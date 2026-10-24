Assumere una donna nel Mezzogiorno nel 2026 può attivare una combinazione di incentivi contributivi e fiscali che, se gestita correttamente, riduce in modo significativo il costo del lavoro per l’azienda. Il punto di partenza è il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 — già noto come Decreto Primo Maggio — che ha introdotto tre distinte misure di esonero contributivo: il Bonus Giovani, il Bonus Donne e il Bonus ZES. Capire come si articolano, e soprattutto se e come si possono sovrapporre, è la domanda concreta che si pongono oggi molti datori di lavoro privati del Sud Italia.

Tre misure distinte, un obiettivo comune

Il Decreto Primo Maggio ha disegnato tre strumenti separati, ciascuno con la propria platea di destinatari, ma tutti accomunati da una caratteristica strutturale: la decontribuzione del 100% fino a un massimo di 800 euro mensili per dipendente. L’INPS ha reso operative le misure con le circolari n. 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026, e ha completato il quadro procedurale con i messaggi n. 1966, 1968 e 1970 dell’11 giugno 2026, data da cui sono state aperte le domande.

Bonus Giovani : rivolto ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto a tempo indeterminato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, lavoratori under 35.

: rivolto ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto a tempo indeterminato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, lavoratori under 35. Bonus Donne : incentivo per l’assunzione stabile di donne in condizione di svantaggio occupazionale, con requisiti specifici legati alla storia lavorativa della candidata.

: incentivo per l’assunzione stabile di donne in condizione di svantaggio occupazionale, con requisiti specifici legati alla storia lavorativa della candidata. Bonus ZES: misura territorialmente delimitata, pensata per sostenere le assunzioni nelle Zone Economiche Speciali del Mezzogiorno.

Tutti e tre gli esoneri si applicano alla quota contributiva a carico del datore di lavoro e non incidono sulle prestazioni previdenziali della lavoratrice. Il tetto di 800 euro al mese è comune alle tre misure: significa che, preso singolarmente, ciascun bonus copre integralmente i contributi su retribuzioni fino a quella soglia mensile.

Il bonus assunzione donne al Sud: quando si attivano più incentivi

La situazione più vantaggiosa — e anche la più complessa da gestire — si presenta quando un’azienda con sede operativa in una ZES del Mezzogiorno assume una donna under 35 con contratto a tempo indeterminato. In questo caso, i presupposti per il Bonus Giovani, il Bonus Donne e il Bonus ZES si sovrappongono sulla stessa assunzione.

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La questione del cumulo tra questi tre esoneri non è banale. Le misure sono state introdotte dallo stesso decreto e rese operative con circolari distinte: questo suggerisce che il legislatore le abbia concepite come strumenti autonomi. Tuttavia, la regola generale del diritto del lavoro italiano è che due esoneri contributivi che insistono sulla stessa voce — i contributi previdenziali a carico del datore — non possono sommarsi oltre il 100% dell’onere effettivo, né superare il massimale mensile previsto da ciascuna misura.

In termini pratici, il cumulo tra Bonus Donne e Bonus ZES sulla stessa assunzione è la combinazione più discussa. Entrambi mirano a ridurre il costo contributivo, entrambi hanno il tetto degli 800 euro mensili: la loro somma non può generare un credito superiore all’onere contributivo effettivo. Il datore di lavoro non incassa un doppio beneficio in denaro, ma può applicare l’esonero più favorevole tra i due, oppure — se le circolari INPS lo consentono espressamente — applicarli in sequenza su voci contributive diverse.

Per questo motivo è indispensabile leggere le istruzioni operative contenute nelle singole circolari INPS (nn. 55, 56 e 57 del 2026) prima di procedere con la domanda, e verificare i messaggi operativi pubblicati dall’INPS che regolano le modalità di accesso.

La superdeduzione al 130%: strumento fiscale, non contributivo

Accanto agli esoneri contributivi, il quadro normativo prevede anche la cosiddetta superdeduzione al 130% — uno strumento che opera su un piano completamente diverso. Non riduce i contributi da versare all’INPS, ma abbatte la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi d’impresa (IRES o IRPEF per i soggetti in contabilità ordinaria).

