC Auto

Il Ddl Concorrenza è uno strumento legislativo annuale che il Governo italiano utilizza per intervenire su settori ritenuti poco competitivi o bisognosi di aggiornamento normativo. Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri nel 2026 contiene, tra le altre misure, una delega specifica al Governo per riformare il sistema RC Auto. Non si tratta quindi di una riforma immediatamente operativa: il Parlamento dovrà esaminare il disegno di legge e il Governo avrà poi il compito di esercitare la delega attraverso decreti legislativi.

Questo passaggio è importante perché definisce i tempi reali del cambiamento. La direzione è tracciata, ma i dettagli tecnici — le percentuali esatte, i criteri specifici, le modalità di transizione — saranno definiti nelle fasi successive. Quello che le fonti confermano con chiarezza è la traiettoria: meno peso alla localizzazione geografica, più attenzione al profilo individuale dell’assicurato.

Per approfondire il testo e il contesto normativo del provvedimento, è possibile consultare l’analisi di Insurance Trade sulle novità dal Ddl Concorrenza e la copertura de Il Sole 24 Ore sul Consiglio dei Ministri.

Il fattore territoriale: perché esiste e perché si vuole ridurlo

Per capire la portata della riforma, bisogna partire da come funziona oggi il sistema. Le compagnie assicurative calcolano il premio RC Auto combinando una serie di variabili: la classe di merito bonus-malus, il tipo di veicolo, l’età del conducente, e — in modo molto rilevante — la provincia di residenza. Quest’ultima variabile riflette la sinistrosità media di un territorio: numero di incidenti denunciati, frequenza delle frodi, tempi medi di liquidazione dei sinistri.

Il risultato è una mappa delle tariffe che penalizza sistematicamente alcune aree geografiche. Un automobilista residente in certe province del Sud Italia può pagare il doppio o più rispetto a un collega con lo stesso veicolo e la stessa classe di merito che risiede in una provincia del Nord-Est. La logica attuariale ha una sua coerenza interna, ma produce un effetto che molti considerano iniquo: il singolo guidatore virtuoso paga per i comportamenti medi del suo territorio, indipendentemente dalla propria storia assicurativa individuale.

La riforma contenuta nel Ddl Concorrenza parte proprio da questa critica. L’obiettivo dichiarato è rendere il sistema più equo e allineato al rischio reale, premiando i conducenti virtuosi e riducendo il peso dei fattori indiretti nella determinazione del premio.

I nuovi criteri: comportamento di guida e lotta alle frodi

La riforma sposta l’asse della tariffazione verso due pilastri principali.

Il comportamento individuale del guidatore

Il primo pilastro è il comportamento di guida del singolo assicurato. La logica è quella della personalizzazione del rischio: invece di attribuire al conducente la sinistrosità media del suo quartiere o della sua provincia, il sistema dovrebbe misurare e premiare — o penalizzare — il suo comportamento effettivo al volante. Questo approccio è già parzialmente presente nel mercato attraverso le cosiddette scatole nere, dispositivi telematici che registrano velocità, accelerazioni, frenate e percorsi. La riforma punta a rendere questo tipo di valutazione individuale un criterio strutturale del pricing, non un’opzione accessoria per una nicchia di assicurati.

In pratica, un automobilista che guida in modo prudente, percorre pochi chilometri l’anno e non ha mai causato sinistri dovrebbe vedere il proprio premio calcolato su questi dati personali, con un peso minore attribuito al fatto che risiede in una provincia ad alta sinistrosità.

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La riduzione dell’impatto delle frodi assicurative

Il secondo pilastro riguarda le frodi. Una parte significativa del differenziale tariffario tra aree geografiche non riflette incidentalità reale, ma sinistri gonfiati o inventati. Le frodi assicurative in RC Auto sono un fenomeno che incide sui costi delle compagnie e si scarica, attraverso i premi, su tutti gli assicurati di una determinata area. Ridurre l’impatto del fattore territoriale significa anche affrontare questo problema alla radice, potenziando gli strumenti di contrasto alle frodi piuttosto che limitarsi a far pagare agli automobilisti onesti il costo di comportamenti illeciti altrui.

La riforma prevede che il sistema di pricing sia costruito in modo da isolare meglio il rischio individuale da quello aggregato territoriale, riducendo così la trasmissione automatica dei costi delle frodi sui premi individuali.

Chi ci guadagna e chi ci rimette: l’impatto atteso per regione

La riduzione del peso del fattore territoriale avrà effetti asimmetrici sul territorio nazionale. La direzione generale è chiara, anche se i dati precisi dipenderanno dai decreti attuativi.

