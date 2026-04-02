Certificato medico, la Cassazione ha deciso: in questo caso scatta il licenziamento

Ogni procedura è tracciabile nel diritto del lavoro contemporaneo e ogni comunicazione lascia una prova, anche un ritardo apparentemente minimo può trasformarsi in una violazione decisiva.

Lo conferma una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che ha ribadito un principio destinato a incidere concretamente sulla quotidianità di milioni di lavoratori: il certificato medico di malattia deve essere trasmesso tempestivamente, altrimenti il posto può essere a rischio.

Non si tratta di un tecnicismo amministrativo, ma di un passaggio che tocca il cuore del rapporto tra dipendente e datore di lavoro: la fiducia.

La sentenza: quando il ritardo diventa “giusta causa”

La decisione della Cassazione (sentenza n. 13747 del 22 maggio 2025) nasce da un caso concreto: una lavoratrice assente per malattia aveva trasmesso il certificato con diversi giorni di ritardo, senza fornire una giustificazione adeguata.

L’azienda, di fronte a un’assenza non comunicata nei tempi previsti, ha interpretato il comportamento come una violazione grave degli obblighi contrattuali, procedendo con il licenziamento. La lavoratrice ha contestato la misura, ritenendola eccessiva. Ma i giudici hanno confermato la legittimità del provvedimento.

Il punto chiave è chiaro: non è il ritardo in sé a pesare, ma ciò che rappresenta. Ovvero una rottura del rapporto fiduciario, considerata incompatibile con la prosecuzione del lavoro.

Non basta essere malati: conta come lo si comunica

Nel sistema attuale, l’assenza per malattia non è mai automatica. Deve essere accompagnata da una comunicazione tempestiva e da una certificazione corretta.

Il quadro normativo si fonda sull’articolo 2104 del Codice Civile, che impone al lavoratore il dovere di diligenza. Un principio che si traduce, nella pratica, nell’obbligo di avvisare immediatamente il datore di lavoro e di attivare la procedura per il certificato medico.

I contratti collettivi rafforzano questa impostazione: l’assenza va comunicata fin dall’inizio della giornata lavorativa, mentre il certificato deve essere trasmesso entro tempi definiti. Il mancato rispetto di queste regole può attivare sanzioni disciplinari, fino al licenziamento nei casi più gravi.

Tecnologia e responsabilità: un equilibrio delicato

Con l’introduzione del certificato telematico, il medico invia direttamente i dati all’INPS, che li rende disponibili al datore di lavoro. Un sistema che ha semplificato le procedure, ma non ha eliminato le responsabilità del lavoratore.

Ed è proprio qui che spesso si crea un equivoco. La digitalizzazione non sostituisce la comunicazione diretta. Il fatto che il certificato venga trasmesso online non esonera il dipendente dall’obbligo di informare tempestivamente l’azienda.

Anzi, in un contesto sempre più organizzato e orientato all’efficienza, l’assenza non comunicata può generare disservizi immediati. E viene quindi letta non come una dimenticanza, ma come una mancanza di collaborazione.

Quando la dimenticanza pesa più del danno

Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia riguarda proprio questo punto: non è necessario dimostrare un danno economico per giustificare il licenziamento.

Secondo la Cassazione, è sufficiente che il comportamento del lavoratore sia tale da compromettere il rapporto fiduciario.

In altre parole, anche un’assenza non comunicata – o comunicata in ritardo – può essere considerata incompatibile con la prosecuzione del rapporto, indipendentemente dalle conseguenze operative. È una linea interpretativa che rafforza la centralità della correttezza formale nelle relazioni di lavoro.

Il messaggio che emerge è netto: la gestione della malattia non può essere improvvisata. Serve attenzione, tempestività, precisione.

Informare subito il datore di lavoro, verificare che il certificato sia stato trasmesso correttamente, controllarne la registrazione: sono passaggi che oggi fanno la differenza tra una situazione gestita correttamente e una potenziale contestazione disciplinare.