La nuova norma dell’UE cambierà le nostre abitudini (specialmente per le vacanze): addio a questi prodotti

Una nuova norma dell’Unione Europea potrebbe cambiare le nostre abituini per sempre, specialmente in materia di vacanze.

Le piccole bottiglie nei bagni degli hotel hanno una scadenza. Non subito, ma è già fissata. Dal 1° gennaio 2030 i prodotti monodose spariranno dalle strutture ricettive in tutta l’Unione Europea.

La decisione rientra nel Regolamento (UE) 2025/40, già entrato in vigore ma destinato a produrre effetti concreti in modo graduale. Le prime applicazioni operative partono dall’estate 2026. Il cambiamento vero si vedrà qualche anno dopo.

Cosa viene eliminato davvero

Il provvedimento riguarda soprattutto gli imballaggi monouso. Nel caso degli hotel, significa una cosa precisa: addio ai flaconcini singoli di shampoo, bagnoschiuma e lozioni.

Non si tratta di una scelta isolata del settore alberghiero. È parte di una strategia più ampia che punta a ridurre i rifiuti da imballaggio. I numeri alla base della norma sono noti: ogni europeo produce circa 190 chili di rifiuti da imballaggio all’anno, e una quota rilevante è plastica.

Gli hotel sono stati individuati come uno dei punti critici. L’uso di contenitori piccoli e usa e getta genera un volume elevato di scarti, spesso difficili da recuperare.

Come cambieranno le strutture ricettive

La soluzione individuata è già visibile in alcune strutture. I dispenser ricaricabili sostituiranno i prodotti monodose. Non è una novità in senso assoluto, ma diventerà lo standard.

Dal punto di vista operativo, cambia poco per l’utilizzo. Cambia invece la gestione interna. Gli hotel dovranno rifornire i contenitori, controllare i livelli, garantire igiene e continuità del servizio. Per chi viaggia, l’impatto è diretto ma limitato. Non si troveranno più i flaconcini da portare via. Il resto dell’esperienza resta simile.

Altri cambiamenti legati ai viaggi

Il regolamento non si ferma agli hotel. Un altro intervento riguarda le valigie. La plastica utilizzata per avvolgere i bagagli negli aeroporti verrà eliminata progressivamente, con una fase di uscita già prevista dal 2027 e una dismissione completa entro il 2030.

Le alternative sono già individuate: cinghie, coperture riutilizzabili, sistemi di chiusura compatibili con i controlli di sicurezza. Non cambia la funzione, cambia il materiale.

C’è poi un obiettivo più ampio. Entro il 2029, il 90% dei contenitori per bevande monouso dovrà essere raccolto separatamente. È un passaggio tecnico, ma incide sull’intero ciclo di consumo.

Cosa resta fuori dal divieto

Non tutto viene eliminato. I prodotti da viaggio acquistati nei negozi, come i flaconi di piccole dimensioni o i kit personali, non rientrano direttamente nel divieto, se destinati all’uso individuale. La distinzione è importante. Il regolamento interviene sugli imballaggi forniti come servizio, non su quelli acquistati dal consumatore.

Questo mantiene una certa continuità nelle abitudini personali, anche se il contesto generale cambia. Il cambiamento non è immediato. Le date sono distribuite su più anni. Questo consente un adattamento progressivo, sia per le strutture sia per chi viaggia.

Nel concreto, si vedranno meno oggetti usa e getta. Meno plastica nei bagni degli hotel, meno plastica nelle valigie. È una modifica visiva prima ancora che operativa.

Resta una trasformazione guidata da obiettivi ambientali, ma con effetti quotidiani. Non riguarda un singolo comportamento, ma una serie di gesti ripetuti nel tempo. La direzione è tracciata. Il modo in cui verrà recepita, invece, si vedrà strada facendo.