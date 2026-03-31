Assegni familiari 2026, nuovi importi INPS e limiti di reddito aggiornati

Dal 2026 cambia il quadro degli assegni familiari per alcune categorie specifiche, con importi aggiornati e nuovi limiti di reddito fissati dall’INPS. Il riferimento è la Circolare INPS n. 32/2026, che introduce la rivalutazione annuale delle soglie economiche e ridefinisce le condizioni per il riconoscimento della prestazione.

L’aggiornamento non riguarda la generalità dei lavoratori dipendenti, ma una platea più ristretta che resta fuori dalla disciplina dell’ANF. In questo ambito continuano ad applicarsi regole autonome, con effetti diretti sia sugli importi mensili sia sulla verifica del carico familiare.

Assegni familiari 2026, a chi spettano e quali importi sono previsti

I destinatari degli assegni familiari 2026 sono individuati in modo preciso. La misura riguarda coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle Gestioni speciali autonome. Si tratta di categorie che continuano a beneficiare di questo strumento con una disciplina distinta rispetto ad altri sostegni familiari.

Gli importi mensili restano contenuti ma differenziati in base alla posizione del beneficiario e alla tipologia di familiare a carico. Sono previsti 8,18 euro per fratelli, sorelle e nipoti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, mentre salgono a 10,21 euro per coniuge, fratelli, sorelle e nipoti dei pensionati delle gestioni autonome e dei piccoli coltivatori diretti.

Per questi ultimi è prevista anche una quota di 1,21 euro per genitori ed equiparati. Anche in caso di perdita del diritto alla prestazione per superamento delle soglie reddituali, restano validi gli effetti collegati alla condizione di familiare a carico secondo la normativa vigente.

Limiti di reddito aggiornati e soglie INPS

Il punto centrale dell’aggiornamento riguarda le soglie di reddito, che determinano il diritto agli assegni familiari. L’INPS ha applicato un adeguamento basato sull’inflazione programmata dell’1,8%, con impatto diretto sui parametri di riferimento.

Il valore base utilizzato è il trattamento minimo FPLD, pari a 611,85 euro mensili. Da questo importo derivano le soglie che definiscono quando un familiare può essere considerato privo di autonomia economica.

Per il 2026, il limite è fissato a 861,69 euro mensili nel caso di coniuge, genitore singolo, fratelli, sorelle o nipoti. La soglia sale invece a 1.507,96 euro mensili quando il riferimento riguarda due genitori o soggetti equiparati. Il superamento di questi valori comporta la perdita del requisito e quindi la cessazione dell’assegno familiare.

Effetti su pensioni e verifiche INPS

L’aggiornamento delle soglie produce effetti anche sulle quote aggiuntive delle pensioni per le gestioni autonome coinvolte. L’INPS ha già adeguato i sistemi di calcolo per garantire l’applicazione corretta delle nuove regole fin dall’inizio del 2026.

Questo significa che le prestazioni potranno essere confermate, ridotte o sospese automaticamente in base alla situazione reddituale aggiornata. Il controllo dei redditi familiari resta quindi il passaggio decisivo per mantenere il diritto agli assegni.

Il quadro che emerge è quello di una misura che non cambia struttura, ma aggiorna i propri parametri per restare coerente con il contesto economico. Gli assegni familiari 2026 restano uno strumento mirato, con importi limitati ma regolati da criteri precisi, dove il rispetto delle soglie di 861,69 euro e 1.507,96 euro rappresenta l’elemento chiave per l’accesso alla prestazione.