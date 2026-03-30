Usura, aggiornati i tassi soglia per il secondo trimestre 2026: cosa cambia per prestiti e mutui

I nuovi tassi soglia per l’usura relativi al secondo trimestre 2026 sono stati ufficializzati dal MEF, introducendo aggiornamenti che incidono direttamente su prestiti, mutui e altre forme di finanziamento.

Il provvedimento è contenuto nel decreto prot. 16420 del 27 marzo 2026, che definisce i limiti oltre i quali gli interessi applicati vengono considerati usurari secondo la normativa vigente.

Cosa sono i tassi soglia e perché contano

I cosiddetti “tassi soglia” rappresentano il confine legale oltre il quale un finanziamento diventa usurario, come stabilito dall’articolo 644 del Codice Penale e dalla Legge n. 108/1996.

Si tratta quindi di uno strumento centrale per la tutela di consumatori e imprese. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Questi valori vengono calcolati partendo dai Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM), rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia sulla base dei dati forniti da banche e intermediari finanziari.

Le operazioni coinvolte nel secondo trimestre 2026

I nuovi tassi soglia si applicano a diverse tipologie di credito, tra cui mutui, prestiti personali, aperture di credito in conto corrente, leasing, factoring e credito revolving. Ogni categoria presenta limiti specifici, aggiornati in base alle condizioni di mercato rilevate tra gennaio e marzo 2026.

L’obiettivo è mantenere un equilibrio tra accesso al credito e protezione da condizioni eccessivamente onerose, in un contesto economico ancora influenzato dall’andamento dei tassi e dell’inflazione.

Un riferimento chiave per famiglie e imprese

L’entrata in vigore del decreto, prevista dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rende questi parametri immediatamente operativi. Per chi richiede finanziamenti, conoscere i tassi soglia è fondamentale per valutare la correttezza delle condizioni proposte e prevenire situazioni di usura.