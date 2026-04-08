Stipendi scuola: aumenti fino a 180 euro e nuove tabelle per docenti e ATA

Il rinnovo del contratto della scuola torna al centro del dibattito pubblico e riapre una questione che riguarda direttamente oltre un milione di lavoratori.

Le cifre circolano da settimane, ma dietro gli annunci c’è un quadro più articolato, fatto di aumenti progressivi, arretrati e margini ancora da definire nella trattativa.

Il punto di partenza è il rinnovo del Contratto collettivo nazionale dell’Istruzione e Ricerca. Dopo la firma del precedente accordo, entrato in vigore a inizio 2026, le buste paga hanno già registrato un primo aumento concreto. Per i docenti si parla di incrementi che vanno da circa 120 a oltre 200 euro lordi al mese, in base all’anzianità e al grado di insegnamento .

Non si tratta però di cifre uniformi. Un insegnante alle prime armi si colloca nella fascia più bassa degli aumenti, mentre chi ha alle spalle decenni di servizio arriva a percepire incrementi più consistenti. In termini reali, il netto in busta paga è inferiore: generalmente tra il 60% e il 70% dell’importo lordo, a seconda della situazione fiscale individuale .

Accanto agli aumenti mensili, un altro elemento rilevante è quello degli arretrati. Il ritardo nella firma dei contratti ha infatti generato somme una tantum che, per molti lavoratori della scuola, si aggirano intorno ai 1.500–1.600 euro lordi medi .

Il nuovo contratto 2025-2027: aumenti e promesse

Ma il 2026 non è un punto di arrivo. È piuttosto una fase di passaggio. È infatti in corso la trattativa per il nuovo contratto 2025-2027, che dovrebbe portare ulteriori incrementi.

Le stime attuali parlano di un aumento medio di circa 143 euro lordi mensili, pari a un incremento complessivo attorno al 5,4% . Alcune simulazioni indicano punte più alte, fino a 180 euro per le fasce più avanzate, confermando una distribuzione non uniforme degli aumenti .

Nel complesso, considerando anche i rinnovi precedenti, l’incremento cumulato degli ultimi anni potrebbe superare i 400 euro lordi mensili, segnando un cambio di passo rispetto al passato .

Un capitolo a parte riguarda il personale ATA, spesso meno visibile ma centrale nel funzionamento delle scuole. Anche per loro sono previsti aumenti già operativi nel 2026.

Le cifre variano sensibilmente: si parte da circa 95 euro mensili per i collaboratori scolastici, fino a oltre 200 euro per i funzionari con maggiore anzianità . Anche in questo caso, il criterio resta quello dell’esperienza accumulata nel tempo.

Parallelamente, crescono alcune indennità accessorie, come il compenso individuale, con incrementi percentuali che in alcuni casi arrivano al 10% .

Il nodo del potere d’acquisto

Dietro i numeri, però, resta una questione aperta: l’effetto reale di questi aumenti sulla vita quotidiana. L’inflazione degli ultimi anni ha inciso in modo significativo sul potere d’acquisto, e molti lavoratori della scuola percepiscono questi incrementi come un recupero parziale più che come un vero miglioramento.

Il dato che emerge è chiaro: gli stipendi crescono, ma non in modo uniforme e non sempre con un impatto immediatamente percepibile. La sensazione diffusa è quella di un sistema che prova a rincorrere il costo della vita, più che anticiparlo.

E proprio qui si gioca la partita dei prossimi mesi. La chiusura definitiva del nuovo contratto dirà se gli aumenti saranno sufficienti a colmare il divario accumulato oppure se resteranno, ancora una volta, un compromesso tra esigenze di bilancio e aspettative di chi ogni giorno tiene in piedi la scuola italiana.