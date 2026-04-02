Antitrust, multa da 11 milioni a Revolut: cosa riguarda e cosa significa per i clienti

Una multa da oltre 11 milioni di euro a Revolut non è solo una notizia di cronaca finanziaria: è un segnale preciso su come vengono comunicati e gestiti alcuni servizi bancari digitali.

L’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato riporta al centro un tema spesso sottovalutato: quanto sono davvero chiari, per chi li utilizza, i prodotti finanziari offerti dalle piattaforme fintech. E soprattutto, cosa succede quando qualcosa non funziona come previsto.

Nel caso specifico, la sanzione riguarda sia la comunicazione dei servizi di investimento sia la gestione operativa dei conti, due aspetti che incidono direttamente sull’esperienza reale degli utenti.

Perché l’Antitrust ha sanzionato Revolut

Negli ultimi anni piattaforme come Revolut hanno registrato una crescita molto rapida anche in Italia, attirando utenti soprattutto per la semplicità d’uso e i costi contenuti. Proprio questa diffusione rende ancora più rilevante il tema della trasparenza nelle comunicazioni.

L’Autorità ha contestato a Revolut pratiche commerciali scorrette, con una sanzione complessiva superiore agli 11 milioni di euro. Le violazioni riguardano in particolare la comunicazione dei servizi di investimento e alcune modalità di gestione dei conti bancari.

Secondo l’Agcm, sarebbero stati diffusi messaggi non sufficientemente chiari sui prodotti offerti, in particolare sugli investimenti pubblicizzati come privi di commissioni. In realtà, questi strumenti possono includere azioni frazionate, che presentano caratteristiche diverse rispetto a quelle tradizionali, sia in termini di rischio sia di diritti associati.

Il punto non è solo tecnico. Per l’Autorità, la mancanza di informazioni precontrattuali complete già nella fase iniziale di contatto con il cliente può influenzare in modo concreto le decisioni di investimento.

Il nodo più delicato riguarda i conti bloccati

Una parte rilevante della sanzione riguarda la gestione dei conti e, in particolare, le modalità con cui vengono applicate limitazioni o blocchi operativi.

Secondo l’Antitrust, in diversi casi non sarebbero state fornite informazioni chiare sulle condizioni che possono portare alla sospensione del conto di pagamento, né un preavviso adeguato prima dell’applicazione delle restrizioni. Questo significa che alcuni utenti si sarebbero trovati improvvisamente senza accesso ai propri fondi.

È questo l’aspetto più rilevante per il consumatore. Non si tratta solo di una questione normativa, ma di un impatto diretto sulla gestione quotidiana del denaro. L’impossibilità di utilizzare il conto, anche temporaneamente, può creare difficoltà concrete, soprattutto in presenza di spese urgenti o pagamenti ricorrenti.

Investimenti senza commissioni non significa senza limiti

Un altro punto centrale riguarda il modo in cui vengono presentati gli strumenti di investimento. La comunicazione “zero commissioni” è spesso uno dei principali elementi di attrazione, ma può risultare incompleta se non vengono spiegate chiaramente tutte le condizioni.

Nel caso specifico, l’Autorità ha evidenziato come le azioni frazionate possano comportare differenze importanti rispetto a quelle intere, ad esempio in termini di trasferibilità o diritti. Senza queste informazioni, il rischio è che l’utente prenda decisioni senza avere un quadro completo.

Il caso mette sotto osservazione il modello di alcune banche fintech, sempre più diffuse ma spesso percepite come più semplici rispetto ai servizi bancari tradizionali. La semplicità dell’interfaccia, infatti, non elimina la complessità dei prodotti sottostanti.

La questione dell’Iban italiano e della trasparenza

Una parte della sanzione riguarda anche le informazioni sull’ottenimento dell’Iban italiano rispetto a quello lituano. Secondo l’Antitrust, non sarebbero state fornite indicazioni sufficientemente chiare su tempi e requisiti per il passaggio.

Si tratta di un elemento che per molti utenti può sembrare secondario, ma che in realtà incide su aspetti pratici come l’accredito dello stipendio, i pagamenti automatici o i rapporti con enti e datori di lavoro.

La posizione di Revolut e il ricorso

Revolut ha respinto le accuse e annunciato ricorso contro la decisione dell’Autorità. La società sostiene che le proprie comunicazioni siano chiare e trasparenti e che le verifiche sui conti siano necessarie per garantire sicurezza e conformità alle normative.

La fintech sottolinea inoltre di operare nel rispetto degli standard bancari italiani e di avere come priorità la tutela dei propri clienti.

Cosa cambia per chi usa queste piattaforme

Al di là del caso specifico, questa vicenda evidenzia un punto che riguarda tutti gli utenti di servizi finanziari digitali. La facilità di utilizzo non elimina la complessità dei prodotti, né i possibili vincoli operativi.

Chi utilizza conti online e app fintech dovrebbe prestare particolare attenzione a tre aspetti: le condizioni reali degli investimenti, le modalità di gestione del conto e le possibili limitazioni operative.