Il meccanismo funziona così: il costo del lavoro relativo alle nuove assunzioni viene dedotto dal reddito d’impresa non nella misura ordinaria del 100%, ma nella misura maggiorata del 130%. Questo genera un risparmio fiscale aggiuntivo rispetto alla deduzione standard, proporzionale all’aliquota fiscale applicabile all’impresa.

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Poiché la superdeduzione agisce sull’imponibile fiscale e non sui contributi previdenziali, il suo rapporto con i bonus INPS è di natura diversa rispetto al cumulo tra due esoneri contributivi. In linea di principio, i due livelli di agevolazione — quello contributivo e quello fiscale — non si escludono a vicenda, perché insistono su basi di calcolo distinte. Un’azienda che applica il Bonus Donne per azzerare i contributi può, sullo stesso costo del lavoro, beneficiare anche della superdeduzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Requisiti pratici da verificare prima di fare domanda

Prima di attivare qualsiasi combinazione di incentivi, il datore di lavoro deve verificare una serie di condizioni preliminari che riguardano sia l’azienda sia la lavoratrice:

Regolarità contributiva : il DURC deve essere in regola. Qualsiasi irregolarità blocca l’accesso agli esoneri.

: il DURC deve essere in regola. Qualsiasi irregolarità blocca l’accesso agli esoneri. Rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro : condizione trasversale a tutti gli incentivi occupazionali.

: condizione trasversale a tutti gli incentivi occupazionali. Incremento occupazionale netto : molte misure richiedono che l’assunzione rappresenti un aumento reale del numero di dipendenti rispetto alla media del periodo precedente, non una semplice sostituzione.

: molte misure richiedono che l’assunzione rappresenti un aumento reale del numero di dipendenti rispetto alla media del periodo precedente, non una semplice sostituzione. Contratto a tempo indeterminato : sia il Bonus Giovani sia il Bonus Donne richiedono la stabilità contrattuale. I contratti a termine non danno accesso agli esoneri.

: sia il Bonus Giovani sia il Bonus Donne richiedono la stabilità contrattuale. I contratti a termine non danno accesso agli esoneri. Localizzazione dell’unità produttiva : per il Bonus ZES, la sede operativa dove lavora la dipendente deve ricadere nel perimetro della Zona Economica Speciale.

: per il Bonus ZES, la sede operativa dove lavora la dipendente deve ricadere nel perimetro della Zona Economica Speciale. Profilo della lavoratrice: per il Bonus Donne, la normativa identifica categorie di svantaggio specifiche (ad esempio, donne disoccupate da un certo periodo, donne in settori con forte squilibrio di genere). Il profilo va verificato prima dell’assunzione.

Come presentare la domanda all’INPS

Le domande per tutti e tre gli incentivi si presentano tramite il portale telematico INPS, nella sezione dedicata agli incentivi all’occupazione. La procedura è stata resa disponibile dall’11 giugno 2026, a seguito della pubblicazione dei messaggi operativi. Il datore di lavoro — o il consulente del lavoro che lo assiste — deve indicare il codice incentivo corretto nel flusso Uniemens per ciascuna mensilità in cui si intende fruire dell’esonero.

Un errore frequente è quello di applicare il codice incentivo sbagliato o di non verificare preventivamente la compatibilità tra le misure. In caso di cumulo, è necessario indicare con precisione quale esonero si sta applicando mese per mese, evitando sovrapposizioni che potrebbero generare recuperi contributivi in sede di verifica ispettiva.

Per chi gestisce assunzioni in più sedi operative — alcune in ZES, altre fuori — il monitoraggio va fatto unità produttiva per unità produttiva, perché il Bonus ZES segue la sede di lavoro effettiva della dipendente, non la sede legale dell’impresa. Questa distinzione, spesso trascurata, è invece determinante per l’accesso corretto all’agevolazione territoriale.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.