Vogliono italiani subito: fino a 10.000€ al mese lavorando a pochissime ore dall’Italia

Un aggiornamento tecnico può tradursi,, per una parte dei pensionati italiani, in un piccolo ma concreto aumento annuale.

C’è una platea precisa a cui guardare: i pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, spesso esclusi dai più noti assegni per il nucleo familiare. Per loro continuano ad applicarsi le vecchie norme sugli assegni familiari e sulle quote di maggiorazione della pensione, un sistema residuale ma ancora attivo.

Con la circolare n. 32 del 27 marzo 2026, l’INPS ha aggiornato i limiti di reddito e fornito istruzioni operative più chiare. Il risultato, nella pratica, è la possibilità di ottenere una piccola integrazione economica: poco più di 10 euro al mese, fino a circa 120 euro l’anno.

Non è una cifra che cambia la vita, ma nel bilancio reale di molti pensionati può fare la differenza, soprattutto in un contesto di spese quotidiane sempre più alte.

Chi può ottenere davvero l’aumento

La misura riguarda soprattutto categorie come coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli imprenditori agricoli, oltre ad altri iscritti alle gestioni autonome.

Il requisito centrale è la presenza nel nucleo familiare di persone fiscalmente a carico, cioè con un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro. Rientrano in questa definizione:

il coniuge

i genitori o soggetti equiparati

fratelli, sorelle e nipoti

In presenza di queste condizioni, la pensione può essere integrata con una quota aggiuntiva, che varia in base alla composizione familiare.

Il punto critico è che molti aventi diritto non ne sono consapevoli. Si tratta di una norma “silenziosa”, rimasta in vigore mentre altre misure più visibili hanno preso il sopravvento.

Il vero nodo sta nei limiti reddituali, aggiornati ogni anno. Per il 2026 l’adeguamento è stato fatto sulla base di un’inflazione programmata dell’1,8%, con effetti diretti sull’accesso al beneficio.

Per capire se si ha diritto alla maggiorazione, bisogna guardare al reddito complessivo del nucleo familiare. Le soglie variano in base al numero dei componenti.

Per esempio, in un nucleo di due persone:

fino a 18.449,64 euro si mantiene il diritto pieno

si mantiene il diritto pieno oltre 22.095,43 euro si perde completamente

Tra questi due valori scatta una riduzione progressiva dell’importo.

Le soglie salgono con l’aumentare dei componenti familiari, arrivando a superare i 49.000 euro per nuclei numerosi. In presenza di situazioni particolari, come famiglie monoparentali o con componenti inabili, i limiti possono aumentare anche fino al 60%.

Perché conta davvero (anche se sembra poco)

La logica di questa misura è chiara: sostenere nuclei familiari fragili che non rientrano nelle tutele più moderne. Ma il punto è un altro: molte persone rischiano di non richiedere ciò che spetta, semplicemente perché non conoscono queste regole.

In un sistema previdenziale sempre più complesso, anche un importo limitato diventa significativo se si inserisce in un quadro più ampio di spese fisse, bollette e costo della vita.

Ecco perché questo aggiornamento dell’Inps non è solo un dettaglio tecnico. È un promemoria concreto: esistono ancora strumenti poco visibili che possono incidere, anche se in modo contenuto, sul reddito reale di chi vive di pensione.

Il vero tema, allora, non è solo quanto si può ottenere, ma quanti sanno di poterlo fare davvero.