Automobilisti nelle province ad alta sinistrosità : chi risiede in aree che oggi pagano premi elevati a causa del fattore territoriale potrebbe beneficiare di una riduzione, a parità di comportamento di guida individuale. Questo vale soprattutto per i guidatori virtuosi che si trovano penalizzati dalla media del loro territorio.

: chi risiede in aree che oggi pagano premi elevati a causa del fattore territoriale potrebbe beneficiare di una riduzione, a parità di comportamento di guida individuale. Questo vale soprattutto per i guidatori virtuosi che si trovano penalizzati dalla media del loro territorio. Automobilisti nelle province a bassa sinistrosità : chi oggi beneficia di premi contenuti grazie a un fattore territoriale favorevole potrebbe vedere un parziale riequilibrio verso l’alto, se il suo profilo individuale non giustifica tariffe così basse. Tuttavia, un guidatore con un buon storico assicurativo non dovrebbe subire aumenti significativi.

: chi oggi beneficia di premi contenuti grazie a un fattore territoriale favorevole potrebbe vedere un parziale riequilibrio verso l’alto, se il suo profilo individuale non giustifica tariffe così basse. Tuttavia, un guidatore con un buon storico assicurativo non dovrebbe subire aumenti significativi. Guidatori con profilo di rischio individuale elevato : chi ha un cattivo storico di sinistri o comportamenti di guida rischiosi non potrà più “nascondersi” dietro un fattore territoriale favorevole. Il pricing individuale più preciso li esporrà a premi più alti.

: chi ha un cattivo storico di sinistri o comportamenti di guida rischiosi non potrà più “nascondersi” dietro un fattore territoriale favorevole. Il pricing individuale più preciso li esporrà a premi più alti. Guidatori virtuosi in zone ad alta sinistrosità: sono la categoria che la riforma intende tutelare maggiormente. Oggi pagano per colpe che non hanno; il nuovo sistema dovrebbe permettere alle compagnie di distinguerli dalla media del loro territorio.

Le scatole nere e la tecnologia al centro della riforma

La transizione verso un pricing basato sul comportamento individuale presuppone strumenti tecnologici adeguati. Le scatole nere — già diffuse in Italia più che in qualsiasi altro Paese europeo — sono il principale veicolo di questa personalizzazione. Registrano dati di guida in tempo reale e permettono alle compagnie di costruire profili di rischio molto più granulari rispetto alla semplice combinazione di classe di merito e provincia di residenza.

La riforma del rc auto ddl concorrenza potrebbe incentivare ulteriormente l’adozione di questi dispositivi, rendendoli uno strumento centrale nella determinazione del premio piuttosto che un’opzione per ottenere sconti marginali. Per gli automobilisti, questo significa che il consenso alla raccolta dei dati di guida potrebbe diventare sempre più rilevante ai fini tariffari.

C’è però una questione di equità digitale da considerare: non tutti gli automobilisti hanno la stessa familiarità con questi strumenti, e non tutte le categorie di veicoli si prestano allo stesso modo all’installazione di dispositivi telematici. I decreti attuativi dovranno affrontare queste asimmetrie per evitare che la riforma crei nuove forme di discriminazione in luogo di quelle che intende eliminare.

I tempi della riforma: cosa succede adesso

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge nel 2026, ma il percorso legislativo è ancora in corso. Il Ddl deve passare per l’esame parlamentare, dove potrà essere modificato, integrato o emendato. Solo dopo l’approvazione definitiva il Governo potrà esercitare la delega e produrre i decreti attuativi che daranno contenuto concreto alla riforma.

Questo significa che gli automobilisti non troveranno premi rinnovati secondo i nuovi criteri nella prossima rata. La riforma del rc auto ddl concorrenza è un processo che si svilupperà nel tempo, con una fase di transizione che dovrà essere gestita con attenzione per evitare shock tariffari improvvisi su segmenti specifici di mercato.

Nel frattempo, vale la pena monitorare l’evoluzione del testo parlamentare e, soprattutto, le posizioni delle compagnie assicurative: sono loro che dovranno adattare i propri modelli attuariali al nuovo quadro normativo, e il modo in cui lo faranno determinerà l’effetto reale della riforma sui portafogli degli assicurati. Chi ha una scatola nera installata e un buon storico di guida ha già oggi un vantaggio che il nuovo sistema è destinato a valorizzare ulteriormente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.