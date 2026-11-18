Chi contava di lasciare il lavoro prima dei 67 anni grazie a una nuova finestra di uscita anticipata deve fare i conti con una doccia fredda: la quota 64 rinviata dalla Legge di Bilancio 2027 significa che, almeno per ora, quella porta resta chiusa. La misura, fortemente voluta dalla Lega, non entrerà nella manovra principale e sarà affidata a un provvedimento legislativo separato, con tempi e risorse ancora tutti da definire. Per migliaia di lavoratori che avevano pianificato l’uscita contando su questo strumento, cambia tutto.

Cosa prevedeva Quota 64 e a chi si rivolgeva

Il meccanismo era semplice da descrivere: andare in pensione a 64 anni di età con almeno 36 anni di contributi versati. Un’alternativa concreta alla pensione di vecchiaia ordinaria, che oggi richiede 67 anni, e uno strumento diverso rispetto alle attuali opzioni di uscita anticipata che impongono soglie contributive più alte o penalizzazioni sull’assegno.

La platea potenziale è ampia. Lavoratori dipendenti del settore privato che hanno iniziato a lavorare giovani, operai di settori usuranti, impiegati con carriere lunghe ma non abbastanza da raggiungere i 42 anni e 10 mesi richiesti per la pensione anticipata ordinaria: sono loro i destinatari naturali di una misura come questa. In molti casi si tratta di persone che oggi hanno 60-62 anni e che, con 36 anni di contributi già maturati o in procinto di maturarli, avrebbero potuto pianificare l’uscita per il 2027.

Perché la quota 64 è stata rinviata dalla manovra 2027

Il nodo è finanziario. Per sostenere Quota 64 sarebbe necessario un fondo da 850 milioni di euro annui, una cifra che — stando alle informazioni disponibili — è ancora oggetto di trattativa all’interno della maggioranza. La Legge di Bilancio 2027 non ha trovato lo spazio per coprire quella spesa, e il risultato è stato lo stralcio della misura dal testo della manovra.

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La Lega ha scelto di non abbandonare il progetto, ma di spostarlo su un binario separato: un provvedimento ad hoc, da approvare in un secondo momento, che consenta di affrontare il tema senza i vincoli di copertura imposti dalla legge di bilancio. È una strategia già vista in passato su altri dossier previdenziali, ma che introduce un’incertezza significativa sui tempi reali di attuazione.

Il Parlamento era chiamato a pronunciarsi entro il 17 novembre 2026, data che coincide con la fase decisiva dell’iter della manovra. La scadenza ha reso ancora più urgente la questione, accelerando la decisione di escludere Quota 64 dal perimetro della legge di bilancio piuttosto che lasciare aperto un capitolo di spesa senza copertura certa.

Cosa significa in concreto il rinvio a un provvedimento separato

Un decreto o disegno di legge separato ha un percorso parlamentare autonomo, non vincolato ai tempi della sessione di bilancio. In teoria può essere approvato più rapidamente, in pratica dipende dalle priorità politiche del governo e dalla disponibilità di risorse. Ci sono almeno tre scenari possibili:

Approvazione rapida nel primo trimestre 2027 : se la maggioranza trova un accordo sulla copertura, il provvedimento potrebbe arrivare in aula entro la primavera, con effetti retroattivi o dalla data di entrata in vigore.

: se la maggioranza trova un accordo sulla copertura, il provvedimento potrebbe arrivare in aula entro la primavera, con effetti retroattivi o dalla data di entrata in vigore. Slittamento a metà 2027 : più probabile se il negoziato sugli 850 milioni si prolunga, con il rischio che la misura entri in vigore solo nella seconda metà dell’anno, riducendo la platea effettiva di chi può uscire nel 2027.

: più probabile se il negoziato sugli 850 milioni si prolunga, con il rischio che la misura entri in vigore solo nella seconda metà dell’anno, riducendo la platea effettiva di chi può uscire nel 2027. Rinvio al 2028: se il provvedimento non trova una finestra politica favorevole, potrebbe essere incorporato nella prossima legge di bilancio, diventando di fatto una misura per il 2028.

Per chi stava pianificando concretamente l’uscita, la differenza tra questi tre scenari è sostanziale. Un pensionamento anticipato di sei mesi o un anno può valere decine di migliaia di euro in termini di mancato reddito da lavoro e di anticipo sull’assegno previdenziale.

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Il fondo da 850 milioni: chi paga e perché è ancora in discussione

I 850 milioni di euro annui necessari per finanziare Quota 64 non sono una cifra simbolica. Riflettono il costo reale di anticipare l’uscita di un numero significativo di lavoratori rispetto alla soglia ordinaria dei 67 anni, con conseguente riduzione del periodo di contribuzione attiva e allungamento del periodo di erogazione della pensione.

Il fatto che quella cifra sia ancora in trattativa — e non semplicemente non disponibile — suggerisce che esiste una volontà politica di trovare una soluzione, ma che le parti non hanno ancora concordato né la fonte di finanziamento né la distribuzione dell’onere. Alcune ipotesi circolate in passato riguardano un contributo a carico dei datori di lavoro o l’utilizzo di risorse derivanti da revisioni di altre voci di spesa previdenziale, ma nessuna di queste opzioni risulta confermata.

Le alternative disponibili oggi per chi vuole uscire prima dei 67 anni

In assenza di Quota 64, le opzioni restano quelle già operative. La pensione anticipata ordinaria richiede 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, indipendentemente dall’età. Opzione Donna consente l’uscita a condizioni diverse ma con penalizzazioni sull’importo. Ape Sociale è riservata a categorie specifiche — disoccupati, caregiver, lavoratori in mansioni gravose — e non copre la generalità dei lavoratori. Per chi non rientra in nessuna di queste casistiche, l’unica strada rimane attendere i 67 anni.

Chi ha maturato o sta per maturare 36 anni di contributi e si avvicina ai 64 anni farebbe bene a monitorare da vicino l’evoluzione del provvedimento separato annunciato dalla Lega, verificando — anche tramite il proprio patronato o consulente previdenziale — se e quando potrebbe aprirsi concretamente quella finestra. Per ora, il sito dell’INPS resta il riferimento ufficiale per simulare la propria posizione contributiva e valutare le opzioni effettivamente disponibili.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.