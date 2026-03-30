In questi supermercati bisogna correre a fare la spesa: in cassa si spende la metà

C’è un momento preciso, verso le sei del pomeriggio, in cui l’aria tra le corsie del fresco cambia. Non è il profumo del pane appena sfornato, ma il rumore secco, quasi metallico, di una prezzatrice che sputa etichette color neon.

In quel preciso istante, il supermercato smette di essere un tempio del consumo ordinato e diventa una zona di caccia. Chi arriva per primo si porta a casa la cena a metà prezzo, chi esita si ritrova a fissare un ripiano vuoto o, peggio, un vasetto di yogurt solitario col coperchio leggermente ammaccato.

Come spendere la metà al supermercato

È la rivoluzione del “bollino”, una pratica che ha trasformato la gestione delle scadenze in un’opportunità brutale di risparmio. Non stiamo parlando di sconti stagionali o volantini promozionali gonfiati. Qui si gioca sul filo del rasoio: la merce “da consumarsi entro” il giorno stesso o quello successivo crolla verticalmente nel valore di mercato, arrivando a tagli del 50%. Lo stato d’assedio del portafoglio impone nuove regole d’ingaggio, e la prima è saper distinguere tra il limite tassativo della sicurezza alimentare e il termine minimo di conservazione.

Molti ancora confondono le due scritte sulla confezione. Se leggete “preferibilmente entro”, avete davanti un prodotto che ha solo fretta, non cattive intenzioni. Un pacco di biscotti non diventa tossico allo scoccare della mezzanotte; perde solo quella fragranza che lo rendeva speciale. Eppure, per il sistema logistico, quel pacco è già un fantasma. Scegliere il prodotto vicino alla scadenza è l’ultimo baluardo della meritocrazia nel consumo: premia chi ha occhi pronti e gambe veloci, non chi ha il conto in banca più gonfio.

C’è un dettaglio che pochi notano: in certi punti vendita della grande distribuzione, le luci del reparto frigo sono tarate su una frequenza leggermente più fredda per mantenere l’aspetto della carne più rosato, ma quella stessa luce rende i bollini arancioni degli sconti quasi fosforescenti, simili a piccole ferite nel muro bianco degli scaffali. È lì che si concentra l’attenzione di chi ha capito il trucco.

L’intuizione che però sfugge ai più è che, riempiendo il carrello di prodotti al 50%, stiamo in realtà svolgendo un lavoro non retribuito per la catena di distribuzione. Stiamo ripulendo i loro inventari, gestendo lo smaltimento dei rifiuti ed evitando loro i costi di stoccaggio dell’invenduto. Siamo gli spazzini d’oro del capitalismo alimentare, pagati con uno sconto sulla mozzarella di bufala. È uno scambio equo? Probabilmente no, ma quando lo scontrino finale segna quaranta euro invece di ottanta, la filosofia lascia spazio al pragmatismo del frigo pieno.

Non serve un master in economia per capire che il sistema regge solo finché la “corsa” rimane un fenomeno di nicchia. Se tutti cercassimo solo il bollino giallo, il prezzo pieno dovrebbe alzarsi per compensare la perdita. Invece, la massa continua a pescare dal fondo dello scaffale per trovare la data più lontana, lasciando i tesori in prima fila a chi ha il coraggio di consumare subito. In fondo, la spesa dell’ultimo minuto è un atto di fiducia nel domani, o forse solo la consapevolezza che un formaggio che scade stasera ha esattamente lo stesso sapore di uno che scade tra una settimana, se lo mangi ora.